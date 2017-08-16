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16 августа 2017, 19:58
инфляция Росстат
Илья Карпюк

Эксперты разошлись в инфляции

Универмаг
Универмаг
pixabay.com

Темпы роста личной инфляции среднего россиянина в июле 2017 года ускорились впятеро, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». По расчетам экспертов, в минувшем месяце значение индекс-дефлятора, который отражает реальные изменения цен на наиболее активно потребляемые россиянами товары и услуги (продукты, лекарства, алкоголь, табак, бензин и т. д., всего 156 позиций), составило 1,5% против 0,25–0,3% месяцем ранее.

«Ромир» назвал произошедшее «взрывом личной инфляции», а главной его причиной эксперты считают повышение с 1 июля в ряде регионов тарифов на жилищно-коммунальные услуги и увеличение цен на бензин.

«Россиянам удалось немного снизить личную инфляцию в июле только за счет экономии на повседневных товарах, за которые они платили в июле на 0,5% меньше, чем месяцем ранее. Это оказалось возможным в первую очередь благодаря сезонному снижению цен на плодоовощную продукцию», — говорится в сообщении «Ромира».

Еще одним способом экономии эксперты назвали активное использование россиянами стратегии «интенсивного шопинга», которая заключается в том, что покупатели в поисках наиболее выгодных с точки зрения цены вариантов обходят как можно больше магазинов.

 
Счастливая покупка / pixabay.com

Между тем по данным Росстата потребительские цены в июле 2017 года выросли только на 0,1%, в том числе тарифы ЖКХ — на 3,5%. Однако в «Ромире» рассчитываемый Росстатом индекс «официальной» инфляции называют в первую очередь «экономико-политическим» показателем, который можно считать объективным лишь «с некоторыми ограничениями».

Расчеты Росстата действительно часто подвергаются критике, но при этом стоит понимать, что база у них другая. Если «Ромир» берет самые потребляемые товары, то у Росстата корзина намного больше, в нее, например, входит и бытовая техника.

Ранее 16 августа ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, которые показали: 39% совершеннолетних россиян вообще не употребляют спиртных напитков. В 2009 и 2011 годах доля участников опроса, давших аналогичный ответ, находилась на уровне 25% и 29% соответственно. Кроме того, 44% респондентов заявили, что за последний год стали меньше употреблять спиртного. Об увеличении объемов потребляемого алкоголя заявили 4% участников исследования.

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, который ранее занимал пост главного санитарного врача России, считает, что россияне стали меньше употреблять алкоголь благодаря правильной политике государства по увеличению акциза на алкоголь и тому, что молодежь начинает осознавать цену своему здоровью.

 
Молодые люди пьют кофе / pixabay.com

«Мы с вами являемся свидетелями всеобщего отрезвления популяции российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллионов лет эволюции… Даже если 3,9% населения россиян скажут о том, что они вообще его не пьют, я просто зальюсь слезами умиления», — сказал Онищенко.

При этом в в исследовании GfK, о котором пишет «Коммерсантъ», утверждается, что во втором квартале 2017 года потребители России стали меньше экономить на том, от чего в кризис отказывались больше всего,— покупке новой мебели и бытовой техники, занятиях фитнесом и т. д. При этом они собираются меньше тратить на услуги ЖКХ, оплату связи и транспорт. Желание экономить на этих «неэластичных» категориях проявилось у россиян впервые, отмечается в исследовании.

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