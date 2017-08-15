Северная Корея и США продолжают обмениваться угрожающими жестами. В последние дни КНДР угрожала ударить ракетами по американскому острову Гуам. В ответ на это США угрожали начать войну. Для удара по Гуаму северокорейское руководство составляло и пересматривало планы. По итогам пересмотра, впрочем, было решено ракеты пока не запускать, а посмотреть, как будут вести себя США. СМИ обсуждают сложившуюся конфигурацию.

Северная Корея, поиграв мускулами, теперь перешла в выжидательную позицию, пишет CNN. Это произошло после того, как министр обороны США Джеймс Мэттис пригрозил начать боевые действия, если КНДР ударит по территории США. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин попытался смягчить это заявление, оговорив, что для удара по КНДР США необходимо согласие его страны. Авторы напоминают, что Мун Чжэ Ин с самого начала выступал в поддержку диалога с Северной Кореей.

Северная Корея и США уже некоторое время обмениваются угрозами. В ходе этой перепалки КНДР намекнула на то, что собирается выпустить четыре баллистические ракеты в направлении американского острова Гуам. Правда, потом решила ракеты пока не запускать, а сначала посмотреть, что будут делать США. На Гуаме, отмечается в материале, находятся две американские военные базы, которые представляют собой главный стратегический оплот США в Тихом океане. Впрочем, сама по себе угроза удара по Гуаму невелика, отмечают авторы. По крайней мере, Мэттис заявил, что Вашингтон практически мгновенно узнает о запуске, после чего направляющиеся к нему ракеты будут уничтожены.

Джеймс Мэттис, министр обороны США / Znaj.ua

Wall Street Journal пишет о контрасте между риторикой Мэттиса и риторикой госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Мэттис высказывался в жестком и угрожающем духе, что спровоцировало в СМИ спекуляции о подступающей войне. Тиллерсон в это время говорил, что всё не так плохо, потому что риторика представляет собой лишь внешнюю сторону дел, в то время как на самом деле между КНДР и США идет энергичный дипломатический обмен, просто он непубличен, так как это наиболее эффективный формат.

Такие высказывания со стороны американского руководства могут показаться противоречивыми и несогласованными, комментирует автор. Но эта несогласованность в значительной мере постановочная. Тиллерсон и Мэттис постоянно взаимодействуют между собой и едва ли бы стали друг другу публично противоречить, если бы не ставили перед собой такой цели. Представление, которое они разыграли, больше всего напоминает классический сценарий с «хорошим» и «плохим» полицейскими, где Тиллерсон «хороший», а Мэттис «плохой».

Смысл этого противоречивого послания, таким образом, в том, что при взаимодействии с США у КНДР есть два варианта: либо военный, либо дипломатический. Если северокорейскому руководству не нравится риторика Мэттиса, то как вариант есть еще Тиллерсон, с которым можно договариваться мирными методами.

Р.Тиллерсон и Д.Трамп / tvc.ru

В другом материале WSJ пишет, что решение отложить удар по Гуаму было озвучено в тот момент, когда Китай и США торговались, как следует взаимодействовать с Северной Кореей. Китай как раз начал склоняться к тому, чтобы, следуя санкционным предписаниям, прекратить импорт северокорейских угля, железа и морепродуктов. США в это время пытались дополнительно его мотивировать, обещая начать против него процесс в связи с хищением американской интеллектуальной собственности. По мнению авторов, полноценное участие Китая в санкциях должно способствовать смягчению обстановки.