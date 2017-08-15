Алексей Навальный сможет баллотироваться в президенты, только если с него снимут судимость после жалобы в суд или если будет изменено выборное законодательство. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. При этом она признала, что вероятность выполнения одного из этих условий крайне мала.

Возможно, одна из главных проблем, которая создается историей с выдвижением Навального — то, что он своей активностью делает почти нереальным участие других кандидатов с его фланга в выборах. Таким образом если его не зарегистрируют, то миллионы человек окажутся в ситуации вынужденного бойкота выборов. Для чего это делается? Кому это выгодно? Кому это не выгодно? Это уже совсем другие вопросы.