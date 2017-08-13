Работа над законопроектом «О любительском рыболовстве» в России идет уже почти пять лет — впервые документ, разработанный правительством, был внесен на рассмотрение в Госдуму в 2012 году. Тогда он прошел первое чтение, а после был отправлен на корректировку. Теперь после доработки, его готовы вновь представить на суд депутатов. Документ доступен на сайте российского парламента.

«Законопроект уже прошел все этапы согласования и полностью готов к рассмотрению во втором чтении. Осталось только выправить его с точки зрения лингвистики и стилистических оборотов», — сообщил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Законопроект, если его примут в нынешнем виде, существенно изменит сложившиеся подходы к рыболовству. Во-первых, документ вводит понятие того, что такое любительская рыбалка — согласно мнению авторов документа, это рыбалка «в целях удовлетворения личных потребностей». Во-вторых, для любителей посидеть с удочкой на берегу будет вводиться суточная норма добычи рыбы — «для сохранения водных биоресурсов». Правда, какой будет этот показатель, пока неизвестно. Вероятно, отметки будут ставиться в «именном разрешении рыболова», отметка о котором есть в законопроекте. Это документ, который будет содержать паспортные данные обладателя разрешения, определять орудия лова, места и время для рыбалки. В-третьих, тем, кто привык ловить рыбу с помощью сетей, придется регистрировать снасти в специальном реестре. В-четвертых, ловить рыбу можно будет везде, кроме территорий оборонного назначения, технических (например, обводненные карьеры), особо охраняемых. Наконец, в-пятых, будут ликвидированы рыбопромысловые участки — везде, кроме некоторых районов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Именно эта часть документа вызывает сейчас больше всего споров.

«Речь идет фактически об исчезновении рыбопромысловых участков, без них никакого спорта и никаких новых баз у нас не будет. Они росчерком пера хотят уничтожить рыболовный туризм», — сказал «Коммерсанту» глава Федерации рыболовного спорта, экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний.

Однако, по словам представителя Госдумы Николая Николаева, эта часть законопроекта необходима, поскольку во многих регионах до 70-80% водоемов занято под рыбопромысловые участки, арендаторы которых взимают плату с рыбаков за доступ к воде.

«Этого больше не будет. Если предприниматель и дальше желает заниматься разведением рыбы, он должен обратиться в соответствующие органы исполнительной власти и оформить заявку на участок для возделывания аквакультуры. Это даст ему право исключительно на целевое использование участка. Ограничивать доступ людей к водоему или взимать за рыбалку деньги закон запретит», — объяснил «Парламентской газете» депутат.

Добавим, что если документ будет одобрен Госдумой, а затем завизирован другими ведомствами, то он вступит в силу уже 1 марта 2018 года. Ранее правительство РФ и федеральные органы власти уже пытались внести аналогичные законопроекты на рассмотрение депутатов, например, в 2011 году — тогда Росрыболовство предлагало ввести карты для рыбаков, документы, позволяющие заниматься любительской рыбалкой. Но по стране прокатилась череда протестов, и решение не было принято.

«Вот взял я и полетел на самолете ловить рыбу. Где мне брать эту карту? Замучаешься бегать», — говорил тогда президент РФ Владимир Путин.