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12 августа 2017, 18:04
Венесуэла Дональд Трамп Николас Мадуро Пентагон США

Трамп размахнулся для удара

Национальное учредительное собрание Венесуэлы
Национальное учредительное собрание Венесуэлы
фото: www.eluniversal.com

В пятницу вечером Дональд Трамп в своем гольф-клубе в Нью-Джерси вышел к прессе вместе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и постпредом США при ООН Никки Хейли. Трампа спросили о Венесуэле, и он ответил: «У нас есть множество возможностей для Венесуэлы. И, к слову, я не вычеркиваю возможность военных мер».

«Это наш сосед», — добавил Трамп, хотя Венесуэла находится гораздо дальше от США, чем, например, Куба или страны Центральной Америки.

«Вы знаете, что мы присутствуем повсюду в мире, и у нас есть военные подразделения по всему миру — в местах, которые очень, очень далеко. Венесуэла не так далеко, и люди там страдают, и они умирают», — пояснил Трамп тезис о соседстве.

«У нас есть много возможностей для Венесуэлы, включая военные меры, если это будет необходимо», — резюмировал политик.

В ответ глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил: «Это акт безумства, акт высшего экстремизма».

Он добавил: «Существует экстремистская элита, управляющая Соединенными Штатами, и, честно говоря, я не знаю, что происходит, к чему это приведет в мире».

Министр заявил, что «как солдат» будет сражаться в первых рядах за интересы и суверенитет «нашей любимой Венесуэлы».

Глава Минсвязи Венесуэлы Эрнесто Вильегас оценил высказывания Трампа как «беспрецедентную угрозу для национального суверенитета».

Президент Николас Мадуро пока хранит молчание, хотя в стране уже наступил день.

За день до объявления Трампа о возможности ударить по Венесуэле Мадуро заявил, что хотел бы лично встретиться с главой США и обсудить разногласия.

«Мистер Дональд Трамп, вот вам моя рука», — сказал он, отметив, что хочет столь же крепких отношений с США, как и с Россией.

Администрация Белого дома ранее заявляла, что Мадуро стал «диктатором». Трамп не только не встретился с ним, но и не захотел в пятницу поговорить по телефону — такое желание также исходило от венесуэльского лидера.

«Президент Трамп охотно поговорит с лидером Венесуэлы, как только в этой стране будет восстановлена демократия», — отметили в Белом доме.

Между тем в Минобороны США заявили, что «Пентагон не получал приказов, касающихся любой военной активности касательно Венесуэлы».

Там однако отметили, что готовы действовать, если получат подобный приказ.

На прошлой неделе в Венесуэле избрали Национальное учредительное собрание — орган, который заменил распущенный Мадуро парламент. Оно объявило себя носителем высшей власти и намерено переписать Конституцию страны, а также провести региональные выборы.

Учредительное собрание было созвано с подачи Мадуро. В парламенте, который его не устраивал, большинство мест было у оппозиции.

На стороне президента, судя по всему, силовики (недавняя попытка восстания в армии была быстро подавлена и не носила массовый характер), суды (с попытки Верховного суда оттеснить от власти парламент и начались волнения в стране в апреле), обновленный эрзац-парламент и чиновники (неугодные лишаются постов).

С апреля в Венесуэле регулярно проходят столкновения противников Мадуро с полицией. Радикальные активисты нападают на полицейских, полицейские стреляют. В результате в ходе уличных протестов погибли уже более 120 человек.

Все это происходит на фоне глубокого экономического кризиса, начало которому положил еще предшественник Мадуро Уго Чавес.

Пока что страна находится под властью второго подряд президента-популиста. Долго ли он продержится, не знает никто.

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