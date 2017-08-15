Учрежденный с участием Центризбиркома Российский фонд свободных выборов (РФСВ) возглавит человек, лояльный к главе ЦИКа Элле Памфиловой. Источники «Коммерсанта» утверждают, что в преддверии президентской кампании организацией работы фонда займется ее советник Максим Лесков.

Впервые смену команды в РФСВ Памфилова провела еще весной 2017 года. Тогда исполнительным директором фонда стал действующий юрист Роман Смирнов. Он тогда заявил, что структура должна стать нейтральной коммуникационной площадкой накануне региональных и президентских выборов. Но теперь Элла Памфилова подыскала нового управленца.

Максим Лесков представлял ЦИК на тренингах для наблюдателей, которые проводил «Голос» при поддержке РФСВ, а также сопровождал Памфилову в молодежном лагере «Территория смыслов».

Элла Памфилова выступает на форуме "Территория смыслов"

РФСВ был создан в 2001 году для реализации различных программ ЦИКа, помимо прочего его использовали для аккумулирования средств, которые потом тратились на тренинги, оучающие программы и т. д. — по различным причинам сам ЦИК не подходил под эту роль. Существует также Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при ЦИКе, но у него «меньше свободы при распределении средств», с фондом работать проще, отмечает эксперт.

Впрочем, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц в разговоре с «Коммерсантом» назвал РФСВ «рудиментом», который последние годы несколько раз «пытались вернуть к жизни». «Это сателлит ЦИКа, который балансирует где-то между статусом госоргана и НКО. При Владимире Чурове перед ним ставились задачи по нейтрализации "Голоса". Фонд предъявляли международным партнерам в качестве "правильной" НКО», — говорит эксперт. По мнению Мельконьянца, «в новых реалиях» ЦИК вполне мог бы обойтись без этой организации, но, «видимо, бросить жалко».

Григорий Мельконьянц, главный тренер движения «Голос»/фото: Александр Мусин

Летом Памфилова также сменила главу РЦОИТа. На смену экс-главы Волгоградского избиркома Геннадия Шайхуллина, который проработал всего полгода, пришла сотрудница аппарата Оксана Дуданец. Тогда Памфилова не исключала, что центр будет реструктурирован после президентских выборов.

А пока ЦИК готовится к президентским выборам, например заказывает миллион специальных марок, которые могут быть использованы для защиты от подделки заявлений избирателей о голосовании по месту пребывания, журналисты пытаются понять, как проходит уже начавшаяся избирательная кампания по выборам губернаторов. В частности, как работает самый спорный институт, муниципальный фильтр.

Расследование «Коммерсанта» показало, что 10 сентября в бюллетенях окажется много малоизвестных кандидатов, а муниципальные депутаты, которые ставили за них подписи, крайне неохотно рассказывают, почему сделали такой выбор.

Иногда желание подписаться за кандидата в губернаторы муниципальные депутаты открыто объясняют установкой начальства, которое попросило обеспечить помощь оппонентам. Но чаще от объяснений депутаты стараются уходить, а поддержку, например, безработных кандидатов объясняют удачными брошюрами или личными мотивами.