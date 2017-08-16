впервые провела внеплановую выездную проверку коллекторского агентства «Константа», входящего в госреестр. По итогам в работе компании найдены десятки правонарушений. Фактически это может стать началом массовых проверок коллекторов.

На сообщение о проведении первой внеплановой выездной проверки коллекторов обратил внимание «Коммерсантъ». Поводом для проверки, как утверждают в ФССП, стали многочисленные жалобы граждан на противоправные действия со стороны сотрудников «Константы». Например, работники агентства, как выяснилось, превышали допустимое законодательством количество звонков, зачастую звонили третьим лицам, в том числе в ночное время, в разговоре с должниками не представлялись, оказывали психологическое давление, не предупреждали об аудиозаписи разговоров.

По результатам проверки в отношении компании было составлено 24 протокола об административных правонарушениях, мера ответственности по которым будет определена судом.

Директор Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин в разговоре с «Коммерсантом» признал, что необходимость подобной проверки в отношении отдельных игроков назрела давно. «В прошлом году "Константа" несколько раз оказывалась в лидерах по хард-жалобам в рейтинге НАПКА, — отмечает он. — С начала этого года хард-жалоб стало меньше, но по количеству обращений граждан агентство с большим отрывом заняло первое место среди компаний, не входящих в ассоциацию».

Коллектор с бейсбольной битой / pixabay.com

По данным НАПКА, за первое полугодие 2017 года к ним поступило 203 жалобы на действия сотрудников «Константы» и связанной с ней управляющей компании «Деньга», которая специализируется на микрофинансовом бизнесе.

ФССП ранее уже налагал штрафы и на саму компанию, и на ее сотрудников за аналогичные нарушения. «Повторные грубые нарушения закона о взыскании долгов физлиц грозят компании исключением из реестра, что фактически означает остановку деятельности», — указывает Воронин.

Вполне вероятно, что внеплановая выездная проверка ФССП — своеобразный сигнал для всех взыскателей о том, что регулятор готов к применению данных ему законом жестких мер к лидерам рынка на основе поступающих от граждан жалоб.

«Полагаю, что это начало формирования массовой практики выездных проверок коллекторских агентств»,— говорит гендиректор «Активбизнесколлекшн» Дмитрий Теплицкий. По мнению гендиректора «Секвойя кредит консолидейшн» Алексея Терского, около 80% легальных участников рынка составляют небольшие региональные коллекторские агентства, которые были вынуждены в этом году с нуля выстраивать свои бизнес-процессы, что вызвало многочисленные жалобы граждан. Более пристальное внимание со стороны регулятора и проверки на местах побудят агентства внимательнее относиться к соблюдению закона и тщательнее контролировать все процессы, полагает он.

Сотрудники службы судебных приставов / mskagency.ru

Впрочем, ФССП пока только начинает пользоваться новыми полномочиями, так что моментального передела рынка ждать не стоит — скорее всего, к нему будут готовиться не только коллекторы, но и приставы.