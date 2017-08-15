Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса Геннадия Лимешко, которого ранее задержали в Крыму по подозрению в подготовке диверсий. На видео видно, как он рассказывает о поручениях по диверсиям, встрече с агентом СБУ в Херсоне и пяти тысячах гривен, которые были ему выделены.

На записи видно, что Лимешко был задержан в лесу. На видео сотрудники спецслужбы показывают его украинский паспорт и документ о въезде в Россию через Белоруссию, на котором стоит отметка о пересечении границы 9 августа; местом назначения указан Судак.

Задержанный рассказывает, что родился в 1992 году в Харьковской области. «Осенью 2015 года проходил подготовку диверсанто-разведывательной группы», — заявил он. По словам задержанного, он проходил стрелковую и взрывную подготовку, группа готовилась для «захода на территорию ДНР, Республики Крым и в целом России для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий», а ее куратором был некто по имени Дмитрий.

Лимешко заявил, что прибыл в Херсон 2 июня для встречи с куратором СБУ, которого звали Андрей, но он также, «возможно, известен по имени Артур Нариманович».

Видео допроса Геннадия Лимешко / /YouTube.com

По словам Лимешко, именно Андрей в Херсоне ему озвучил схему работы: «на дороге между Судаком и Новым Светом произвести подрыв ЛЭП, а также механическое разрушение дороги путем обвала камней и поджог свалки около поселка Рыбачье и лесного массива возле Алушты». После согласия, по его словам, он получил от Наримановича 5 тысяч гривен (около 11,5 тысяч рублей) на совершение диверсий в Крыму. На видео Лимешко рассказывает, что был задержан при попытке закладки заряда 12 августа, около 20:00. На лице у задержанного видны синяки, возможно от ударов.

Ранее, во вторник утром, Центр общественных связей ФСБ выпустил заявление, в котором рассказывалось, что 12 августа при попытке повредить ЛЭП был задержан Геннадий Лимешко, проходивший службу в районе антитеррористической операции Украины (АТО) в должности «старшего разведчика» украинской армии.

Стоит отметить, что слова задержанного на видео несколько расходятся с тем, что сообщала ФСБ. В заявлении говорилось, что Лимешко собирался «привести в негодное для эксплуатации состояние» линию электропередачи, из-за чего бы был обесточен Судак и без света остались более 50 тысяч человек. Якобы при нем была пила для подпила деревянных опор ЛЭП.

По данным ФСБ, Лимешко также планировал поджечь лес в районе Судака и Алушты и устроить «обвал горных пород» на автодороге Судак — Новый Свет. В районе поселка Рыбачье он собирался поджечь один объект коммунального хозяйства.

Сообщалось, что при при задержании у Лимешко найдены 200-граммовые тротиловые шашки с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, «емкость с горючей смесью», ручная пила и цифровой фотоаппарат. На видеозаписи, которую опубликовала ФСБ, есть почти все из перечисленного.

Столб со следами от пилы / russian.rt.com

Киевский районный суд Симферополя уже арестовал Лимешко на два месяца.

Елена Гитлянская, официальный представитель СБУ, в эфире канала «112 Украина» опровергла задержание российскими спецслужбами «агента СБУ» в Крыму. По ее словам, ФСБ использует «фейковые новости» для «запугивания местного населения в Крыму». «ФСБ не впервые сообщает о задержании вроде какого-то агента, пытаясь обвинить Украину и ее правоохранителей в собственных бедах», — сказала заявила Гитлянская.

Российским журналистам уже удалось связаться с знакомыми Лимешко. Его однокурсник рассказал РБК, что это «очень веселый и компанейский» молодой человек. «Последнее время, как я заметил, он участвует в АТО. В принципе, я даже не знаю, что там ему могли навязать. По сути, каждый пойдет на такую глупость, если ему что-то пообещают или навяжут», — предположил он. Другой знакомый Лимешко, пожелавший сохранить анонимность, сказал: «На СБУ он вряд ли работал, он не совсем уравновешенный человек».