Исполнилось 60 лет Игорю Свинаренко, российскому журналисту, публицисту, издателю, медиаменеджеру, одному из авторов «Полит.ру». На страницах издания его поздравил Дмитрий Ицкович, председатель редакционного совета «Полит.ру».

Дмитрий Ицкович

«Игорю Свинаренко шестьдесят. Он сейчас не в Москве, и мы праздновали заочно. Поэтому это поздравление – как послевкусие.

Игорь Николаевич – один из самых известных российских журналистов почти тридцати лет. Но кроме этого он – настоящий кипяток, в котором сварилась такая разнообразная солянка и так много прекрасных вещей, о которых рассказать может только он сам.»

Здесь идет сбор средств на публикацию новой книги Игоря Свинаренко. Она представляет собой два тома «Записок одессита» («Записки» 2009 года и второй том, состоящий из новых рассказов) под одной обложкой. Книгу проиллюстрировал Андрей Бильжо.

Игорь Николаевич Свинаренко родился в 1957 году в Донбассе. В 1980 закончил журналистский факультет МГУ им. Ломоносова. В 1980-1982 годах работал в подпольном издательстве (христианская и прочая литература). Был каменщиком, бетонщиком, дворником, землекопом, самогонщиком, переплетчиком, электрослесарем, фотографом, переводчиком и т.д.

В разные годы работал в районных, городских, областных и центральных газетах от начиная «Макеевского строителя», выходившего в городе Макеевка Донецкой области, до «Собеседника», «Комсомольской правды» и «Коммерсанта». Был главным редактором журналов «Архипелаг», «Домовой» и «Медведь». Был собкором телеканала «Столица» в городе Moscow, штат Пенсильвания.

Свинаренко – член творческих союзов журналистов, литераторов, писателей России. Является автором более чем 20 книг. Одна из них – «Ящик водки» – была написана им в соавторстве с Альфредом Кохом и переведена на английский.