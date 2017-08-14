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14 августа 2017, 11:33
Иван Семушин

Искусственный интеллект и DotA 2

Скриншот матча
Скриншот матча
The International/OpenAI

В пятницу, 11 августа, широкой публике была представлена очередная победа искусственного интеллекта. Разработанный компанией OpenAI бот победил профессионального игрока в компьютерную игру DotA 2.

Произошло это в перерыве между матчами турнира The International (по сути, чемпионата мира по DotA 2), проводимого компанией Valve – производителем игры – в Сиэтле. В турнире приняли участие 18 команда, победившая команда получила более 10,8 млн. долларов США, а общий призовой фонд составил более 24 миллионов долларов.

Организаторы устроили шоу-матч между самообучающимся ботом на основе нейронных сетей и одним из самых знаменитых и популярных игроков Данилом “Dendi” Ишутиным. Ишутин, чемпион мира 2011 года и финалист чемпионатов 2012 и 2013, без шансов проиграл боту две партии. Кто-то, конечно, может заявить, что время Dendi давно прошло, и сейчас он отнюдь не входит в число сильнейших игроков, однако, по заявлению представителей OpenAI, их бот неоднократно обыграл таких общепризнанно сильных игроков, как чемпион мира 2015 года Сумаил “SumaiL” Хассан и один из лидеров внутриигрового рейтинга Артур “Arteezy” Бабаев. О победе написал в своём твиттере один из основателей OpenAI Илон Маск. Однако о том, что компьютер окончательно победил человека в DotA 2, говорить еще очень рано.

DotA 2 считается очень сложной игрой, и успех компьютерного игрока в ней, несомненно, впечатляет. Однако основная сложность состоит в том, что это командная игра, в которой участвуют по пять игроков с каждой стороны, и на пути к конечной цели – разрушить главное вражеское здание – их персонажи выполняют множество промежуточных действий, требующих большой работы над тактикой и стратегией. Бот OpenAI и Данил Ишутин играли в сильно упрощённый вариант, в котором игроки сражаются один на один. В DotA 2 на сегодняшний день можно выбирать любого из 113 персонажей, способности которых сильно различаются, а бот пока освоил только одного из них - Shadow Fiend. Были наложены на игроков и другие ограничения.

В этой упрощенной версии игры программа, однако, смотрелась очень сильно, поэтому тот факт, что Valve и OpenAI пообещали призы первым пятидесяти игрокам, которым удастся победить бота, вызвал поначалу некоторое удивление – ведь этого не могут сделать даже сильнейшие игроки! Однако пятьдесят победителей набралось буквально за сутки после того, как с ботом начали играть все желающие. Оказалось, что выполняя действия, которые профессионалам вряд ли покажутся оптимальными, программу удаётся обмануть даже не самым сильным игрокам-людям. Попадая в нестандартную ситуацию, бот начинал принимать абсурдные решения и проигрывал. Гостям The International удалось придумать даже несколько таких способов обмануть нейросеть.

В общем, в отличие от шахмат и го, в эту игру человек пока еще играет сильнее компьютера. Представители OpenAI объявили о том, что к следующему The International они планируют создать полноценную команду из пяти ботов, способную соперничать с сильнейшими человеческими командами. Удастся ли им это за год, с нетерпением будут ждать как поклонники DotA 2, так и интересующиеся успехами искусственном интеллекта.

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