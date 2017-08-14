Кремль предпочитает контролировать предвыборные кампании губернаторов-новичков, а опытные руководители регионов обходятся без лишнего внимания центра. Но есть и исключение — это губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в его регионе идет уж слишком активная кампания.

О том, как именно Кремль участвует в региональный кампаниях, в понедельник пишут «Ведомости». В Администрации президента, по данным собеседников издания, сочли, что, опытные руководители регионов, к которых есть сработанная команда, могу сами справиться с кампанией.

Единственным исключением стал Евгений Куйвашев, который возглавил Свердловскую область в 2012 году. У него в штабе, указали собеседники издания, работает сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Внешний контроль за кампанией понадобился потому, что в выборах хотели участвовать такие политики, как Александр Бурков и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Так или иначе они могли рассчитывать на поддержку граждан, что могло довести до второго тура. Впрочем, сам Кузнецов опровергает информацию о своей работе на Куйвашева.

Глеб Кузнецов, политолог / rapc.pro

В последние дни замглавы управления президента по внутренней политике Александр Харичев, который считается куратором региональных выборов в АП, проводит, по данным «Ведомостей», в столице серию совещаний с вице-губернаторами по внутренней политике и политтехнологами. При этом он уже посетил по меньшей мере четыре выборных региона. Там он обсуждал данные социологов о вероятной явке избирателей, о настроениях в обществе и о прогнозируемых результатах выборов.

При этом, как утверждается, на этих совещаниях Харичев и его коллеги не дают регионам никаких установок по явке — иными словами, в Москве понимают, что граждане не слишком охотно будут посещать в сентябре избирательные участки.

В любом случае, нагрузка на выборный блок Управления президента по внутренней политике сейчас очень большая, утверждают собеседники «Ведомостей»: 11 губернаторов, которые сейчас идут на выборы, являются новичками в этом деле, у них нет ни электорального опыта, ни аппарата, который мог бы без проблем провести их через выборы.

Вывеска на избирательном участке / YouTube.com

Напомним, 10 сентября в России пройдет единый день голосования. Как обычно, внимание приковано к губернаторским выборам: кампании проходят в 16 регионах страны. Также в Адыгее губернатора будут назначать местные депутаты, в шести регионах пройдут парламентские выборы, а в двух избирательных округах — довыборы в Государственную Думу. В некоторых регионах, например в Москве, проходят муниципальные выборы.

Это последняя крупная избирательная кампания перед выборами президента, которые намечены на март 2018 года, так что многими она воспринимается как «генеральная репетиция» президентских выборов. Отсюда повышенное ожидания по явке: считается, что в Кремль готовится к тому, чтобы в марте явка достигла 70%, но на региональных выборах без фальсификаций достичь такой явки практически нереально.