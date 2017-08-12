В 1992 году в соборе Санта-Мария-ла-Менор в Санто-Доминго, столице Доминиканской республики, проходила серьезная перестройка. Рабочие вскрыли гробницу Христофора Колумба, чтобы перенести его останки в новый мавзолей в только что построенном «Маяке Колумба». И неожиданно нашли склеп XVI века, принадлежащий неизвестному лицу.

С останками Колумба до сих пор мало что понятно, поскольку его посмертная судьба не менее запутана, чем проблема места его рождения. Скажем кратко, что гроб Колумба достоверно находился в этом соборе с 1542 по 1795 год, а в наши дни продолжается спор Санто-Доминго с Севильей о том, в каком из двух городов покоятся кости великого мореплавателя. Некоторые историки не исключают, что в 1795 году кости Колумба были разделены, и часть их осталась в Санто-Доминго, а другая отправилась в долгий путь, окончившийся в севильском кафедральном соборе. Сейчас нас интересует неизвестный склеп, обнаруженный в 1992 году.

Как сообщила на прошедшей неделе газета «Эль Паис», руководитель реставрационных работ в Санта-Мария-ла-Менор Эстебан Прието Висьозо (Esteban Prieto Vicioso) объявил, что знает имя человека, похороненного там. По мнению ученого, это умерший в 1557 году Госало Фернандес де Овьедо-и-Вальдес (Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés) – интереснейшая личность, и придворный, и интеллектуал, и конкистадор, и историк, и чиновник, и археолог, автор одного из первых трудов, описывавших для европейцев Новый Свет.

Точная дата рождения Гонсало де Овьедо неизвестна, ясно только, что он был рожден в Мадриде в 1478 году в семье астурийских дворян. Подростком он попал ко двору Католических королей Фердинада и Изабеллы, где стал пажом их сына – принца Астурийского Хуана. Он был свидетелем взятия испанцами Гранады – последнего оплота арабов на Пиренейском полуострове, встречал Христофора Колумба еще до его плавания к берегам Нового Света и близко был знаком с его сыновьями. Гонсало де Овьедо присутствовал при знаменитом докладе Колумба Фердинанду и Изабелле после возвращения из первого путешествия. После смерти принца Гонсало де Овьедо отправился в Италию, где служил при дворах властителей Милана, Мантуи, Неаполя. Был секретарем выдающегося военачальника Гонсало Фернандеса де Кордова на Сицилии. Одновременно с придворной и военной службой он успел получить прекрасное образование, стать знатоком античной литературы. За годы, проведенные в Италии, Гонсало де Овьедо лично встречался с Леонардо да Винчи, Микеланджело и Тицианом. Затем он вернулся в Мадрид, где вскоре достиг высоких постов при королевском дворе.

Но судьба Гонсало де Овьедо интересовала бы только специалистов-историков, если бы в 1513 году король Фердинанд не назначил бы его помощником Педрариаса Давилы (Pedrarias Dávila) – правителя Золотой Кастилии, испанских владений в Центральной Америке, на территории нынешних Панамы и Коста-Рики. Флотилия Педрариаса Давилы стала крупнейшей на тот момент испанской экспедицией, отправленной в Новый Свет. В нее входило 19 кораблей, на которых плыли полторы тысячи человек.

Оказавшись в Америке, Гонсало Фернандес де Овьедо стал свидетелем соперничества конкистадора Васко Нунеса де Бальбоа и только что приехавшего Педрариаса Давилы. Оба старались очернить своего соперника в глазах короля и стать единоличными правителями новых земель. Победил Давила, обвинивший Бальбоа в измене и приговоривший его к смерти. Гонсало де Овьедо присутствовал на суде и при казни знаменитого конкистадора. Также де Овьедо лично знал других покорителей Америки: Кортеса, Писарро, Эрнандо де Сото, Франсиско де Орельяну. Его собственная карьера развивалась не без проблем, случалось ему и ненадолго попадать в тюрьму, но в конечном итоге он вышел невредимыми из борьбы за власть между конкистадорами. Овьедо занимал важную должность надзирателя за переплавкой золотых изделий и самородков перед вывозом золота в Испанию. Он также побывал губернатором города Картахена-де-Индиас (на территории современной Колумбии). За 1514 – 1523 годы он совершил морское путешествие из Испании в Новый Свет и обратно шесть раз. Удивительно, что столь активная деятельность оставляла ему время для литературных трудов, но, тем не менее, в 1519 году был издан написанный им рыцарский роман «Книга о бесстрашном и непобедимом кабальеро по имени дон Кларибальте».

Титульный лист романа де Овьедо о доне Кларибальте

После возвращения в Испанию в 1523 году Гонсало Фернандес де Овьедо написал еще одну книгу, на этот раз не художественную, а документальную. В 1526 году он завершает «Краткую естественную историю Индий» (Sumario de la natural historia de las Indias), посвятив ее императору Карлу V. Гонсало де Овьедо избрал в качестве образца труд Плиния Старшего и рассказал об условиях плавания в Новом Свете, живущих там народах, их занятиях и обычаях, невиданных европейцами животных и растениях, а также о минералах (в этой части основное внимание, правда, уделено золоту). Безусловно, Гонсало де Овьедо не сомневался в праве испанцев покорять заокеанские земли, порабощать индейцев и выступал как идеолог католической монархии. Другой родоначальник историографии Америки – Бартоломео де Лас Касас – всячески критиковал де Овьедо из-за отношения последнего к индейцам. Овьедо без каких-либо колебаний оправдывал и массовые убийства индейцев, и нещадную их эксплуатацию на рудниках. Он разделял господствовавшие в те годы воззрения, согласно которым сопротивление индейцев колонизации и нежелания их креститься – знаки того, что они погрязли в грехе и по умственному развитию стоят много ниже европейцев. Лас Касас, называл Овьедо «конкистадором, грабителем и убийцей индейцев». Впрочем, де Овьедо все-таки не разделял идей некоторых его современников, считавших, что индейцы вообще не наделены душой и разумом, не отличаются от животных, а города инков и ацтеков были построены ими подобно тому, как сооружают свои жилища пчелы и муравьи.

Книга Гонсало де Овьедо стала первым в Европе обзорным трудом, посвященным Новому Свету (книги, которые написал Бартоломео де Лас Касас, были опубликованы позже). Поэтому в краткое время появились ее переводы на английский, французский, итальянский и латынь. А Карл V назначил Гонсало де Овьедо «историографом Индий», обязав всех губернаторов снабжать его необходимыми сведениями. Также де Овьедо стал капитаном и алькальдом крепости Осама (Fortaleza Ozama) в Санто-Доминго на острове Эспаньола (современный остров Гаити). Он вновь пересек Атлантику и провел остаток жизни в Санто-Доминго, работая над основным своим трудом «Всеобщая и естественная история Индий, Островов и Материка Моря-Океана» (Historia general y natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Oceano). Умер в 1557 году в возрасте 80 лет. Чаще всего считается, что он скончался в Санто-Доминго, по другим сведениям, это произошло во время его приезда в Испанию, в Вальядолиде.

Титульный лист первого издания «Всеобщей и естественной истории Индий»

Первый том «Всеобщей и естественной истории Индий» был напечатан в 1535 году, начальные главы второго вышли в свет в год смерти де Овьедо, а полное издание его труда состоялось лишь в 1851 году. На русский язык он полностью не переводился, но неоднократно издавались переводы различных фрагментов. В комментарии к одному из российских изданий отмечается: «С одной стороны, автор сохранил неизменной свою апологетическую оценку конкисты, с другой – более трезво оценивает не только дворян-конкистадоров, но и священников, монахов, миссионеров. Новым в оценке коренного населения является попытка рассматривать индейский мир не в статике, а в развитии. Автор сравнивает индейцев с людьми античного мира и приходит к выводу, что некоторые их обычаи, которые испанцы считали порочными и греховными, были свойственны также на раннем этапе развития народам Европы. Таким образом, "первый испанский историограф Америки", как называли Овьедо, не отрывал мир индейцев от общего хода мировой истории, пытался вписать его во всемирно-исторический процесс».

Несомненным достоинством книги Гонсало Фернандеса де Овьедо стало использование им собственных наблюдений о жизни в Америке и свидетельств современников, полученных от них лично. Вот как, например, он рассказывает об обнаружении Нунесом де Бальбоа Тихого океана:

«Сентября 29-го [1513 г.] Бальбоа с 26 спутниками вышел из местечка Чиапы и в полумиле оттуда достиг вечером узкого рукава, устья Саванаса. В это время был отлив и путники сделали привал на берегу. Но вскоре затем упавшая в русле вода стала подниматься с необыкновенной быстротою, столь свойственною приливам Тихого океана. Когда уровень воды поднялся, Бальбоа, схватив знамя с изображением Девы и младенца Иисуса, у ног которых красовался герб Кастилии и Леона, вошел по колена в соленую влагу. Ступая взад и вперед, он громко восклицал: «Да здравствуют августейшие и всемогущие монархи дон Фернандо и донья Хуана, короли Кастилии, Леона и Арагона, во имя которых я для Кастильской короны вещественно, телесно и существенно, без всякого прекословия вступаю во владение этими морями, землями, прибрежьями, гаванями и островами, со всем, что в них содержится, с государствами и областями, принадлежащими или имеющими принадлежать к ним, в каком бы то ни было роде, или по каким бы то ни было причинам, или правам, стародавнего или нового происхождения, из прошедшего, настоящего или будущего времени. И если иной царь или вождь, христианин или басурман, к какой бы вере или секте он ни принадлежал, заявит свои притязания на эти земли и моря, то я готов во всеоружии оспаривать их у него и воевать с ним во имя монархов Кастилии, как настоящих, так и будущих. Им принадлежат и власть и господство над этими Индиями, острова, как Северный, так и Южный материки с их морями от северного полюса и до южного, по сю и по ту сторону экватора, внутри и вне тропиков Рака и Козерога, так как все это и всякая часть его полностью поступает в собственность их величеств и наследников престола; я обстоятельно и письменно скреплю все, что может и должно быть заявлено в пользу их коронной собственности, как теперь, так и для всех времен, пока будет существовать мир до страшного суда всех смертных поколений». И так как у нахлынувших вод некому было противоречить, то он призвал своих спутников в свидетели того, что законным порядком вступил во владение новым океаном и снял с них присягу защищать оную собственность Кастильской короны. Затем Бальбоа велел своим спутникам войти в воду, и каждый из них, зачерпнув рукой, отведал ее, чтобы убедиться — соленая ли также вода в другом океане. В кору трех деревьев, к стволам которых подступал прилив, Бальбоа кинжалом врезал кресты и исполнил еще другие обряды, для того чтобы придать своему подвигу вид законности» (перевод Я. М. Света).

Правда, в некоторых местах Гонсало Фернандес де Овьедо проявлял излишнюю доверчивость к словам собеседников, в результате чего в его книгу проникли совершенно фантастические детали, как, например, в этом отрывке:

«…Расскажу еще, что узнал от упомянутого Алонсо де Санта-Круса – первого человека во флотилии Кабота; но это же слыхал я и от других людей, проделавших с ним полный трудов путь, и, опрашивая их порознь, я убедился, что они говорят одно, а именно: на реке Пьедрас, в семи градусах к югу от экватора, есть неподалеку от берега, между полузатопленными камнями, заросли тростника наподобие очерета или куги, и там они видели несколько таких рыб, или морских людей, которые высовывались из реки по пояс и были во всем похожи на нас — такие же лица, и глаза, и нос, и рот, и плечи, и руки, и все остальное, что виднелось из воды. Десять или двенадцать таких видели испанцы, бывшие на той реке вместе с Алонсо де Санта-Крусом (которому я полностью доверяю, как человеку чести, о чем уже говорено ранее), и все признали их за морских людей. И по всему сказанному верится, что это они и были» (перевод А. М. Косс и В. Б. Дубина).

Именно в книге де Овьедо содержится первое в литературе описание ананаса. Овьедо первым в Европе упомянул слово barbecoa (1526). Коренные жители Гаити, по его словам, так называли решетку из прутьев, на которой они готовили над тлеющими углями. Со временем это слово превратилось в «барбекю».

Опунция на иллюстрации первого издания книги Гонсало Фернандеса де Овьедо

Иллюстрации к изданию 1851 года

Собор Санта-Мария-ла-Менор был первым кафедральным собором, возведенным католической церковью в Новом Свете. Его строительство началось в 1512 году по приказу папы Юлия II, а завершилось в 1540, то есть в годы, когда Гонсало Фернандес де Овьедо жил на острове и в силу своей должности был его фактическим правителем.

Найденная в 1992 году в соборе Санта-Мария-ла-Менор гробница представляет собой помещение с кирпичным полом и стенами, размером 8,46 на 3,80 метров. Каменный свод над ней был частично разрушен в ходе поздних перестроек собора. Эстебан Прието Висьозо говорит, что в данной части собора в середине XVI века был по приказу Гонсало де Овьедо построен алтарь, посвященный святой Люции. Сохранилось завещание, согласно которому, де Овьедо велел похоронить себя под этим алтарем. И нет никаких данных о том, что в последующие века его останки переносились.

Современный вид фасада собора Санта-Мария-ла-Менор

Вид раскопанной гробницы

Сейчас реставраторы надеются получить финансирование для дальнейших раскопок гробницы. По их словам, есть шанс найти точные доказательства, что в гробнице покоится именно Гонсало Фернандес де Овьедо. Во-первых, он был похоронен с железным ключом от крепости Осама – символом его должности. Во-вторых, если череп погребенного сохранился, на нем должен остаться след раны от удара ножом, который де Овьедо получил однажды в схватке с другим конкистадором.