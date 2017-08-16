Топ новостей 16 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня умерла актриса Вера Глаголева, суд отложил слушания по делу экс-министра Улюкаева, а Джордж Мартин в Петербурге раскрыл причину убийств героев «Игры престолов».

Алексей Улюкаев в суде / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Следующее заседание Замоскворецкого суда Москвы по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки, состоится 1 сентября. На слушаниях в среду представитель обвинения изложил фабулу обвинительного заключения. Суд также отказался вернуть в прокуратуру дело бывшего министра.

Российская актриса Вера Глаголева умерла в возрасте 61 года. СМИ ссылкой на источники, близкие к семье актрисы, сообщили, что Вера Глаголева умерла в США. По некоторым данным, причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.

Исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко заявил, что российские специалисты могли снять с ракет «Циклон-2» и «Циклон-3» украинские двигатели и поставить их в Северную Корею. По словам Радченко, РД-250 были изготовлены на Украине и поставлены в РФ до 2001 года. Сейчас у Украины уже нет возможности производить эти двигатели.

Тимур Кизяков

Ведущий утренней телепрограммы «Пока все дома» на Первом канале Тимур Кизяков вместе с командой уходит на телеканал «Россия 1». Ранее в своем Instagram Кизяков поблагодарил Первый и его руководство за 25 лет совместной работы и приобретенный опыт. Ведущий также объявил о своем уходе с канала. Кизяков объяснил, что никакого конфликта не было, просто ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия сокращает зависимость своей экономики от доллара, и эту тенденцию нужно поддерживать. Как отметил Орешкин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, в России наблюдается тренд на дедолларизацию экономики, на этом фоне Центробанк сделал несколько важных шагов для сокращения выдачи валютных кредитов.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко предложила модель управления Украиной, которая основывается на Гетманщине — принципах правления XVII века. «Гетманщина — это пропорциональный выбор людей во власть и их отстранение, если они не оправдают доверия народа. Я считаю, что и депутаты сегодня в нашем парламенте должны делегироваться и отзываться исключительно народом», — заявила Савченко в интервью украинскому телеканалу.

Крымский мост

В грунт Керченского пролива забита последняя из более чем трех тысяч свай основания автодорожной части Крымского моста. Об этом в среду пишет «Российская газета». Последняя трубчатая свая забита в акватории между фарватером и керченским берегом. Одновременно строители продолжают забивать сваи под железнодорожную часть моста. К настоящему моменту эти сваи уже погружены на 65%.

Сортовой кофе / pixabay.com

Почти 40% опрошенных россиян заявили, что не пьют спиртного, свидетельствуют данные социологического опроса ВЦИОМ. Если в 2009 году об отказе от спиртного заявляли только 25% опрошенных, то по данным опроса о том, что ведут трезвый образ жизни заявили уже 39% респондентов. При этом среди женщин и молодежи (18–24-летних) этот показатель составляет 47%. Признались, что время от времени выпивают 59% участвовавших в опросе граждан, однако в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц. 44% респондентов заявили, что в последний год стали пить меньше и лишь 4% сообщили об увеличении объемов потребляемого алкоголя.

Калининград. Аэропорт Храброво

Президент РФ в ходе рабочего визита в Калининград заявил, что следует освободить от НДС пассажирские авиаперевозки из основной части страны в Калининградскую область. «У нас это единственный анклавный регион в России, здесь есть определенные сложности с коммуникацией. Нужно либо субсидировать в полном объеме эти 10%, либо снять этот НДС — как исключение для Калининградской области», — сказал Путин. Он также подчеркнул, что такие действия пойдут инвесторам на пользу, потому что объем перевозок сильно увеличится.

Автор саги «Песнь льда и пламени», по мотивам которой снят сериал «Игра престолов», Джордж Рэймонд Ричард Мартин объяснил, что часто «убивает» центральных персонажей своих книг, чтобы держать читателя в постоянном напряжении. «Я думаю, единственная возможность сделать это — это неожиданно убить кого-то важного. Тогда читатель будет знать, что ты играешь по-настоящему, что это книга, в которой может произойти что угодно и, если появится опасность, персонаж может не выжить. Поэтому я убил Эддарда Старка», — заявил Мартин, который в эти дни находится в Санкт-Петербурге.