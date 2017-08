«Коммерсантъ» в статье «Два миллиона с двух сторон» пишет о том, как Алексей Улюкаев изложил на суде свою версию причин ареста.

«Катастрофы в хорошие руки»: Россия хочет создать новый центр расследования авиапроисшествий.

«Чиновников усаживают за парты»: Минтруд предлагает для госслужащих систему непрерывного обучения.

«Двенадцать миллиардов в первую очередь»: космодром Восточный проверили на соответствие специальным и социальным обязательствам.

РБК в статье «Тяжелый месяц: как крупнейшие частные банки искали деньги в июле» разбирался в том, сколько денег утекло от ведущих игроков на фоне общего снижения доверия.

«Известия»: «Штрафы крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения могут отменить». Минэкономразвития предлагает масштабировать норму о предупреждениях и на большие предприятия.

«Исправительные центры ФСИН заполнены лишь на 20%»: принудительные работы как гуманная альтернатива лишению свободы недоступны для большинства осужденных.

«ЦБ обяжет банки раскрыть объем потерь от хакерских атак»: с 2018 года регулятор меняет форму ежемесячной отчетности кредитных организаций о киберпреступлениях.

«Цены подрастают к школе»: подорожание рюкзаков, одежды и учебников в разы обогнало инфляцию.

«Газета.ru»: «Киев покончит с дипломатией». Минфин Украины предлагает сократить взносы в международные организации.

«Россияне откладывают биткоины на старость»: некоторые эксперты советуют накопить к старости хотя бы 10 биткоинов.

The Economist: «Эксцентричные идеи филиппинского президента не вредят экономике» (The Philippine president’s zany ideas have not hurt the economy). В вопросах создания рабочих мест и инвестирования президент Филиппин Родриго Дутерте больше реформатор, чем разрушитель.

«The Economist объясняет: Может ли Сильвио Берлускони инсценировать возвращение?» (The Economist explains: Could Silvio Berlusconi stage a comeback?). Восьмидесятилетний итальянский лидер может стать влиятельным игроком на выборах, которые состоятся в следующем году.

Bloomberg: «Новые страны присоединились к выздоравливающему коллективу еврозоны» (More Countries Join the Euro-Area Recovery Bandwagon). Экономика еврозоны во втором квартале увеличила темпы роста за счет того, что стало больше стран-участниц, где экономика начала восстанавливаться.

«Ирландия заявила, что не будет пешкой в переговорах по Brexit'у» (Ireland Says It Won’t Be Pawn in Brexit Talks). Ирландия предупредила, что она не станет играть роль пешки в переговорах об отделении Британии от ЕС.

The Wall Street Journal: «Правый экстремизм казался раздробленным — до Шарлотсвилла» (Right-Wing Extremism Appeared Fractured— Until Charlottesville). События в американском штате Виргиния показали, что движение белых расистов становится всё более монолитным и организованным.

«Как переговоры могут изменить NAFTA» (How Negotiations May Change Nafta). Материал о том, как было устроено Североамериканское соглашение о свободной торговле и как оно может измениться по итогам переговоров между Мексикой, Канадой и США.