Перехватывающие парковки, которые расположены у метро, будут переданы из управления Московского метрополитена в управление оператору московского паркинга. По данным источников новостного интернет-сервиса RNS, это может произойти либо в ближайших числах, уже к середине августа, либо к сентябрю 2017 года.

Планы передать парковки в ведение ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» журналистам подтвердили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Там заявили о передаче их в ведение оператора моспаркинга до конца года.

«Таким образом, администрирование парковок, вне зависимости от их типа, будет сосредоточено в одном ведомстве», – приводит сервис пояснение пресс-службы департамента.

Напомним, в настоящее время рядом со станциями Московского метрополитена действуют 27 перехватывающих парковок общей вместимостью более 5,2 тысячи машино-мест. Еще четыре перехватывающие парковки близ станций метро «Волоколамская», «Пятницкое шоссе», «Теплый стан» и «Зябликово» готовятся к вводу в эксплуатацию.

Платная парковка / mskagency.ru

При этом до настоящего момента на перехватывающих парковках можно было оставить автомобиль бесплатно с 6:00 до 2:00, если владелец автомобиля уедет оттуда на метро и совершит не менее двух поездок в метро на разных станциях – это предусматривал так называемый «базовый» тариф перехватывающих парковок. Существует и коммерческий тариф, по которому можно поставить машину на такой парковке с 6:00 до 21:30 за 50 рублей в час, а на ночь, с 21:30 до 6:00, за сто рублей.

В Департаменте транспорта уточнили, что принцип работы перехватывающих парковок останется прежним: в случае совершения не менее двух поездок в метрополитене с момента постановки автомобиля на парковку парковка будет бесплатной, передает информационное агентство ТАСС. Тем не менее, автовладельцы высказывают опасения, что передача скажется главным образом на стоимости таких парковок – а значит, и на их роли.

Владельцы автомобилей говорят, что с их точки зрения логично было бы оставить перехватывающие парковки в ведении ГУП «Московский метрополитен», раз уж бесплатное пользование ими увязано с поездками на метро. По их оценке, таким образом создавался единый инфраструктурный контур, где все подчиняется удобству и функциональности. Эта мера должна была исправить ту ситуацию с пробками из-за большого количества машин в городе, которая не исправлялась годами.

Однако запланированные изменения, по мнению автомобилистов, наводят на мысль, что идее благоустройства ради удобства жителей город предпочел идею благоустройства путем максимизации прибыли городских структур. Эти опасения связаны как со специфическим подходом городских властей к проблеме соотношения дорожно-транспортной сети и общей площади жилой застройки города, так и с тем, что цены на платные парковки в Москве некоторое время росли и в настоящий момент в центре стали достаточно высокими.

Поговорить о ситуации с «Полит.ру» согласился Сергей Канаев, соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России». По его мнению, возможно, что обещание сохранить условия работы перехватывающих парковок и будет выполнено, однако нет ничего удивительного в том, что граждане ожидают иного исхода.

Сергей Канаев

«Я понимаю, почему люди опасаются, что перехватывающие парковки станут платными. Я даже считаю, что правильно опасаются: я бы тоже подумал о том, что парковки станут платными, как и остальные парковки в Москве.

Перехватывающие парковки, напомню, делались для того, чтобы люди активнее пользовались общественным транспортом и были бы меньше пробки. А сейчас, если перехватывающие парковки передадут московскому паркингу и сделают все платно, то получится, что изначально все это делалось не для того, чтоб разгрузить город от пробок, а только для того, чтобы получить дополнительные источники дохода.

Вообще возникает ощущение, что у нас в городе не просто вводят ограничения для автовладельцев, но думают и о том, чтобы они платили максимально много. Но если это будет именно так, если перехватывающие парковки станут платными, тогда автомобили просто опять хлынут в город, и все. Люди перестанут оставлять свои машины на перехватывающих парковках у метро, не будут этими парковками пользоваться.

Пробки в Москве / mskagency.ru

Нет, если плата за перехватывающие парковки все-таки не будет водиться, тогда я в такой передаче их не вижу ничего страшного. То есть, подводя итог, я бы сказал так: если передача перехватывающих парковок от Московского метрополитена оператору московского паркинга сохранит условия парковки, то ничего страшного тут нет. Если же вновь будет водиться плата за въезд на перехватывающие парковки, то множество автомобилей опять хлынет в город и цель существования этих перехватывающих парковок не будет достигнута. Это будут уже не перехватывающие парковки, а просто обычные платные.

Естественно, в таком случае роста доверия к московскому правительству со стороны автовладельцев это точно не вызовет. И да, неудивительно, что люди сомневаются в благополучном исходе: доверия к московскому правительству, к его стремлению якобы создать комфортную среду для автомобилистов у многих уже нет. Потому и возникают такие опасения», – сказал Сергей Канаев.