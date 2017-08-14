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14 августа 2017, 13:25
краудфандинг Центробанк
Симон Жаворонков

Краудфандинг под контролем

Здание Центрального Банка России
Здание Центрального Банка России
YouTube.com

В Центральном банке написали «дорожную карту» по разработке правил работы онлайн-площадок, оказывающих услуги по организации взаимного финансирования (краудфандинга), в том числе взаимного кредитования (P2P). Об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ».

В течение года новые правила должны пройти тестирование, а по результатам регулятор подготовит профильный законопроект. Площадки, которые захотят участвовать в тестировании, должны будут раскрыть бенефициаров, увеличить капитал, также идентифицировать инвесторов. Во многих странах, где подобные схемы популярны, в том числе в Британии и Соединенных Штатах, подобное регулирование уже есть.

В марте 2017 года Центральный банк оценивал российский рынок краудфандинга в 1–2 млрд рублей, причем в обзоре говорилось, что в ближайшей перспективе этот сектор может вырасти в разы. Впрочем, о необходимости контроля над сервисами «взаимного финансирования» в ЦБ заговорили еще в начале 2016 года — тогда говорилось, что жесткое регулирование будет введено в случае формирования «негативных практик».

Представить правительству предложения по развитию «альтернативных механизмов финансирования — краудфандинга, краудинвестинга и краудлендинга» — к 15 октября премьер Дмитрий Медведев поручил министерствам экономики и финансов при участии Центробанка и рабочей группы по созданию международного финансового центра.

 
Интернет платежи / pixabay.com

ЦБ определяет краудфандинг как механизм привлечения заемных средств либо коллективного финансирования компаний или проектов с использованием интернет-платформ. Одна из разновидностей — Р2Р-займы (peer-to-peer loans), где инвесторами и заемщиками выступают физлица, а платформа только водит их друг с другом и дает минимальную оценку кредитоспособности заемщика, собирая, при этом, комиссию. Другие виды краудфандинг — краудинвестинг (совместное финансирование проектов), P2B (person to business), краудфандинг с нефинансовым вознаграждением и благотворительный краудфандинг. По данным ЦБ, P2P-займы на 2015 год занимали около 75% рынка.

По итогам эксперимента, который завершится в июне 2018 года, его участники должны будут соответствовать разработанным ЦБ стандартам. В том числе сформировать капитал в размере не менее 10 млн рублей, раскрыть бенефициаров с долями больше 10%, провести анализ финансового состояния заемщиков и идентификацию инвесторов, разместить программное обеспечение на территории России и т.д.

Перечень участников тестирования в «дорожной карте» не приводится, однако, по данным «Коммерсанта», это почти все крупные участники рынка из разных сегментов, в том числе Planeta.ru, Boomstarter.ru, «Альфа-поток», «Город денег», Loanberry, Finteca.

По всей видимости, участие в эксперименте Центрального банка выгодно для крупных площадок, так как регулирование так или иначе будет вводиться, а так удастся к нему не только подготовиться, но и начать заранее взаимодействовать с Центральным банком.

 
Сбор пожертвований / pixabay.com

Рынок P2P-займов является первым претендентом на введение регулирования. Дело в том, что инвесторами являются граждане и они практически никак не защищены от мошенничества — как со стороны платформы, так и со стороны получателей кредитов. Не исключено также, что такие платформу могут быть использованы для создания финансовых пирамид, так как инвесторам там обещают процент существенно больший, чем предлагают коммерческие банки. Также кредиторам выгодно понимать насколько заемщик за кредитован, а сейчас в рамках существующих платформ сделать это невозможно.

Зампред совета директоров P2P-площадки «Город денег» Юлиан Лазовский в разговоре с «Коммерсантом» сказал, что российские платформы куда менее успешны с точки зрения сбора средств, нежели международные. Вполне может быть, что регулирование ЦБ изменит эту ситуацию: пока что многие, кто пытался инвестировать через P2P-платформы, не получали добивались возврата первого же кредита и, естественно, не спешат вкладывать деньги дальше.

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