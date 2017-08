«Коммерсантъ» в статье «Ты — мне, я — в ЦБ» пишет, что российский рынок взаимного финансирования может попасть под регулирование.

«"Аэрофлоту" недолили керосина»: авиакомпания столкнулась с перебоями в поставках топлива.

«Аграрии остались без страховщиков»: компании не теряют надежды продолжить выплаты.

«Порт русской демократии»: сторонники Дмитрия Овсянникова и Алексея Чалого разделят заксобрание Севастополя поровну.

РБК в статье «Без денег и идей: с чем оппозиционные партии подошли к выборам в регионах» пишет, что оппозиция подходит к выборам в условиях дефицита ресурсов и со старой повесткой.

«Курс биткоина достиг нового исторического максимума»: теперь самая популярная криптовалюта стоит больше $4000.

«Известия»: «С банковских карт россиян за год украли 650 миллионов». Объем киберхищений будет расти, предупреждают эксперты.

«США могут вдвое сократить радиус перемещения российских дипломатов»: Вашингтон рассматривает такую меру как ответ на уменьшение численности американской дипмиссии в России.

«Трудным подросткам найдут примирение»: Минюст предложил создать в России службу медиации для детей, совершивших правонарушение.

«Газета.Ru» узнала программу основного идейного форума этого года, об этом статье «Молодежь подготовит для Путина будущее».

«Надел майку — попал в тюрьму»: как предметы становятся символами протеста по всему миру.

«Антарктида скрывала вулканы во льдах»: подо льдами Антарктиды ученые обнаружили более 90 вулканов.

The Econonomist: «Как Германия реагирует на политику "крови и почвы"» (How Germany responds to “blood and soil” politics). Как выглядит нулевая терпимость к неонацистской идеологии в Германии.

«Наш мониторинг немецких предвыборных рейтингов» (Our German election poll tracker). Канцлер Германии Ангела Меркель, скорее всего, будет переизбрана.

Bloomberg: «Трампа критикуют за то, что он не обругал белых националистов на митинге» (Trump Criticized for Not Denouncing White Nationalists at Rally). Президент США Дональд Трамп второй день подряд подвергается критике со стороны демократов и многих республиканцев за то, что он не стал усиленно обличать устроивших митинг неонацистов.

«Альтернатива ядерной войне — революция» (The Alternative to Nuclear War Is a Revolution). В нынешнем северокорейском кризисе хуже всего то, что президент США Дональд Трамп проиграет даже в случае победы.

The Wall Street Journal: «А немецкой предвыборной гонке настоящий победитель — это тот, кто займет третье место» (In German Election Campaign, Third Place Is the Real Winner). Канцлер Германии Ангела Меркель, скорее всего, по итогам выборов станет канцлером в четвертый раз. Но гораздо большее значение имеет то, какая партий окажется на третьем месте, потому что именно она будет определять политику Германии в следующие четыре года.

«Проигравшая кенийская оппозиция остается непреклонной после столкновений в выходные» (Defeated Kenyan Opposition Leader Remains Defiant After Weekend Clashes). Оппозиция в Кении продолжает утверждать, что результаты выборов были фальсифицированы, и призывает своих сторонников к противостоянию. В выходные по итогам столкновений число погибших возросло до 11.