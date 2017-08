Топ новостей 15 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ФСБ заявила о задержании в Крыму украинского диверсанта, СМИ рассказали о планировании мэрией Москвы реновации с 2014 года, а Air Berlin объявила о начале банкротства.

ФСБ России заявило о задержании в Крыму агента СБУ Геннадия Лимешко, который 9 августа был направлен в Крым для осуществления диверсионных актов. Агент якобы задержан 12 августа «при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый свет». Суд арестовал его на 2 месяца.

Научно-практический центр «Развитие города», финансируемый стройкомплексом Москвы, уже с 2014 года моделировал программу массового сноса домов и переселения москвичей. Исследование касалось переселения в 41 микрорайоне, в программу реновации попало 40 из них.

Иран пригрозил немедленно разорвать ядерное соглашение в случае введения США новых санкций. «Если они захотят прибегнуть к тем же методам, то мы в короткий промежуток времени - не в течение недели или месяца, а через несколько дней или часов - вернемся к прежней ситуации», - заявил президент Ирана Хасан Роухани.

ФАС закрыла дело в отношении Microsoft в связи с исполнением предписаний ведомства, и к компании не будут применять штрафные санкции. Оно было открыто по жалобе «Лаборатории Касперского», которая обвинила Microsoft в навязывании использования антивируса Windows Defender.

В марте 2016 года члены команды Дональда Трампа обсуждали возможность организовать его встречу с Владимиром Путиным. Так, советник по внешней политике Трампа Джордж Пападопулос предлагал организовать встречу, чтобы обсудить будущие отношения России и США в случае победы Трампа. Ему указывали, что предварительно следует проконсультироваться с союзниками по НАТО. Окончательно идея была отклонена в мае 2016 года.

Владимир Путин считает, что администраторы «групп смерти» не только доводят подростков до самоубийства, но «еще и деньги на этом зарабатывают». Путин не уточнил, как именно организаторы данных групп зарабатывают деньги, отметив, что данный бизнес позволяет уподобить организаторов групп убийцам.

Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства, но продолжит выполнять регулярные рейсы. Власти Германии предоставят авиакомпании кредит в 150 млн евро на период реструктуризации. Процедурой банкротства займется действующая администрация авиакомпании.

CEO Thomas Winkelmann confirms:

All flights operated by airberlin & NIKI will continue as planned and our flight schedule remains valid! pic.twitter.com/gbR1vSqMg4