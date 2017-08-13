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13 августа 2017, 09:00
инфекции Роспотребнадзор Ростуризм туризм Турция
Катерина Норсеева

Коксаки включено

Пляж в Анталье
Пляж в Анталье
фото: Reactor Inform

Федеральное агентство по туризму РФ опубликовало на своем сайте объяснения для напуганных россиян, которые планировали поездки в Турцию на отдых. Представители Ростуризма фактически разрешили тем, кто все же опасается заразиться вирусом Коксаки, сдавать путевки, требуя возвращения их полной стоимости.

«В случае принятия туристом решения о расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — говорится на сайте ведомства.

Еще два-три дня назад турооператоры опровергали информацию о том, что туристы досрочно возвращаются из турецких отпусков или сдают путевки на предстоящие поездки.

«Эпидемиологическая ситуация на курортах Турции остается нормальной. Распространенная... информация, что наши туристы "массово покидают" отели из-за вируса Коксаки, не соответствует действительности. Ни туроператоры, ни страховые компании не подтвердили, что сталкиваются с возросшим количеством обращений от туристов, заразившихся этим вирусом», — ранее говорила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. 

Но после заявления Ростуризма ситуация поменялась в худшую для туристического рынка сторону.

«Звонят и, ссылаясь на сайт Ростуризма, требуют вернуть им 100% денег за тур. Но мы связывались с операторами, они свои права знают — в Турции не введен режим ЧС, и операторы не обязаны возвращать деньги в полном объеме. Запрета на посещение страны нет. Туристы могут рассчитывать на возврат средств только за вычетом фактически понесенных расходов. Пока туроператоры советуют всем остыть и подождать до понедельника. Возможно, тогда будут какие-то иные указания», – приводит РИА «Новый День» слова одного из турагентов. 

Агентство также приводит данные переписки в профильных группах в соцсетях, где общаются турагенты.

«Страховые компании сообщали о единичных случаях обращения в больницы с вирусом Коксаки — в одной компании было зарегистрировано 10 случаев, в другой — 80. Это от всех граждан РФ. При этом в Турции на данный момент с начала сезона побывало более 2 миллионов туристов. Было бы неплохо, если бы кто-то выложил статистику по обращениям отдыхающих в больницы Краснодарского края с энтеровирусном. Только, наверное, читать такую статистику пришлось бы с валерьянкой», — рассуждают работники отрасли.

Между тем, на защиту продавцов и организаторов туров встала юридическая служба Ассоциации туроператоров России. Там посчитали, что Ростуризм поторопился с выводами и ввел туристов в заблуждение, поскольку последние могут вернуть 100% средств, уплаченных за тур, но только через суд.

«Данная рекомендация носит информативный характер и не является решением федеральных органов государственной власти. В официальных сообщениях федеральных органов исполнительной власти отсутствуют решения по запрету на формирование и реализацию туристского продукта в Турецкую Республику», — говорится в инструкции АТОР для турагентов. 

Об этом же говорят и другие юристы.

«Следует донести до туриста информацию о том, что оптимальным вариантом является замена тура при на другие даты/направления. Данный способ позволит избежать туристу длительных и затратных судебных процедур с трудно-прогнозируемым финалом. Кроме того, на данный момент непонятна продолжительность наличия угрозы в Турции», — цитирует портал Profi.Travel юриста Александра Байбородина. 

Российский Минздрав открыл «горячую линию» и выпустил выпустил памятку для туристов, которая рассказывает о том, что такое вирус Коксаки.

«Учитывая возможные пути передачи, меры личной профилактики должны заключаться в соблюдении правил личной гигиены, соблюдении питьевого режима, тщательной обработки употребляемых фруктов, овощей и последующим ополаскиванием кипятком.

Следует избегать посещения массовых мероприятий, мест с большим количеством людей. Рекомендуется влажная уборка жилых помещений не реже 2 раз в день, проветривание помещений.

Ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива с любыми проявлениями заболевания. При первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением», — говорится в памятке на сайте министерства.  

На самих турецких курортах, где, похоже, обеспокоились возможным оттоком туристов, проводится дезинфекция.

Минздрав Турции распорядился тщательней дезинфицировать места общего пользования, в первую очередь бассейны. 

Напомним, ранее российские туристы засомневались в безопасности поездок на черноморское побережье Абхазии — после взрыва на складе боеприпасов, в результате которого погибли две туристки из России и несколько десятков пострадали, туроператоры сообщили об отзыве 30% путевок.

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