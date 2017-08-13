На пути к Дейр-эз-Зору

Сирийские правительственные вооруженные силы и ополчение при поддержке Воздушно-космических сил России полностью освободили город Эс-Сухне от боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), открыв возможность для деблокирования Дейр-эз-Зора.

Чем же так важен Дейр-эз-Зор? Город, который ИГ осаждает уже несколько лет, носит стратегическое значение в борьбе с террористической организацией. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Дейр-эз-Зор «основной точкой на Евфрате», освобождение которой «будет во многом говорить о завершении борьбы» с ИГ в Сирии.

Однако возможному освобождению Дейр-эз-Зора предшествовали несколько дней боев за Эс-Сухне. В городе располагался крупнейший в провинции Хомс оплот террористов – он же один из последних.

Операция проводилась в несколько этапов. К 10 августа сирийская армия взяла под контроль прилегающие стратегически важные высоты и заблокировала Эс-Сухне. В ночь на 13 августа сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС РФ выбили террористов из северных и западных кварталов. К утру 13 августа подразделения сирийских вооруженных сил освободили от террористов центральную и южную части Эс-Сухне, установив полный контроль над городом.

В настоящее время саперы осматривают территорию освобожденного города, выявляя заложенные боевиками взрывные устройства.

Как отметил Сергей Шойгу, сирийской армии удалось за два месяца в 2,5 раза увеличить площадь освобожденной от террористов территории страны. Министр подчеркнул роль российской стороны.

О вкладе российских летчиков в освобождении Сирии от террористов ранее говорил и главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев. Выступая 12 августа, в День ВКС, на торжественном мероприятии, Бондарев напомнил, что служащие ВКС РФ выполняют в Арабской Республике «интернациональный долг», благодаря их усилиям «хребет международного бандитизма будет сломан».

Напомним, ВКС РФ находятся в Сирии на основании соглашения России и Сирии о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории арабской республики. В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протокол к соглашению. Он регулирует размещение группировки ВКС России на сирийской территории, а также ее имущества.

В частности, протокол закрепляет, что противовоздушная оборона, внутренняя охрана и поддержание правопорядка в местах дислокации возложены на российскую сторону, а внешняя охрана мест дислокации российских военных и береговых границ пункта материально-технического обеспечения осуществляются силами сирийской стороны.