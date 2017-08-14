Министерство природных ресурсов приняло решение ограничить выделение неизученных участков недр для геологоразведки. С 2017 года выдача лицензий на разведку ограничена специальным перечнем месторождений, которые не смогут выделяться «по заявке» нефтекомпании. Об этом в понедельник пишут «Известия».

Такую меру чиновники объясняют необходимостью сохранения месторождений для «будущего воспроизведения минерально-сырьевой базы». Впрочем, против такой меры выступало Министерство экономического развития.

Ранее стало известно, что Минприроды с начала 2017 года упростило доступ добывающих компаний к месторождениям. Правительство утвердило т. н. заявительный принцип, по которому нефтедобывающие компании смогли получать лицензии на малоизученные участки, где государство не располагает информацией о наличии полезных ископаемых.

Здание Министерства природы РФ

Но теперь выяснилось, что Минприроды одновременно сформировало перечень месторождений, которые не смогут выдаваться «по заявке». Причем формироваться такой список теперь будет ежегодно, уточнили «Известиям» в министерстве.

В МЭР сочли, что формирование «закрытого списка» противоречат стремлению правительства сделать недра более доступными и тормозит развитие сырьевой базы России. Но, по итогам переговоров, возражения официально было решено не вносить.

Сами нефтяные компании, которых нововведение касается в первую очередь, пока не спешат открыто его обсуждать. Крупнейшие недропользователи не ответили на запрос журналистов. Впрочем, пока что заявительный принцип на месторождения не пользуется большой популярностью среди нефтекомпаний. Об этом в разговоре с «Известиями» рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Такой подход едва ли актуален на сегодняшний день, в Минприроды и сами примерно понимают, сколько и где залегает. Такие меры были бы актуальны для шельфа, но при нынешней стоимости нефти и ограничении для добычи на нем этим никто заниматься не станет», — подчеркнул он.

Таким образом, рассчитывать на то, что введение «заявительного порядка» или появление «закрытого списка» заметно скажется на добыче нефти в России не приходится. Так же стоит понимать, что специфика добычи нефти в России не позволяет достаточно быстро реагировать на рост или снижение цены. Например, в январе-июле 2017 года средняя цена нефти марки Urals составила $49,94 за баррель, за тот же период 2016 года она составляла $38,68 за баррель, таким образом, в текущем году цена выросла на 29%. Однако на объеме добычи это почти не сказалось. А экспорт нефти и все сейчас ограничен правительством, которое пытается соблюдать соглашение с другими странами-экспортерами нефти (т. н. ОПЕК+).

Ливия. Месторождение Шарара

Стоит отметить, что мировые цены на нефть в последнее время все меньше реагируют на объем предложения. Агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник сообщило, что добыча на крупнейшем месторождении Ливии Шарара из-за вопросов, связанных с безопасностью, сократилась на 30%.

Однако цены на нефть никак не отреагировали на сообщения о проблемах в Ливии. С одной стороны это может означать, что рынок ждет другой, более подробной, информации о происходящем, с другой — текущая цена в $53-54 за баррель марки Brent все еще воспринимается как достаточно высокая.