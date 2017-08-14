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14 августа 2017, 09:52
Грузия Михаил Саакашвили пранкеры Украина
Елена Сычева

Грузинское негостеприимство

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
newinform.com

Популярные российские пранкеры Лексус и Вован, которые специализируются на розыгрышах политиков, поговорили с главой министерства внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили. Предметом разговора стала судьба экс-президента страны и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Причем звонившие министру представились его украинским коллегой Арсеном Аваковым. Речь шла в том числе и о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию. Аудио опубликовало издание «Страна.ua». «Этот человек нам здесь *** не нужен. Если возможно, не высылайте нам этого засранца. Пусть будет бомжом!» — сказал Мгебришвили в беседе с пранкерами, причем, по его же словам, свою позицию он согласовал с председателем правительства Грузии Георгием Квирикашвили.

По словам пранкеров, глава грузинского МВД был нетрезв. «Он отдыхал в Батуми и был в подвыпившем состоянии. Представились главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Рассказали, что на Украину прибывает Саакашвили, и мы готовы выдать его Тбилиси», — отметил Алексей Столяров (Лексус) в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды». 

Впоследствии МВД Грузии опровергло информацию о том, что глава ведомства имел такой разговор с якобы Арсеном Аваковым. «Подобного телефонного разговора Георгия Мгебришвили ни с главой МВД Украины, ни с каким-либо другим лицом не было. Вообще несерьезны утверждения о том, что главы МВД двух стран по незащищенной телефонной сети обсуждали бы государственно значимые вопросы», — сообщил телеканал «Имеди» со ссылкой на пресс-службе грузинского министерства. 

В ответ на это пранкеры заявили, что это довольно частая реакция тех, кто стал жертвой розыгрыша. В частности, Лексус отметил, что подобный разговор по внутренним документам запрещен для главного полицейского страны, поэтому факт беседы наносит огромны репетиционный ущерб, не говоря уже о содержании разговора. «Это не первый человек, который пытается опровергнуть разговор с нами. Однако в таких случаях, будь то Эрдоган или генсек НАТО, мы всегда эти записи отдавали на экспертизу независимым агентствам. Всегда факты подтверждались», — сказал пранкер в интервью радиостанции «Говорит Москва». 

Интересно, что слова главы МВД Грузии совпадают с ожиданиями экспертов относительно позиции бывшего президента страны «Если Саакашвили окажется на своей этнической родине, ему придется испытать много негативных чувств, но и МВД, и всей элите Грузии тоже будет много головной боли и хлопот. В данной ситуации Саакашвили — фигура политическая, медийная, достаточно раскрученная, поэтому из него наверняка попытаются сделать жертву. В результате этого Саакашвили получил бы еще большую медийную известность, ореол мученика и, вероятно, даже какую-то поддержку в грузинском обществе, которое уже начало забывать о войне 2008 года, инициированной именно Саакашвили», — сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом RT

Ранее обоим телефонным шутникам удалось пообщаться и с самим Михаилом Саакашвили. Как писала «КП», они выслеживали его около года, чтобы «втереться в доверие». Разговор шел от имени заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова. «Нам удалось убедить его окружение в том, что он хочет помочь спасти его от Порошенко. Он даже обсуждал с нами условия его возвращения на Украину. Когда мы общались с ним, то он был в ярости, злился на Порошенко. При этом было смешно, что он наплевательски отнесся к Марии Гайдар, сказав: "Да плевать на то, что ее могут лишить гражданства"», — рассказали пранкеры в интервью изданию.

Напомним, в конце июля Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства, а от грузинского он отказался намеренно, принимая украинское, т.к. законодательством Украины иметь двойное гражданство запрещено. «Президентом Украины издан указ о потере гражданства Украины… Материалы по Саакашвили, предоставленные генеральной прокуратурой Украины, обработанные государственной миграционной службой Украины, направленные на рассмотрение комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии», — говорилось в сообщении на официальном сайте Государственной миграционной службы Украины

Только после этого стала возможна выдача Саакашвили властям Грузии, где в отношении экс-президента возбуждено несколько уголовных дел. Экстрадиции Саакашвили в Грузию мешало украинское гражданство. «По нашей конституции экстрадировать его в другую страну невозможно, но мы имеем полный контакт с грузинскими коллегами и готовы ответить на все их вопросы», — напоминает слова замгенпрокурора Украины Евгения Енина BBC.  

Так или иначе, с тех пор Саакашвили является гражданином мира — у него нет гражданства ни одной страны, хотя все еще есть украинский паспорт, по которому он, например, ездил в Польшу, а затем в Литву. Во время его визита в страну появились слухи, что он может получить литовский паспорт, но он сам опроверг их. «Я должен вернуть свое украинское гражданство, которое было отнято незаконно. Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться. Я не претендую на литовское гражданство», — цитирует Саакашвили «Газета.Ru». 

Эксперты не сходятся во мнениях о том, как дальше будут разворачиваться события с гражданством Саакашвили. «Когда он только-только ударился в бега, он был даже в моде. Изгнанник и все такое, а еще и на бегу разговаривает. Потом его перестали слушать. А перестать бежать он не может: тогда — финиш. И теперь все внимание именно к этому: сколько еще пробежит», — пишет автор радио Sputnik Петр Малеев в колонке для РИА Новости

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