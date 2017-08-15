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15 августа 2017, вторник, 15:25
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15 августа 2017, 08:51
Дональд Трамп интернет ипотека Ливия Минздрав налоги США экономический кризис
Илья Карпюк

Заголовки утра. 15 августа

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Из России с моделью» обращает внимание: благотворность снижения налогов в США обосновали работами Института Гайдара.

«Фельдмаршалу прочертили мирную Ливию»: Россия готова предоставить площадку для переговоров противоборствующих сторон.

«Вред терпит»: за помощь мусорным операторам могут заплатить граждане.

«Колесо обеднения»: личные автомобили обходятся гражданам все дороже.

В статье «"Умный" дом для Кремля: Совбез предложит Путину ставку на интернет вещей» РБК пишет, кто намерен организовать в России массовое производство продукции категории интернета вещей.

«Известия»: «Беспилотник угрожал безопасности полета лайнера над Петербургом». В этом году зарегистрировано рекордное число инцидентов, связанных с опасным использованием дронов.

«Обвал ипотечных ставок затруднит докапитализацию банков»: в результате снижения ставок по жилищным кредитам под угрозой оказалась программа докапитализации.

«Минздрав заявил о сокращении смертности»: однако в России по-прежнему умирает больше людей, чем рождается.

«Новый вид спама охватил Россию»: злоумышленники придумали, как обойти законодательство и навязать рекламу телефонным абонентам.

«Все как у Трампа: пресса расследует связи Нетаньяху». «Газета.ru» рассказывает, чем похожи обвинения Нетаньяху в коррупции и «русское дело» Трампа.

«Россияне уходят в тень»: в неформальном секторе трудятся 13,4 млн россиян.

Как выходил первый выпуск шоу «Пусть говорят» без Андрея Малахова описывается в статье «Малахов минус».

The Economist: «Представляя Америку за рубежом. Майк Пенс, посол в скептическом мире» (Representing America abroad: Mike Pence, ambassador to a sceptical world). Вице-президент США Майкл Пенс отправился в Колумбию объяснять, что на самом деле имел в виду его начальник Дональд Трамп.

«Рейтинг стран по их законам против богохульства» (Ranking countries by their blasphemy laws). В США вышел отчет, в котором оценивается 71 страна на основании наказаний за богохульство.

Bloomberg: «Дети должны уметь программировать» (Kids Should Know How to Code). Недавно на встрече с президентом США Дональдом Трампом генеральный директор Apple Тим Кук заметил, что программирование должно быть обязательным предметом в любой государственной школе.

«Мы по-прежнему не готовы к следующему банковскому кризису» (We're Still Not Ready for the Next Banking Crisis). Десятая годовщина с начала последнего глобального финансового кризиса — это повод проанализировать нынешнюю ситуацию и попытаться оценить готовность к новым потрясениям.

The Wall Street Journal: «Трамп осудил белых расистов» (Trump Denounces White-Supremacist Groups). Президент США Дональд Трамп сделал заявление, в котором осудил белых расистов по итогам марша в Вирджинии.

«В разгар корейской напряженности представление Мэттиса-Тиллерсона имеет ключевое значение для этой драмы» (Amid Korean Tensions, Mattis-Tillerson Show Is Key to the Drama). Северокорейскому руководству предложили альтернативу: либо будет так, как говорит министр обороны США Джеймс Мэттис, либо им нужно выстраивать диалог с главным дипломатом США Рексом Тиллерсоном.

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