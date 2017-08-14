Интерес к криптовалютам в России продолжает расти и, судя по публикациям СМИ, приближается ажиотажный спрос на оборудование для добычи криптовалюты (так называемого майнинга).

Экономисты отмечают, что интерес к криптовалютам в России вызван в первую очередь тем, что они сулят возможность быстрого заработка. Однако пока неясно, насколько активно будут развиваться криптовалюты в России.

Поговорить с «Полит.ру» о вероятном будущем крипотовалют, о том, что может сулить экономике их развитие и об особенностях технологий блокчейн (которая применяется, в частности, при операциях с криптовалютами) согласился Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер».

Он также рассказал о способах приобретения криптовалют, в том числе майнинге, и подчеркнул тот факт, что хотя криптовалюты теоретически предоставляют шанс быстро получить большой доход, они создают очень большой риск потери средств теми, кто в них вкладывается.

Сергей Хестанов

«Философски же криптовалюты, если предположить, что они будут дальше развиваться, очень интересны. Причем прорыв в этой области может случиться тогда, когда криптовалютами займется кто-то из серьезных в мировом масштабе корпораций. Потому что криптовалюта – это, наверное, единственный способ создать валютную систему, неподконтрольную государству.

К сожалению, монополия государства на выпуск валюты привела к тому, что во всех странах есть такое неприятное явление, как инфляция. В каких-то странах она мала, в каких-то, как у нас, велика. Но стран без инфляции в последние десятилетия никто не знает. А инфляция плоха тем, что она искажает некоторые экономические законы: она фактически наказывает того человека, который копит деньги, и вознаграждает того, кто живет в долг. То есть она создает перекос, и существенный, на рынке капитала.

И вот если бы была создана криптовалюта, которая не обладала бы инфляцией или хотя бы обладала строго предсказуемой инфляцией, то это было бы интересно и способствовало бы развитию некоторых секторов экономики.

Так что криптовалюты – в самом деле интересный инструмент, за которым может быть большое будущее. Но пока с практической точки зрения они – игрушка для технократов. Но, опять-таки, вспомните самолет братьев Райт! Он был неуклюжим, летал низко, неустойчиво – то есть практически был непригоден как транспортное средство. Но он показал принцип, на основе которого развилась вся авиация. И мне кажется, что сейчас криптовалюта переживает тот же период, который переживала авиация времен братьев Райт.

Самолет братьев Райт / wikipedia.org

Очень быстро, в течение примерно пяти-десяти лет, самолеты превратились во вполне нормальное транспортное средство. У криптовалюты тоже, думаю, очень интересное будущее. Но это не значит, что нужно сейчас бежать покупать ее», – сказал Сергей Хестанов.

Он затронул и вопрос о технологиях блокчейн, которую используют при операциях, в частности, с криптовалютой. Эту технологию в ходе Петербургского междунароного экономического форума, состоявшегося в 2017 году, назвали технологией будущего.

«Блокчейн – это технология распределенных баз данных. Ее можно применять для самых разных вещей, не только для криптовалюты. Просто криптовалюта как применение блокчейна у нас сейчас – самое известное направление. Но, в принципе, возможности блокчейна гораздо шире. Другой вопрос – что у него тоже есть свои плюсы и минусы, и один из его минусов в том, что эта технология медленная. То есть процесс отправления и синхронизации идет довольно длительное время, поэтому для быстрых сервисов это не очень удобно.

Но эта технология тоже очень интересна: на ее основе возможно разработать несколько различных автоматических смарт-контрактов. По сути, это такой документарный автоматический аккредитив – то, что если разовьется, откроет огромные возможности для самых разных секторов бизнеса. Но, опять-таки, эта технология молодая, поэтому сейчас только наблюдаем и ждем, что с ней дальше будет. Ну, и для внедрения этой технологии в некоторые сферы, где есть госрегулирование, поддержка ее со стороны президента, о которой сообщают СМИ, была бы полезна», – отметил Сергей Хестанов.

Говоря о перспективах развития криптовалют, он еще раз обратил внимание на то обстоятельство, что они фактически не позволяют государству взимать налоги. В результате этого, по оценке эксперта, их развитие может подтолкнуть к радикальному изменению в экономике – поскольку сейчас бюджеты большинства стран формируются главным образом за счет налогов на коммерческую деятельность.

Частный пароход / wikipedia.org

«Знаете, что примечательно? До Первой Мировой войны финансовые системы большинства государств не имели многих нынешних налогов. Вы можете удивиться, но не было налога на прибыль, НДС тоже не было. А сейчас эти налоги – основа наполнения бюджета почти во всех странах, не только у нас. Тогда же на большую часть коммерческой деятельности налогов не было. И если криптовалюты разовьются, государство лишится этих налогов. Крайне интересно, как оно будет выкручиваться. Это же радикально поменяет экономику. Вот этот аспект, последствия развития криптовалют для налоговой системы, и есть самый интересный на практике.

Что касается сложностей применения биткоина и вызоа в прокуратуру представителей фермерского кооператива, который стал эту криптовалюту принимать, как вы говорили (об этом сообщила газета «Ведомости» – прим.ред.), то это было закономерно. Если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что единственным законным платежным средством в стране является рубль. Хотя так было не всегда.

В Советском союзе, например, было несколько валют. Я сам помню три: рубль, который все знали, так называемый «инвалютный рубль» (моряки с ними имели дело) и были чеки Внешэкономбанка – часть зарплаты в них выдавали определенным категориям служащих, и существовали специальные магазины («Березки», если помните), в которых по этим чекам по специальным ценам можно было что-то покупать. Плюс у всех этих инструментов были плавающие курсы, и те, кто получал зарплату не только в советских рублях, за ними внимательно следили, чтобы выбрать момент, когда именно менять эти средства на рубли будет выгоднее всего.

Так что – кто знает! Реакция прокуратуры понятна, формально нарушение есть, надо откликаться. Но будем надеяться, что вскоре будут какие-то подвижки в законодательстве в этой области. И скорее всего, этот процесс будет достаточно быстрым по историческим меркам: думаю, в течение примерно 5-10 лет это как-то проявится», – объяснил Сергей Хестанов.