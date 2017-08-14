Топ новостей 14 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ФСБ задержала готовивших теракты в Москве исламистов, спасатели установили предполагаемое местонахождение шахтеров в руднике «Мир», а столичные власти утвердили первые адреса для переселения по программе реновации.

Мэрия Москвы определила первые 113 площадок, на которых построят дома по программе реновации. Эти адреса «практически утверждены», остальные еще обсуждаются. На некоторых из площадок уже идет строительство, на других стоят готовые дома, третьи заняты парковками, ветхими зданиями или пустырями.

Задержание подозреваемого / YouTube.com

ФСБ задержала гражданина России и трех граждан государств Центрально-Азиатского региона, которые, по данным ведомства, входили в террористическую группу и готовили серию терактов в московском регионе. Преступники намеревались «совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы, с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности».

Ракетная программа КНДР может быть обязана своими успехами поставкам двигателей с Украины. Об этом пишет The New York Times. Опрошенные изданием специалисты изучили снимки, на которых лидеру КНДР Ким Чен Ыну показывают ракетные двигатели. По мнению экспертов, двигатели похожи на те, которые производились в СССР. В частности, они могли быть произведены на Южмаше, расположенном в городе Днепр (прежнее название Днепропетровск).

Работник ГИБДД составляет протокол / YouTube.com

Российским инспекторам ГИБДД запретят курить и грубо выражаться в ходе общения с водителями. Такая инициатива содержится в новой версии регламента МВД по надзору за участниками дорожного движения. «Сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним [водителям] на "вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания», — говорится в документе.

Главным редактором интернет-издания «Лента.ру» назначен Владимир Тодоров. Это следует из выходных данных сайта. О том, что предыдущий главред «Ленты» Александр Белоновский и его заместитель Михаил Пак покидают издание, стало известно в начале месяца. Тодорову 23 года, до этого он возглавлял отдел интернета и СМИ.

Рудник "Мир" в Якутии

Спасатели установили предполагаемое местонахождение восьми шахтеров, пропавших без вести при аварии в руднике «Мир» в Якутии. «Мы определили возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой горняков, и все усилия сосредоточили на этих направлениях. Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны», — сообщил замминистра МЧС РФ Владлен Аксенов. Он уточнил, что грязевой поток, который обрушился в рудник, разрушил все внутренние коммуникации: трубопровод, кабельную сеть и другие.

На Дальнем Востоке вышел в эфир новый выпуск ток-шоу «Пусть говорят». Ведущим программы был журналист-новостник Первого канала Дмитрий Борисов, шоу было посвящено карьере предыдущего ведущего Андрея Малахова. Самого Малахова в студии не было.

В ответ на сокращение дипмиссии США в России американские власти могут вдвое сократить радиус перемещения российских дипломатов по своей территории. Если сейчас дипломаты МИДа могут без уведомлений отъезжать на 25 миль (40 км) от своих дипмиссий, то планируется сократить это расстояние до 10-15 миль (16-24 км). Для поездок за пределы этого радиуса сотрудники дипмиссии, по имеющимся данным, должны будут уведомлять Госдепартамент за три рабочих дня.

Магазин с одним посетителем / pixabay.com

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в котором у россиян выясняли, какие проблемы в жизни страны они считают главными. Третий месяц подряд на первом месте — низкие зарплаты и уровень жизни в целом. В ходе июльского опроса их назвали 24% респондентов (14% в июле 2016 года). Кроме того 21% беспокоит состояние экономики (17% год назад). Далее идет социальная политика: 18% против 9% год назад.

Биг Бен, часы на здании Парламент Великобритании / André Zehetbauer / some rights reserved

Всемирно известные куранты Вестминстерского дворца в Лондоне остановят для ремонта на четыре года. Часы на башне, известной под названием «Биг-Бен», будут остановлены сразу же после полудня 21 августа. В этот день власти британской столицы предложили жителям и гостям города прийти к Вестминстерскому дворцу, чтобы послушать, как последний раз часы будут отбивать полдень. Во время ремонта специалисты переберут механизм боя и хода часов, а также отреставрируют все четыре циферблата. Эти работы обойдутся в 30 миллионов фунтов стерлингов.