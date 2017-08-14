Ограниченные недра
Министерство природных ресурсов приняло решение ограничить выделение неизученных участков недр для геологоразведки. С 2017 года выдача лицензий на разведку ограничена специальным перечнем месторождений, которые не смогут выделяться «по заявке» нефтекомпании. Об этом в понедельник пишут «Известия».
Такую меру чиновники объясняют необходимостью сохранения месторождений для «будущего воспроизведения минерально-сырьевой базы». Впрочем, против такой меры выступало Министерство экономического развития.
Ранее стало известно, что Минприроды с начала 2017 года упростило доступ добывающих компаний к месторождениям. Правительство утвердило т. н. заявительный принцип, по которому нефтедобывающие компании смогли получать лицензии на малоизученные участки, где государство не располагает информацией о наличии полезных ископаемых.
Но теперь выяснилось, что Минприроды одновременно сформировало перечень месторождений, которые не смогут выдаваться «по заявке». Причем формироваться такой список теперь будет ежегодно, уточнили «Известиям» в министерстве.
В МЭР сочли, что формирование «закрытого списка» противоречат стремлению правительства сделать недра более доступными и тормозит развитие сырьевой базы России. Но, по итогам переговоров, возражения официально было решено не вносить.
Сами нефтяные компании, которых нововведение касается в первую очередь, пока не спешат открыто его обсуждать. Крупнейшие недропользователи не ответили на запрос журналистов. Впрочем, пока что заявительный принцип на месторождения не пользуется большой популярностью среди нефтекомпаний. Об этом в разговоре с «Известиями» рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
«Такой подход едва ли актуален на сегодняшний день, в Минприроды и сами примерно понимают, сколько и где залегает. Такие меры были бы актуальны для шельфа, но при нынешней стоимости нефти и ограничении для добычи на нем этим никто заниматься не станет», — подчеркнул он.
Таким образом, рассчитывать на то, что введение «заявительного порядка» или появление «закрытого списка» заметно скажется на добыче нефти в России не приходится. Так же стоит понимать, что специфика добычи нефти в России не позволяет достаточно быстро реагировать на рост или снижение цены. Например, в январе-июле 2017 года средняя цена нефти марки Urals составила $49,94 за баррель, за тот же период 2016 года она составляла $38,68 за баррель, таким образом, в текущем году цена выросла на 29%. Однако на объеме добычи это почти не сказалось. А экспорт нефти и все сейчас ограничен правительством, которое пытается соблюдать соглашение с другими странами-экспортерами нефти (т. н. ОПЕК+).
Стоит отметить, что мировые цены на нефть в последнее время все меньше реагируют на объем предложения. Агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник сообщило, что добыча на крупнейшем месторождении Ливии Шарара из-за вопросов, связанных с безопасностью, сократилась на 30%.
Однако цены на нефть никак не отреагировали на сообщения о проблемах в Ливии. С одной стороны это может означать, что рынок ждет другой, более подробной, информации о происходящем, с другой — текущая цена в $53-54 за баррель марки Brent все еще воспринимается как достаточно высокая.