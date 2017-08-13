Днем 13 августа иранские депутаты проголосовали за новый законопроект, разработанный в ответ на расширение санкций со стороны США. «За» высказались 240 депутатов, «против» — шесть, еще один воздержался. В итоге Иран увеличит финансирование ракетной программы.

«Американцы должны знать, что это было нашей первой мерой по противостоянию террористическим и авантюрным действиям США в регионе», — приводит слова председателя меджлиса Али Лариджани агентство France Press.

AFP также сообщает, что на разработки и производство баллистических ракет Тегеран намерен выделить 520 млн долларов. Часть этих денег также пойдет на расширение деятельности Корпуса стражей исламской революции в регионе.

На заседании меджлиса присутствовал представитель правительства Ирана в парламенте Аббас Акакчи, который сообщил, что президент страны Хасан Роухани поддерживает законопроект.

«Документ очень умно обходит условия ядерной сделки с шестеркой посредников, не нарушая условий, и не оставляет возможности для манипуляций», — цитирует Акакчи IRNA.

Напомним, соглашение, о котором идет речь, было принято 14 июля 2015 года шестеркой международных посредников и Ираном. Это произошло после длительных переговоров, в том числе — при поддержке Москвы. По соглашению, Иран оставляет у себя только около шести тысяч обогатительных центрифуг, сокращает запасы обогащенного урана всего до 300 килограммов, а также демонтирует корпус тяжеловодного реактора в городе Араке. уже в январе 2016 года МАГАТЭ подтвердило, что Иран выполнил все условия соглашения со своей стороны, и страны запада, включая Европу, а также США, стали снимать экономические санкции со страны. Затем ограничения отменили и японцы.

Ситуация изменилась после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Новый президент США заявил, что Иран «не придерживается духа соглашения», имея в виду ракетную программу Тегерана. Об этом же говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в апреле этого года.

«Ядерные амбиции Ирана представляют огромную угрозу всеобщему миру и безопасности. СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) не смог достичь своей цели, а только отсрочил превращение Ирана в ядерное государство», — приводило его слова ТАСС.

В итоге в середине июля этого года администрация США объявила о том, что вносит в «черный список» 18 организаций и лиц, которые поддерживают ракетную программу Ирана и деятельность КСИР. В ответ на это Тегеран заявил, что может вообще покинуть соглашение 2015 года.

«Исламская Республика Иран будет соблюдать СВПД до тех пор, пока это будет служить на пользу стране», — сказал агентству Tasnim Аббас Акакчи.