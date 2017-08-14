Криптовалюты как самолет братьев Райт
Интерес к криптовалютам в России продолжает расти и, судя по публикациям СМИ, приближается ажиотажный спрос на оборудование для добычи криптовалюты (так называемого майнинга).
Экономисты отмечают, что интерес к криптовалютам в России вызван в первую очередь тем, что они сулят возможность быстрого заработка. Однако пока неясно, насколько активно будут развиваться криптовалюты в России.
Поговорить с «Полит.ру» о вероятном будущем крипотовалют, о том, что может сулить экономике их развитие и об особенностях технологий блокчейн (которая применяется, в частности, при операциях с криптовалютами) согласился Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер».
Он также рассказал о способах приобретения криптовалют, в том числе майнинге, и подчеркнул тот факт, что хотя криптовалюты теоретически предоставляют шанс быстро получить большой доход, они создают очень большой риск потери средств теми, кто в них вкладывается.
«Философски же криптовалюты, если предположить, что они будут дальше развиваться, очень интересны. Причем прорыв в этой области может случиться тогда, когда криптовалютами займется кто-то из серьезных в мировом масштабе корпораций. Потому что криптовалюта – это, наверное, единственный способ создать валютную систему, неподконтрольную государству.
К сожалению, монополия государства на выпуск валюты привела к тому, что во всех странах есть такое неприятное явление, как инфляция. В каких-то странах она мала, в каких-то, как у нас, велика. Но стран без инфляции в последние десятилетия никто не знает. А инфляция плоха тем, что она искажает некоторые экономические законы: она фактически наказывает того человека, который копит деньги, и вознаграждает того, кто живет в долг. То есть она создает перекос, и существенный, на рынке капитала.
И вот если бы была создана криптовалюта, которая не обладала бы инфляцией или хотя бы обладала строго предсказуемой инфляцией, то это было бы интересно и способствовало бы развитию некоторых секторов экономики.
Так что криптовалюты – в самом деле интересный инструмент, за которым может быть большое будущее. Но пока с практической точки зрения они – игрушка для технократов. Но, опять-таки, вспомните самолет братьев Райт! Он был неуклюжим, летал низко, неустойчиво – то есть практически был непригоден как транспортное средство. Но он показал принцип, на основе которого развилась вся авиация. И мне кажется, что сейчас криптовалюта переживает тот же период, который переживала авиация времен братьев Райт.
Очень быстро, в течение примерно пяти-десяти лет, самолеты превратились во вполне нормальное транспортное средство. У криптовалюты тоже, думаю, очень интересное будущее. Но это не значит, что нужно сейчас бежать покупать ее», – сказал Сергей Хестанов.
Он затронул и вопрос о технологиях блокчейн, которую используют при операциях, в частности, с криптовалютой. Эту технологию в ходе Петербургского междунароного экономического форума, состоявшегося в 2017 году, назвали технологией будущего.
«Блокчейн – это технология распределенных баз данных. Ее можно применять для самых разных вещей, не только для криптовалюты. Просто криптовалюта как применение блокчейна у нас сейчас – самое известное направление. Но, в принципе, возможности блокчейна гораздо шире. Другой вопрос – что у него тоже есть свои плюсы и минусы, и один из его минусов в том, что эта технология медленная. То есть процесс отправления и синхронизации идет довольно длительное время, поэтому для быстрых сервисов это не очень удобно.
Но эта технология тоже очень интересна: на ее основе возможно разработать несколько различных автоматических смарт-контрактов. По сути, это такой документарный автоматический аккредитив – то, что если разовьется, откроет огромные возможности для самых разных секторов бизнеса. Но, опять-таки, эта технология молодая, поэтому сейчас только наблюдаем и ждем, что с ней дальше будет. Ну, и для внедрения этой технологии в некоторые сферы, где есть госрегулирование, поддержка ее со стороны президента, о которой сообщают СМИ, была бы полезна», – отметил Сергей Хестанов.
Говоря о перспективах развития криптовалют, он еще раз обратил внимание на то обстоятельство, что они фактически не позволяют государству взимать налоги. В результате этого, по оценке эксперта, их развитие может подтолкнуть к радикальному изменению в экономике – поскольку сейчас бюджеты большинства стран формируются главным образом за счет налогов на коммерческую деятельность.
«Знаете, что примечательно? До Первой Мировой войны финансовые системы большинства государств не имели многих нынешних налогов. Вы можете удивиться, но не было налога на прибыль, НДС тоже не было. А сейчас эти налоги – основа наполнения бюджета почти во всех странах, не только у нас. Тогда же на большую часть коммерческой деятельности налогов не было. И если криптовалюты разовьются, государство лишится этих налогов. Крайне интересно, как оно будет выкручиваться. Это же радикально поменяет экономику. Вот этот аспект, последствия развития криптовалют для налоговой системы, и есть самый интересный на практике.
Что касается сложностей применения биткоина и вызоа в прокуратуру представителей фермерского кооператива, который стал эту криптовалюту принимать, как вы говорили (об этом сообщила газета «Ведомости» – прим.ред.), то это было закономерно. Если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что единственным законным платежным средством в стране является рубль. Хотя так было не всегда.
В Советском союзе, например, было несколько валют. Я сам помню три: рубль, который все знали, так называемый «инвалютный рубль» (моряки с ними имели дело) и были чеки Внешэкономбанка – часть зарплаты в них выдавали определенным категориям служащих, и существовали специальные магазины («Березки», если помните), в которых по этим чекам по специальным ценам можно было что-то покупать. Плюс у всех этих инструментов были плавающие курсы, и те, кто получал зарплату не только в советских рублях, за ними внимательно следили, чтобы выбрать момент, когда именно менять эти средства на рубли будет выгоднее всего.
Так что – кто знает! Реакция прокуратуры понятна, формально нарушение есть, надо откликаться. Но будем надеяться, что вскоре будут какие-то подвижки в законодательстве в этой области. И скорее всего, этот процесс будет достаточно быстрым по историческим меркам: думаю, в течение примерно 5-10 лет это как-то проявится», – объяснил Сергей Хестанов.