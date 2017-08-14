Фильм «Матильда» Алексея Учителя стал предметом длительных и бурных обсуждений в связи с целым рядом проблем. Некоторые политологи в настоящее время усматривают в нем уже не столько ретроспективный, сколько перспективный смысл.

Многие обратили внимание на то, что к обсуждению фильма, премьера которого еще не состоялась, но который вызвал много эмоций у разных группе населения, подключился и министр культуры России Владимир Мединский. Некогда, до возникновения первого витка скандала вокруг фильма, он фактически поддержал его. Однако после того, как депутат Госдумы Наталья Поклонская и группы монархически настроенных граждан стали негативно высказываться о фильме (которого к тому моменту не видели даже на предварительном показе), Мединский на время ограничил высказывания по этому поводу.

Тем не менее, несмотря на кампанию против показа фильма, развернувшуюся достаточно широко (в частности, руководители Чечни и Дагестана говорили о запрете показа фильма на территориях республик; впрочем, чеченский руководитель отказался от этой идеи), Министерство культуры выдало фильму прокатную лицензию – картина была отнесена к категории «16+». На брифинге в Петрозаводске 12 августа глава ведомства подтвердил этот факт и заявил, что Комиссия министерства фильм тщательно отсмотрела, однако никаких нарушений действующего законодательства не нашла.

Журналисту же информационного агентства ТАСС, попытавшемуся задать вопрос по поводу фильма, Мединский сообщил, что писать следует «об урожае, о районных ДК, о новых стройках, о замечательных фильмах, которые снимаются нашими талантливыми режиссерами», а не только о ленте Учителя. «А вы все про «Матильду» пишете. Скоро Петр Ильич Чайковский начнет нервничать по этому поводу, а Поклонская предъявит претензии к Иоланде. Там положительный образ Матильды, другой Матильды», – приводит слова министра радиостанция «Эхо Москвы».

В.Мединский перед журналистами / YouTube.com

Некоторые политологи высказывали мнение, что на «Матильду» Мединский обратил внимание в первую очередь потому, что заподозрил: вполне возможно, что в финансировании картины использовались некие «неправильные» деньги, которые она получила без участия Минкульта. По другой же версии, министр, стремящийся сделать свое положение более устойчивым на фоне как скандала с его докторской диссертацией, так и расследования в отношении его подчиненных, ощутил потребность заручиться поддержкой со стороны власти и именно потому начал вновь высказываться по поводу «Матильды».

По мнению Дмитрия Абзалова, президента Центра стратегических коммуникаций, маловероятно, чтобы действия Мединского были продиктованы главным образом желанием упрочить свое положение и сохранить место.

«Что касается включения Мединского таким образом в политическую повестку, то, на мой взгляд, первое, что тут нужно отметить – что на самом деле все, конечно же, ждут смены кабина весной следующего года после выборов. Понятно, что политические заявления в свете этого будут усиливаться. Другое дело, что проблема Мединского сейчас связана главным образом с коррупционной составляющей. У него в отношении зама вообще-то судебные действия проводятся. И, возможно, здесь могло бы помочь активное присоединение к федеральной позиции по громким вопросам. Но на мой взгляд, по «Матильде» сейчас как раз нет единой федеральной позиции.

На последней «прямой линии», если помните, президент не высказался определенно ни в поддержку, ни против «Матильды». Алексей Учитель там присутствовал, но глава государства о какой-то единой позиции не сказал. В этом основная проблема: пока нет единой федеральной позиции, происходит то, что мы наблюдаем. И поддерживать Мединскому в этой ситуации особо нечего. По-моему, то, что Мединский решил по поводу фильма высказываться, во многом – вопрос его личной позиции. В свое время поддержку фильма в той или иной степени он оказывал, и решения по выделению дополнительного финансирования было принято.

Сама по себе идея попытаться представить, что если Мединский окажется вынужден уйти, то это будет из-за «Матильды», а не из-за коррупции при реконструкции, в которой подозревается его зам, – неплохой технологический ход. Но вопрос об уходе будет уже политическим, его будут поднимать на уровне кабмина. И тогда будет уже неважно, поддержал Мединский «Матильду» или нет. Больше того, я сомневаюсь, что об этом вообще кто-то вспомнит, когда «Матильда» пойдет в прокате – а она это сделает в любом случае еще до конца года. Так что хотя Мединский и пытается поддержать политическую позицию по этому вопросу, которая ему, возможно, представляется наиболее близкой к позиции властей, я сомневаюсь, что это сработает. Она просто будет уже неактуальна к весне следующего года», – считает Дмитрий Абзалов.

Вопросам финансирования «Матильды» также посвящено немало публикаций. На странице ресурса «Кинопоиск» продюсерами фильма названы Алексей Учитель, Александр Достман и Владимир Винокур. Согласно же данным СМИ, в числе продюсеров ранее находился некий Владислав Москалев – человек, занимавшийся организацией гала-концертов в Кремле и женатый на прима-балерине Большого театра Светлане Лунькиной. В интервью, которое Москалев дал изданию The Insider, он заявил, что вынужден был обратиться за помощью к Владимиру Винокуру и что благодаря участию того картина получила финансирование, а получение средств для нее якобы обеспечил Владимир Кожин, тогда занимавший пост управляющего делами президента России.

Позже, по словам Москалева, его вынудили выйти из проекта; Винокур же остался продюсером фильма. Москалев, которого некоторые эксперты считали одним из крупнейших подрядчиков Кожина, уехал за границу; в России он объявлен в розыск. В связи с происшедшим высказывались мнения, что выступления противников фильма «Матильда» могли бы оказаться косвенным ударом по Кожину, то есть могли быть вызваны желанием не допустить, чтобы бывший руководитель Управления делами президента получил возможность как-либо напомнить о себе и вновь выйти на некий медийный уровень.

По оценке Павла Салина, директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, в действительности едва ли Кожин, уйдя со своего поста и утратив прежнее влияние, смог бы вернуть его подобным образом и едва ли даже можно вообще рассчитывать на это.

«Если брать общую оценку ситуации вокруг фильма, то, на мой взгляд, шумиха вокруг него объясняется одним: это одна из самых масштабных пиар-кампаний по раскрутке художественного фильма за последнее время. Изначально весь скандал был запущен именно для того, чтобы способствовать раскрутке «Матильды». После запуска скандала художественные достоинства картины уже уходят на второй план, а на первый выходит сам факт скандала – и потребитель будет смотреть ее уже вне зависимости от его качества, а именно за счет того, что фильм является частью скандала. Так что изначально скандал, по моему мнению, был начат ради раскрутки – а потом уже на это стали нанизываться какие-то иные сюжеты.

Что касается финансирования фильма и участия в этом Кожина, то я не исключаю того, что он был причастен к финансированию. По одной простой причине: через управделами президента проходят не только очень многие формальные финансовые потоки, но и ряд неформальных. Через управделами, например, чисто технически проходят деньги на учреждения, которые финансирует правительство, – так построена система. Через управделами президента направляются и, как я говорил, некоторые неформальные финансовые потоки, и если ты вхож в управделами президента и тебе необходимо какое-то финансирование, через управделами эти вопросы тоже можно решать. Поскольку господин Учитель и продюсеры фильма вхожи в эти неформальные сферы, то вполне возможно, что распоряжение помочь средствами давал именно Кожин, когда он был руководителем управделами президента. Но это была не личная инициатива Кожина, а его неформальная функция как главы управделами президента.

Владимир Кожин / kremlin.ru

Поэтому никакой связи этого обстоятельства с нынешней возможной активизацией Кожина я не усматриваю. Как только он ушел с поста управделами президента, он перестал иметь отношение к этой истории. К нынешнему положению Кожина скандалы вокруг «Матильды» не имеют никакого касательства. И даже если Кожин действительно попытается как-то активизироваться – не думаю, что это получится. Когда человек уходит с такого поста, как тот, что он занимал до 2014 года, по большому счету, его ждет политическое небытие. Активизироваться снова уже невозможно», – сказал Павел Салин.

Среди политологов также высказывались соображения, что историю с фильмом «Матильда», возможно, следует воспринимать не изолировано от политики, а в контексте того, что Владимир Путин сейчас находится на посту главы государства уже третий президентский срок, и пока не все уверены в том, какое решение относительно возможности баллотироваться на четвертый срок он примет. При этом уже некоторое время в обществе возникал вопрос о том, не может ли быть в России восстановлена монархия (причем в роли монарха разные сторонники такой идеи видели как нынешнего президента страны, так и кого-то из представителей дома Романовых, которому принадлежал последний российский царь).

На фоне этих обсуждений политологи не исключали, что «Матильда» оказывается встроена в структуру возможной трансформации власти. Впрочем, они оговаривались, что в таком процессе как предполагаема трансформация власти различные люди преследуют различные цели. По мнению Дмитрия Абзалова, сами по себе разговоры о проблемах монархии (а в этом аспекте – и выступления монархически настроенных групп граждан) могут считаться даже хорошим признаком.

Демонстранты с монархическими флагами / itogi.ru

«Что касается монархии. Даже если не брать конституционную составляющую вопроса, то проблема с разговорами о восстановлении монархии в России заключается в том, что президент не занимает монархическую позицию. Он не раз говорил об этом. И, собственно, кто мог бы быть монархом? Восстанавливать дом Романовых в России очень сложно – прямых потомков Николая II не осталось. Насколько тогда легитимным мог быть такой процесс? Плюс вдобавок к монархии – не пришлось бы восстанавливать и роль православной церкви? Сомневаюсь, что люди иных конфессий чувствовали бы себя при этом хорошо.

Таким образом, восстановление монархии – вопрос очень открытый. Но с общественной точки зрения монархически настроенные граждане имеют полное право выступать против того, что считают неуместным, в том числе и против фильма. А могут выступать в поддержку, если находят нужным. Вообще тот факт, что выступления противников фильма начались, говорит о том, что общество готово обсуждать фигуру Николая II, что в последнее время было действительно сложно. Так что как общественно-политический процесс происходящее очень важно. И хотя с политической точки зрения в России в ближайшее время реставрация монархии невозможна по целому ряду причин, то обстоятельство, что такое обсуждение в последнее время усиливается, нормально. Это говорит о том, что люди высказывают свою позицию – и лучше, чтобы они высказывали ее так, чем избрали бы какой-то силовой метод.

Сам факт того, что дискуссия о последнем российском императоре возможна, на самом деле очень сильно подкупает. Все сильные страны строят свою политику на обсуждении своих проблемных точек, начиная с вопросов о Николае II и заканчивая вопросами революции. То, что мы к этому уже подошли, что мы можем это предметно обсуждать, говорит о том, что мы сложились как нация. Это определенный уровень политической культуры, до которого мы более или менее доковыляли, и это хороший знак – что такие вопросы обсуждаются публично, обсуждаются общественно. И то, что такого рода дискуссия вообще развернулась, уже очень серьезный прорыв», – полагает Дмитрий Абзалов.

Между тем в истории с шумихой вокруг «Матильды» внимание многих политологов привлекает к себе фигура режиссера Никиты Михалкова, который в последе время активно выступал в роли ревнителя традиционных ценностей. Некоторые эксперты подчеркивают, что для Михалкова ситуация с «Матильдой» не столь однозначна, поскольку он, как и Мединский, был отодвинут от решения вопросов финансирования картины, а кроме того, не исключают, что он не только некогда играл, но и ныне играет в изменении структуры власти активную роль. Они напоминают, что еще до того, как первый президент РФ Борис Ельцин представил Владимира Путина как своего преемника, Михалков занимался политикой, и утверждают, что его даже всерьез рассматривали как возможного кандидата президенты.

В.Путин и Н.Михалков / kremlin.ru

Так или иначе, многие отмечают, что Михалков, говоря о фильме своего коллеги Алексея Учиталя, в разговорах с разными собеседниками высказывает различающиеся, если не прямо противоречащие друг другу мнения. Они не исключают, что тем самым знаменитый режиссер сознательно «раздувает пламя», провоцируя дальнейшее усиление дискуссий. В то же время они допускают, что таким образом Михалков поступает не затем, чтобы ослабить позицию Мединского, а затем, чтобы обеспечить себе хорошую переговорную позицию в следующей властной конфигурации. В конце концов, он ведь и самим своим творчеством уже показывал, что монархия может являться предметом публичного художественного дискурса.

О тактике Сергея Михалкова с «Полит.ру» согласился поговорить профессор Николай Петров, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ. По его оценке, разница в высказываемых мнениях объясняется тем, что иногда режиссер говорит с точки зрения чисто художественной, а иногда рассуждает, как политик.

«Мне кажется, что если говорить о 1996 годе, то ряд тогдашних заявлений Никиты Михалкова относительно возможности участвовать в президентской кампании рассматривался всеми как некая реклама вышедшего тогда фильма Михалкова. И вряд ли эти слова воспринимались более серьезно с точки зрения политики. А вообще мне кажется, что в Михалкове соединяются несколько разных личностей: с одной стороны, он художник, он делал неплохие и даже очень хорошие фильмы; с другой стороны, у него есть какие-то действительно политические высказывания – и отчасти политические амбиции.

Кадр из фильма "Цибирский цирюльник"/kinopoisk.ru

Я, честно говоря, не думаю, что сегодня его серьезно волнует продолжение его политической карьеры. А то, что мы видим, как он высказывает разные точки зрения по, казалось бы, одному поводу, как мне кажется, как раз и связано с тем, что в одном случае он дает оценку как художник, что тогда он оценивает фильм как художественное явление; а в другом случае эту оценку он дает как политический комментатор, близкий к самым разным властям и в целом стремящийся обычно находиться в мейнстриме. Вот в этом расхождении, дуализме, связанным с тем, что художник в нем сочетается с политиком, причем художник более яркий – с политиком, который как бы приспосабливался к самым разным условиям жизни рядом с властью, я и вижу объяснение тому, что мы наблюдаем», – высказал мнение Николай Петров.

Добавим, что некоторые эксперты все же склонны рассматривать фильм «Матильда» как важный полигон, своего рода тестовую площадку, на которой проясняются разные интересы разных групп, причем интересы именно в перспективе, не ретроспективные. То есть этот фильм, по их убеждению, в свете происходящего вокруг него может восприниматься как разговор не о прошлом, а о будущем, будущем в очень широком контексте – вплоть до возможного политического устройства страны.