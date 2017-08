«Коммерсантъ» в статье «Рост следует со всеми остановками» пишет, что промышленность в июле отказалась ускоряться.

«У коллекторов случился пристав»: ФССП начала внеплановые проверки на поднадзорном рынке.

«Китай предостерегают от неоплатного долга»: МВФ рекомендует Пекину ограничить рост кредитования.

«Пешком по "Звезде"»: Дмитрий Рогозин проверил строительство дальневосточной верфи.

РБК публикует интервью с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой под заголовком «Уходить с поста главы ЦИКа было бы малодушием».

«Известия»: «Минфин вывел из офшоров 6 тысяч компаний». Они заплатили дополнительно 3 млрд рублей налогов.

«Дыра в капитале "Югры" выросла в четыре раза»: АСВ предписало лишенному лицензии банку создать дополнительные резервы на 24 млрд рублей.

«Импорт алмазов и бриллиантов вырос вдвое»: теневой бизнес сталкивается со все большими рисками при перевозке драгоценностей и поэтому начал легализовываться.

«Интернет-торговле алкоголем прописали регламент»: разработана детальная схема онлайн-продажи спиртного с доставкой на дом.

«Газета.ru» в статье «Будущее российской экономики: застой 2.0» пишет, что в ближайше время российская экономика будет расти темпами вдвое ниже мировых.

Кто ходит в гости к королеве описывается в статье «Принцы и нищие: кто веселится в гостях у королевы».

The Economist: «Мантры ненависти. Воинственные буддистские монахи нагнетают религиозную напряженность в Мьянме» (Mantras of hate: Militant Buddhist monks are stoking sectarian tensions in Myanmar). Они утверждают, что мусульманское меньшинство представляет угрозу их религии.

«The Economist объясняет: Почему республиканцам будет трудно сократить налоги» (The Economist explains: Why Republicans will find it hard to cut taxes). У каждой лазейки в законе есть свои защитники.

Bloomberg: «Пассажиры пригородных электричек и выпускники вузов расплачиваются за Brexit» (Commuters and Graduates Pay the Price for Brexit). В Британии усугубилась как минимум одна разновидность неравенства.

«Как технологии могли бы выйти из-под контроля» (How Technology Might Get Out of Control). Новое исследование показывает, что из-за ускоренного темпа технологического развития старые методы контроля над разработками могут оказаться неэффективными.

The Wall Street Journal: «Британия предложила масштабную таможенную сделку с ЕС после Brexit'а» (U.K. Proposes Broad Customs Deal With EU After Brexit). Британское правительство предложило заключить с ЕС по итогам отделения таможенное соглашение, которое бы отменило пограничные проверки экспорта и импорта.

«Северная Корея следует знакомому сценарию в истории с Гуамом и отступлением» (North Korea Follows Familiar Playbook With Guam Reversal). КНДР вначале угрожала атаковать остров Гуам, а затем спустила угрозу на тормозах. Этот сюжет напоминает множество аналогичных из истории пхеньянской дипломатии.