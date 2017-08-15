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15 августа 2017, 18:01

Топ новостей 15 августа

Документы задержанного Геннадия Лимешко
Документы задержанного Геннадия Лимешко
russian.rt.com

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ФСБ заявила о задержании в Крыму украинского диверсанта, СМИ рассказали о планировании мэрией Москвы реновации с 2014 года, а Air Berlin объявила о начале банкротства.

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского диверсанта

ФСБ России заявило о задержании в Крыму агента СБУ Геннадия Лимешко, который 9 августа был направлен в Крым для осуществления диверсионных актов. Агент якобы задержан 12 августа «при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый свет». Суд арестовал его на 2 месяца.

Источник рассказал о планировании реновации с 2014 года

Научно-практический центр «Развитие города», финансируемый стройкомплексом Москвы, уже с 2014 года моделировал программу массового сноса домов и переселения москвичей. Исследование касалось переселения в 41 микрорайоне, в программу реновации попало 40 из них.

Иран пригрозил разорвать ядерное соглашение в случае новых санкций США

 
Бушер. Иранская атомная станция / wikipedia.org

Иран пригрозил немедленно разорвать ядерное соглашение в случае введения США новых санкций. «Если они захотят прибегнуть к тем же методам, то мы в короткий промежуток времени - не в течение недели или месяца, а через несколько дней или часов - вернемся к прежней ситуации», - заявил президент Ирана Хасан Роухани.

ФАС закрыла дело против Microsoft

 
Евгений Касперский / Softodrom.ru

ФАС закрыла дело в отношении Microsoft в связи с исполнением предписаний ведомства, и к компании не будут применять штрафные санкции. Оно было открыто по жалобе «Лаборатории Касперского», которая обвинила Microsoft в навязывании использования антивируса Windows Defender.

В штабе Трампа пытались организовать его встречу с Путиным перед выборами в США

В марте 2016 года члены команды Дональда Трампа обсуждали возможность организовать его встречу с Владимиром Путиным. Так, советник по внешней политике Трампа Джордж Пападопулос предлагал организовать встречу, чтобы обсудить будущие отношения России и США в случае победы Трампа. Ему указывали, что предварительно следует проконсультироваться с союзниками по НАТО. Окончательно идея была отклонена в мае 2016 года.

Путин заявил о бизнесе на «группах смерти»

Владимир Путин считает, что администраторы «групп смерти» не только доводят подростков до самоубийства, но «еще и деньги на этом зарабатывают». Путин не уточнил, как именно организаторы данных групп зарабатывают деньги, отметив, что данный бизнес позволяет уподобить организаторов групп убийцам.

Air Berlin объявила о начале банкротства

 
Вывеска авиакомпании Air Berlin / wikipedia.org

Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства, но продолжит выполнять регулярные рейсы. Власти Германии предоставят авиакомпании кредит в 150 млн евро на период реструктуризации. Процедурой банкротства займется действующая администрация авиакомпании.

«Яндекс.Такси» будет страховать пассажиров на время поездок

«Яндекс.Такси» и Uber могут ввести страхование для своих пассажиров на время поездок. Эта мера обсуждается со страховыми компаниями «Ингосстрах», РЕСО и ВСК. Цены на поездку могут вырасти на 3–5 рублей, максимум по страховке будет достигать 2 млн рублей.

Прокуратура Крыма отменила запрет на показ трейлера «Матильды» в Симферополе

Прокуратура Крыма признала недействительным ранее разосланное зампрокурора Симферополя предостережение о недопустимости показа трейлера фильма Алексея Учителя «Матильда» в кинотеатрах Симферополя. В прокуратуре Крыма организована служебная проверка действий сотрудников прокуратуры Симферополя.

Россия передала Казахстану часть озера под Новосибирском

Россия после демаркации границы полностью передала Казахстану озеро Сладкое в Новосибирской области, всего 14 гектаров со своей территории. Это место часто посещают как местные жители, так жители Новосибирской и Омской областей, но глава районной администрации заявил, что в водоеме нет рыбы, и экономическую деятельность «эта демаркация не затрагивает».

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