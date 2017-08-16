Московские власти не намерены корректировать инвестиционную программу Новой Москвы в области строительства из-за программы реновации пятиэтажек. По оценке главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, корректировки в этом случае не требуется.

«Думаю, нет. Реновация в Москве – это вопрос, который касается социального обеспечения жильем тех, кто будет переезжать из реновируемого жилья. Что касается Новой Москвы, стратегия размещения объектов, размещения проектов у нас не меняется. Все инвестиционные проекты остаются в том формате, в каком были приняты», – объяснил журналистам новостного интернет-сервиса RNS Жидкин.

На присоединенных территориях к Москве новых территориях программа реновации также будет осуществляться: по словам Владимира Жидкина, в нее может быть включено около 250 домов (из них в 65 хрущевках прошло голосование за участие в программе и, как заявил глава департамента развития новых территорий, жители еще почти 200 домов попросили включить их дома в программу).

Что касается инвестиций в Новую Москву в области строительства, то, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, за пять лет на развитие Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы было направлено около 870 миллиардов рублей. При этом доля города составила 10-15%, а остальное вложили частные инвесторы.

Коттеджный поселок в Новой Москве / vk.com/newmosinfo

По информации «Метриум Групп» с июля 2016 по июль 2017 года объем предложения жилья на первичном рынке Новой Москвы вырос на 75% и достиг 12,8 тысячи квартир. За этот срок продажи стартовали в девяти жилых комплексах, которые, в том числе, реализуют компании, ранее не работавшие на присоединенных территориях.

Ожидается, что первые дома в рамках реновации на присоединенных территориях начнут сносить уже в следующем году. Между тем эксперты высказывают мнение, что в связи с включением Новой Москвы в программу реноваций следовало бы сократить инвестиции в эти территории, отводящиеся на строительство жилья. В противном случае, отмечают они, тот значительный объем нового жилья, который на территориях Новой Москвы предполагается построить, будет излишним – дома не будут пользоваться спросом и будут простаивать.

В качестве возможного способа разрешить ситуацию с затовариванием рынка жилья эксперты также предлагали развивать программы дешевых переездов в Новую Москву из регионов. Тем самым, по их мнению, можно было бы избежать нерациональной траты средств инвесторов.

Поговорить о ситуации с «Полит.ру» согласился Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики. По его оценке, скорее всего, новых инвестиций в присоединенные территории уже и не будет, так как там уже построено много нового жилья.

«Полагаю, что новых, дополнительных инвестиций в Новую Москву уже не появится, по той причине что там действительно уже много нового жилья, которое как раз планируется выкупить для переселения туда тех переселенцев из реновируемого жилья в Москве, которые не являются собственниками жилья. То есть не приватизировали квартиры, а арендуют их по договору социального найма. Как уже раньше говорилось, этих людей постараются выселить как раз куда-то на эти территории.

Не факт, кстати, что это самый плохой вариант – потому что, возможно, некоторые территории Новой Москвы являются более комфортными для проживания, нежели некоторые новые кварталы в черте города. Но, тем не менее, это площадки настолько новы и так стремительно осваиваются, что будут ли они удовлетворять хоть каким-то экологическим требованиям и обладать хоть какой-то минимальной транспортной доступностью, это еще вопрос.

Дорога в коттеджном поселке Новой Москвы / newmos.info

Второй вопрос, думаю, заключается в том, что прямых инвестиций из московского бюджета в программу реноваций не предусмотрено – по той причине, что всем будет заниматься некий Фонд реновации жилья. Так что тут нельзя говорить о каких-то стратегических тратах именно из бюджета – деньги просто будут перечислены в этот Фонд, а он станет заниматься либо покупкой уже существующего жилья, либо какими-то новыми стройками.

Я так понимаю, что новые стройки как раз необходимы в тех районах, где нет свободного жилья – например, в центре города и в близких ему районах. Ведь чтобы переселить людей в рамках одного района, надо построить что-то новое. А если мы говорим о таких районах, как окраины города, «спальные районы», где и так много всего было построено и квартиры продаются, то там Фонду их легче купить.

Поэтому то, о чем говорит Жидкин, глава Департамента развития новых территорий, в принципе, правильно. Там предполагаются какие инвестиции? Например, в развитие инфраструктуры – газификацию, строительство водопроводов и все такие прочее. В этом ничего не меняется: как газифицировали территорию, так и продолжают, все – в рамках утвержденных стратегий. Тем более, что программа действует до 2013 года, поэтому, думаю, еще толком руки не дошли до Новой Москвы, до того, чтобы рассматривать какие-то дополнительные мощности по введению жилья. Того, что сейчас есть на рынке, достаточно с лихвой.

На территории Новой Москвы ведь сейчас хотят включить примерно 250 домов в программу реновации, так? Это не очень много. Тем более что я полагаю, что большинство этих домов находится в городе Троицк – других крупных населенных пунктов, которые попали на территорию Новой Москвы при присоединении территорий, я не припомню. И Апрелевка, и другие крупные городские поселения остались в Подмосковье. Так что кроме Троицка туда попали разве что какие-то поселкового типа образования. И еще не факт, что те новомосковские пятиэтажки, о которых тут идет речь, такие же большие, как в Москве.

Словом, я думаю, что если в Москве мы говорим фактически о миллионах жителей хрущевок, там мы говорим о нескольких тысячах жителей. Словом, не факт, что это большие объемы. Вполне возможно, что для переселения этих 250 домов хватит десятка крупных домов в Новой Москве. Тогда как объемы рынка жилья, построенного там, колоссальны.

Так что, думаю, что, конечно, новая Москва рассматривается как плацдарм для заселения, так скажем, будущими «социальными мигрантами» – теми, кто претендует на улучшение жилья, его расширение, бесплатно. Это – многодетные семьи, ветераны, военные, другие льготники – все те, кто стоят на очереди. Они все улучшат свои жилищные условия, но – за счет переезда в Новую Москву. Поэтому я полагаю, что тут возникнет такая «резервация льготников» в некотором роде», – сказал Илья Гращенков.