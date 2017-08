«Коммерсантъ» в статье «Из России с моделью» обращает внимание: благотворность снижения налогов в США обосновали работами Института Гайдара.

«Фельдмаршалу прочертили мирную Ливию»: Россия готова предоставить площадку для переговоров противоборствующих сторон.

«Вред терпит»: за помощь мусорным операторам могут заплатить граждане.

«Колесо обеднения»: личные автомобили обходятся гражданам все дороже.

В статье «"Умный" дом для Кремля: Совбез предложит Путину ставку на интернет вещей» РБК пишет, кто намерен организовать в России массовое производство продукции категории интернета вещей.

«Известия»: «Беспилотник угрожал безопасности полета лайнера над Петербургом». В этом году зарегистрировано рекордное число инцидентов, связанных с опасным использованием дронов.

«Обвал ипотечных ставок затруднит докапитализацию банков»: в результате снижения ставок по жилищным кредитам под угрозой оказалась программа докапитализации.

«Минздрав заявил о сокращении смертности»: однако в России по-прежнему умирает больше людей, чем рождается.

«Новый вид спама охватил Россию»: злоумышленники придумали, как обойти законодательство и навязать рекламу телефонным абонентам.

«Все как у Трампа: пресса расследует связи Нетаньяху». «Газета.ru» рассказывает, чем похожи обвинения Нетаньяху в коррупции и «русское дело» Трампа.

«Россияне уходят в тень»: в неформальном секторе трудятся 13,4 млн россиян.

Как выходил первый выпуск шоу «Пусть говорят» без Андрея Малахова описывается в статье «Малахов минус».

The Economist: «Представляя Америку за рубежом. Майк Пенс, посол в скептическом мире» (Representing America abroad: Mike Pence, ambassador to a sceptical world). Вице-президент США Майкл Пенс отправился в Колумбию объяснять, что на самом деле имел в виду его начальник Дональд Трамп.

«Рейтинг стран по их законам против богохульства» (Ranking countries by their blasphemy laws). В США вышел отчет, в котором оценивается 71 страна на основании наказаний за богохульство.

Bloomberg: «Дети должны уметь программировать» (Kids Should Know How to Code). Недавно на встрече с президентом США Дональдом Трампом генеральный директор Apple Тим Кук заметил, что программирование должно быть обязательным предметом в любой государственной школе.

«Мы по-прежнему не готовы к следующему банковскому кризису» (We're Still Not Ready for the Next Banking Crisis). Десятая годовщина с начала последнего глобального финансового кризиса — это повод проанализировать нынешнюю ситуацию и попытаться оценить готовность к новым потрясениям.

The Wall Street Journal: «Трамп осудил белых расистов» (Trump Denounces White-Supremacist Groups). Президент США Дональд Трамп сделал заявление, в котором осудил белых расистов по итогам марша в Вирджинии.

«В разгар корейской напряженности представление Мэттиса-Тиллерсона имеет ключевое значение для этой драмы» (Amid Korean Tensions, Mattis-Tillerson Show Is Key to the Drama). Северокорейскому руководству предложили альтернативу: либо будет так, как говорит министр обороны США Джеймс Мэттис, либо им нужно выстраивать диалог с главным дипломатом США Рексом Тиллерсоном.