Первое заседание суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, продлилось меньше часа, следующее заседание назначено на 1 сентября.

Еще перед заседанием Алексей Улюкаев успел пообщаться с журналистами, где заверил их в своем оптимистичном настрое, хотя и признал, что его дело если и завершится положительно, то, скорее всего, только в «исторической перспективе».

Такое впечатление, что судья всеми силами переносит громкий процесс на осень — то ли у него у самого отпуск срывается, то ли в сентябре будет проще с информационным сопровождением. В любом случае, процесс будет громким, свидетели интересные, а предсказывать результат пока мало кто берется.