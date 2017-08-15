Встречи Владимира Путина с губернаторами, которые ранее были одним из самых скучных регулярных мероприятий главы российского государства, в последнее время стали намного интереснее. Губернаторы, правда, от этого скорее страдают — и глава Псковской области Андрей Турчак тому пример.

Напомним, своего рода ребрендинг встреч президента с губернаторами произошел сразу после «Прямой линии». Если раньше публичная часть таких встреч выглядела уныло (губернатор отчитывается об успехах, президент дает напутствия), то теперь все с нетерпением ждут, как на этот раз глава государства «приложит» губернатора. В последнее время президент использует обращения, которые ему отправляют граждане, и все выглядит так, что о проблемах региона Путин знает больше губернатора. Тому приходится оправдываться, давать обещания все поправить — в общем, получается весело.

Во время встречи с президентом губернатор Псковской области Андрей Турчак перед тем, как президент начал задавать неудобные вопросы, даже пошутил на эту тему. «Знаменитая "зеленая папка"», — сказал он, когда Путин предложил выслушать о том, какие претензии имеют жители региона к аварийному жилью. «Она уже знаменитой стала? Хорошо», — не без удовольствия отреагировал Путин.

Ветхое жилье в Псковской области / province-pskov.ru

Глава государства рассказал губернатору, в каких городах и поселках сложилась наиболее сложная ситуация с жильем, попросил обратить внимание на пригородные железнодорожные перевозки.

Дальше, после короткого обсуждения задержек с выплатой зарплат в Пыталовском районе, началось самое интересное — Турчак решил применить несколько приемов т. н. «активного слушания». Обычно это позволяет точнее понять психологические состояния, чувства и мысли собеседника, но, возможно, для Турчака было важнее то, что собеседник, то есть президент страны, получает сигналы о том, что его очень внимательно слушают.

«Человек пишет, что купили земельный участок, причем выполнили все формальности, документы выданы кадастровой палатой, все разрешения получены, а сейчас прокуратура к ним предъявляет претензии и пытается их выселить, ссылаясь на то, что это земли лесного фонда. А кто же тогда выдал документы?» — возмутился Владимир Путин.

Земельные участки / YouTube.com

«Как они прошли через эту палату?» — как будто выхватил у него вопрос Андрей Турчак.

«Да. И уж точно совершенно, что это не вина людей», — сказал Путин.

«Абсолютно», — подтвердил Турчак.

После губернатор заверил главу государства, что все вопросы, которые поступили от жителей Псковской области, его администрация уже прорабатывает. «Часть из них уже нашли алгоритмы своего решения, поставлены в реестр, и каждый орган исполнительной власти просто расписан по каждому поручению. Все будет сделано», — пообещал он.

Неизвестно, есть ли у Турчака личный тренер по ведению переговоров, но использование таких практик во время встреч с президентом, по крайней мере, позволяет считать, что государственные управленцы среднего звена в стране соответствуют стандартам крупны частных корпораций. Хотя бы в умении вести переговоры.