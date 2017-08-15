СМИ отмечают десятую годовщину от начала мирового финансового кризиса. На самом деле статус «начала» приписывается разным событиям, произошедшим в 2007 и 2008 гг. Сейчас авторы в качестве повода выбрали десять лет с того момента, как французский банк BNP Paribas приостановил выдачу денег клиентам в трех своих фондах на ипотечном рынке в США. Следующим шагом стал коллапс Lehman Brothers осенью 2008 г., после которого о кризисе заговорили повсеместно.

В такие годовщины, пишет The Economist, неизбежно возникает вопрос о том, может ли нечто подобное произойти снова. Этот вопрос, в свою очередь, становится поводом к сравнению ситуаций. Автор отмечает, что сейчас по сравнению с ситуацией десятилетней давности размеры долга возросли и приближаются в совокупности к 327% от ВВП. Но в отличие от 2007 г., долг теперь распределен иначе. Наибольшая его доля приходится на правительства, а не на центробанки. У банков, в свою очередь, больше капитала, за счет чего у них более устойчивое положение. При этом у них низкие ставки, и благодаря этому и физическим лицам, и компаниям, проще выплачивать долги.

Но при этом, по мнению автора, ситуация далека от «нормальной». Хотя в США экономика постепенно восстанавливается, и уровень безработицы снижается, Федеральная резервная система (ФРС) по-прежнему очень осторожно подходит к повышению ставки. Другие крупные центробанки — такие, как Европейский ЦБ, Банк Англии и Банк Японии, - даже еще не начали ее повышать.

Вывеска банка Японии / wikipedia.org

Исходя из этого, предполагает автор, следующего кризиса можно ожидать из двух источников. Первым источником может стать резкий рост случаев с невыполнением обязательств по долгам. Это приведет к тому, что институты, выдающие кредиты, начнут терять доверие. Такой сценарий возможен даже при условии низкой процентной ставки, если в экономиках начнется рецессия. Поводом к этому могут быть такие события, как, например, война между США и КНДР или торговая конфронтация между США и Китаем.

Более вероятный сценарий — это кризис в результате ошибок финансовой политики при повышении ставок. Неприятность здесь состоит в том, что такие ошибки можно не замечать вплоть до того момента, когда рынок не коллапсирует. Такой случай был в 1994 г., когда рынок облигаций сильно пострадал в результате того, что ФРС ужесточила условия.

Wall Street Journal определяет финансовый кризис как ситуацию, в которой под вопросом оказываются сбережения. Так произошло десять лет назад, когда сбережения стали стремительно превращаться в долги. Такая ситуация, которая сложилась в 2007 г., едва ли возникнет в обозримом будущем. Ее повторению препятствует множество финансовых инноваций. Но проблема в том, что для кризиса как угрозы сбережениям не требуется сложного стечения обстоятельств. Для него достаточно несоответствия между ожиданиями инвесторов и действительностью. Ценообразование на рынках наводит автора на мысль, что такое несоответствие сейчас имеет место.

Уволенный сотрудник / wikipedia.org

Главное ошибочное и почти универсальное ожидание состоит в том, что инфляция и дальше будет оставаться слабой; центробанки будут и дальше не повышать ставки из осторожности; корпоративный долг будет оставаться небольшим; а прибыль будет оставаться высокой. Если это ожидание будет некоторое время себя оправдывать, то в долгосрочной перспективе прибыль может оказаться гораздо ниже, чем в прошлом. А если оно окажется неверным уже скоро, то в краткосрочной перспективе убытки могут оказаться очень серьезными. И то, и другое может вызвать у инвесторов разочарование с далеко идущими последствиями.