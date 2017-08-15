Владелец лишившегося лицензии банка «Югра» Алексей Хотин рассчитывает убедить инвестора из Саудовской Аравии вложить средства в его активы, включая банк. По данным газеты «Коммерсантъ», Хотин уже обсудил с саудовским принцем аль-Валидом ибн Талалом привлечение инвестиций в свои российские проекты. Эту информацию изданию предоставили представители бизнесмена.

Согласно сведения газеты, Хотин рассчитывал привлечь средства инвестора из Саудовской Аравии в нефтекомпанию Exillon, отель Four Seasons Moscow на Охотном Ряду, а также предлагает подумать об инвестициях в «Русь Ойл» своего партнера Сергея Подлисецкого. Однако речь шла и об инвестициях в банк «Югра».

Опрошенные газетой эксперты выразили сомнения в целесообразности такого шага. «Если после введения временной администрации еще можно рассуждать о восстановлении банка, его финансовом оздоровлении, то после отзыва лицензии, тем более по основаниям, которые привел ЦБ, это потеряло смысл», и – приводит издание слова руководителя группы банковских рейтингов АКРА Кирилла Лукашука. По его мнению, проще не пытаться возродить «Югру», а «создать с нуля новый банк».

Напомним, Хотин ранее предлагал провести докапитализацию банка с участием нефтяных активов, надеясь сохранить лицензию «Югры». Центробанк отверг этот план как несостоятельный. Одним из главных аргументов для отзыва лицензии в этой ситуации послужил тот факт, что, по оценке регулятора, бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами банка за счет привлеченных денежных средств физических лиц – путем выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не сопоставлялись с объемом полученных кредитов.

Офис банка "Югра" в Петербурге / news2world.net

Ряд экспертов на условиях анонимности высказали предположение, что переговоры о привлечении инвестиций от саудитов могли бы укрепить позицию Хотина в споре с ЦБ о возвращении лицензии. Ссылаясь на собственные данные, газета также отметила, что по меньшей мере часть нефтяных активов Хотина находится в залоге по кредитам, выданным «Югрой», и, выставив их на продажу по высокой цене, Хотин мог бы попытаться повысить цену залога.

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации согласился Сергей Романчук, президент ACI Russia, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк». Он оценил новость о переговорах с саудовскими инвесторами как призванную скорее помочь владельцу банка сохранить репутацию, нежели помочь в деле спасения самого банка.

Сергей Романчук

«Сообщения о переговорах с саудитами выглядит как классические fake news, потому что, действительно, какого-то смысла в таких действиях нет. Но явно владельцы банка «Югра» заботится о каких-то своих представлениях об имидже и о том, что они до конца пытаются спасти банк. Это выглядит попыткой показать, что у них на самом деле не было проблемы, а Центробанк все придумал. Ну, это, видимо, продолжение сериала о «Югре» – вот такая линия защиты выбрана.

Что касается использования этого известия как аргумента в споре о возможности возвращения лицензии банку и вопроса о том, есть ли шанс на это возвращение... Ну, теоретически суд, думаю, может принять решение о возвращении лицензии, но врял ли он это сделает. Так что все это не очень убедительно, да и смысла в ее возвращении не видно. Но тут есть еще такой «хвостик» средств юрлиц, которые будут потеряны. Может быть, за них идет борьба? Не знаю. Но мне кажется все же, это больше имиджевая вещь со стороны владельцев банка. Они делают все для того, чтобы свое доброе имя защитить.

В моем представлении, во всяком случае, это так: речь идет больше о репутации владельцев, чем о спасении самого банка. Хотя выглядит это все более чем сомнительно: саудовский принц, его инвестиции… Для инвестирования в российскую банковскую систему он, выходит, избрал сомнительный способ. Если бы принц хотел туда инвестировать, наверное, он бы как-то по-другому это делал», – сказал Сергей Романчук.

Говоря о том, что было бы проще предпринять в сложившейся ситуации, он отметил, что, помимо вариантов создания нового банка с нуля взамен «Югры» есть и другие более простые способы сделать банк с хорошей репутацией, нежели попытка получить для него инвестиции от саудитов.

«Ну, что именно технически было бы проще – вопрос неоднозначный. Но можно было бы купить какой-нибудь банк с лицензией, например, если у него ничего нет на балансе. Либо действительно можно создавать банк с нуля. Но зачем реанимировать «Югру» после всей этой истории, абсолютно непонятно», – отметил Сергей Романчук.

Ранее он констатировал, что происшедшее с «Югрой» не стала неожиданностью для аналитиков банковской сферы, так как о проблемах этого банка было известно достаточно давно.

Банк "Югра" - открытие нового офиса / vk.com

«Раньше, когда шла кампания по оздоровлению банковского сектора, большая часть отзывов лицензий у банков была связана с операциями, вызывающими у регулятора вопросы. Речь шла о некотором ужесточении контроля, о том, чтобы требовать более полного, детального раскрытия информации об операциях и о проверке их соответствия закону о банковской деятельности. Много отзывов, соответственно, было связано именно с определенными нарушениями банковского законодательства в этой сфере.

Сейчас же основная проблема сектора – недокапитилизация, то есть те убытки, которые получают банки из-за наличия некачественного кредитного портфеля. Избежать такой ситуации вообще сложно – подобные случаи еще будут продолжаться, это те риски, которые периодически срабатывают. Что касается банка «Югра», то <…> на межбанковском рынке было известно, что у банка определенные проблемы с капиталом. Вопрос был только в том, смогут ли собственники этот капитал довнести, будут ли у них желание и возможность это сделать. Банк «Югра» находился в такой подвешенной ситуации уже долгое время», – объяснял Сергей Романчук.