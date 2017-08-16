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16 августа 2017, 14:28
банковский сектор
Илья Карпюк

Банковский сектор. Письмо несчастья

Офис Московского кредитного банка.
Офис Московского кредитного банка.

Некоторые клиенты управляющей компании «Альфа-Капитал» в начале недели получили электронное письмо за подписью одного из сотрудников компании с предупреждением относительно финансового будущего нескольких крупных российских банков, в том числе Московского кредитного банка (МКБ).

«Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков», — цитируют «Ведомости» текст письма. Фотография сообщения опубликована также РБК. В тексте указывается, что по имеющимся данным, «есть большая вероятность», что ситуация вокруг проблемных кредитных организаций «может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году».

Под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации скорее всего будут списаны полностью». «А стоимость старших долгов по итогам санации может составить от 40-60 (наиболее вероятно) до 100 пп (в наилучшем и наименее вероятном случае», — уточняется в письме.

 
Офис Московского кредитного банка

Сама управляющая компания, как указывается в письме, уже закрыла лимиты на облигации проблемных банков, в том числе МКБ. Своим клиентам «Альфа-Капитал» также рекомендовал «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».

Действительно, судя по открытым источникам, в активе фондов, которые управляются «Альфа-капиталом», больше нет облигаций МКБ.

МКБ, по данным портала «Банки.ру», занимает 9-е место по активам по стране, на 1 июля они составляли 1,470 млрд рублей. Всего банком сделано четыре выпуска субординированных евробондов на $1,8 млрд и 5 млрд рублей.

В Центральном банке в ответ на запрос «Ведомостей» сообщили, что, безусловно, «не приветствуют распространение такого рода аналитики, которая может быть использована для искажения конкуренции». «Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции», — сообщили в ЦБ изданию.

Альфа-банк уже открестился от мнения менеджера «Альфа капитала», сделавшего рассылку. «Мы убеждены, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании "Альфа капитал", является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности», — говорится, как пишут «Ведомости», в сообщении Альфа-банка.

 
Акции. Рост котировок / pixabay.com

В УК «Альфа-капитал» прокомментировали статью «Ведомостей», подчеркнув, что «личная точка зрения отдельного сотрудника в данном случае не соответствует позиции компании». В компании назвали письмо «частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании», а не официальной позицией.

При этом о том, что МКБ испытывает некоторые трудности на рынке, известно уже достаточно давно. Во второй половине лета значительно подешевели те самые облигации банка — это значит, что инвесторы в целом оценивают риски компании как достаточно высокие. В июне агентство Fitch снизило рейтинг МКБ до ВВ-, объяснив это ростом кредитных рисков и большой долговой нагрузкой концерна «Россиум» основного владельца банка Романа Авдеева.

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