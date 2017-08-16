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16 августа 2017, 19:05
Алексей Улюкаев взятка
Симон Жаворонков

#100 СЛОВ. Процесс Улюкаева вновь отложен

Алексей Улюкаев в суде
Алексей Улюкаев в суде
АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Первое заседание суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, продлилось меньше часа, следующее заседание назначено на 1 сентября.

Еще перед заседанием Алексей Улюкаев успел пообщаться с журналистами, где заверил их в своем оптимистичном настрое, хотя и признал, что его дело если и завершится положительно, то, скорее всего, только в «исторической перспективе».

Такое впечатление, что судья всеми силами переносит громкий процесс на осень — то ли у него у самого отпуск срывается, то ли в сентябре будет проще с информационным сопровождением. В любом случае, процесс будет громким, свидетели интересные, а предсказывать результат пока мало кто берется.

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