Американские СМИ продолжают обсуждать реакцию президента США Дональда Трампа на инцидент в Шарлотсвилле. Первоначально критики возмущались, потому что Трамп эксплицитно не осудил белых расистов, а только сказал, что насилие недопустимо, и в нем повинны «многие стороны». Потом Трамп все-таки осудил белых расистов, после чего выступил на пресс-конференции и сказал, что виноваты обе стороны столкновения.

Во время пресс-конференции во вторник Трампа попросили прокомментировать его первоначальные высказывания, пишет Wall Street Journal. Он подтвердил, что, действительно, в конфронтации были виноваты и протестующие расисты, и их оппоненты. И те, и другие, прибегли к насилию, поэтому были неправы. Он также отметил, что большинство публичных комментаторов отказываются это признавать, но кто-то должен был это высказать.

Эта реплика, комментирует WSJ, противоречит тому, что Трамп сказал в понедельник, когда по итогам массированого давления он выпустил заявление, в котором обругал белых расистов. Также во вторник Трампа спросили, почему он так долго этого не делал, на что он ответил, что прежде чем осуждать, ему нужны были факты. Спецификой этой пресс-конференции, отмечают авторы, было то, что ее заявленной темой было ослабление государственного регулирования и ускорение инфраструктурных проектов. Однако корреспонденты спрашивали его практически исключительно о протестах и расистах. При этом параллельно с темой белых расистов в СМИ также энергично обсуждалась тема напряженности с Северной Кореей. Однако про КНДР Трампа не спросили ни разу.

Страница в социальной сети Б.Обамы / twitter.com

CNBC сообщает о необычайной популярности твита бывшего президента США Барака Обамы, который тоже отреагировал на столкновения в Шарлотсвилле. Твит набрал почти 3 млн. лайков и, таким образом, оказался самым популярным твитом за всю историю Твиттера. В этом твите Обама процитировал высказывание Нельсона Манделы о том, что расовая рознь — это не врожденное, а культурно обусловленное явление. Популярность этой реакции, отмечается в заметке, резко контрастирует с судьбой высказываний Трампа на той же платформе.

Журнал Time, который последовательно выражает свою неприязнь к Трампу, опубликовал торжествующий материал, где говорится, что Трамп не справился с важным для лидера испытанием. Вот уже семь месяцев, пишет автор, Трамп попирал неписаные президенсткие нормы и раздражал порядочных людей. Но теперь наконец он совершил ужасную ошибку. Задача президентов, по мнению авторов, состоит в том, чтобы утешать и успокаивать. А он только пугает, огорчает и усугубляет.

Один из комментаторов в WSJ пишет, что Трамп рискует оказаться в изоляции. На этапе предвыборной кампании он демонстративно попирал стандарты политического мейнстрима и изоляции не боялся. Но специфика в том, что, будучи кандидатом, он никогда и не оказывался изолированным в той мере, в какой может оказаться сейчас. Речь идет, прежде всего, о республиканцах, многие из которых считают его высказывания вредными для партии и теперь пытаются от него дистанцироваться.

Дональд Трамп

Myles Cullen / The White House

Настоящая загадка, по мнению автора, состоит в том, что всё это значит. Начало было логичным. Трамп сказал одно, от него хотели другого, он посопротивлялся, потом в понедельник сказал то, что полагается. А на следующий день он зачем-то возобновил истерию вокруг этой темы. Чем закончится эта история, тоже непонятно. В принципе, изоляция Трампу, может быть, не так уж страшна. Отчасти его имидж строится как раз на тезисе, что он отказывается повторять расхожие лозунги, а «называет вещи своими именами», пусть даже это и не укладывается в косный консенсус. Но тем не менее, из-за этой истории он может увязнуть в неприглядной полемике вокруг американского расизма, которая в результате может стать еще непригляднее.