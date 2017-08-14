Федеральная служба безопасности сообщает: «В Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей <...> с использованием террористов-смертников». Спецслужбы нашли в Подмосковье целую лабораторию по производству взрывчатки, а одним из организаторов оказался эмиссар запрещенного в России «Исламского государства».

Конечно, мало кто надеялся, что, ввязываясь в гражданскую войну в Сирии, Россия не получит новых врагов, готовых воевать так, как умеют — при помощи бомб и самоубийц. И, конечно, сейчас нельзя проверить, что было бы, если бы российская авиация не утюжила бы позиции исламистов к северо-востоку от Дамаска. Но может быть и правда, было бы еще хуже?