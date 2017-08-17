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17 августа 2017, 09:12
авиакатастрофа Алексей Улюкаев банковский сектор Ирландия космодром Восточный Минтруд Минэкономразвития Сильвио Берлускони США ФСИН экстремизм
Илья Карпюк

Заголовки утра. 17 августа

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Два миллиона с двух сторон» пишет о том, как Алексей Улюкаев изложил на суде свою версию причин ареста.

«Катастрофы в хорошие руки»: Россия хочет создать новый центр расследования авиапроисшествий.

«Чиновников усаживают за парты»: Минтруд предлагает для госслужащих систему непрерывного обучения.

«Двенадцать миллиардов в первую очередь»: космодром Восточный проверили на соответствие специальным и социальным обязательствам.

РБК в статье «Тяжелый месяц: как крупнейшие частные банки искали деньги в июле» разбирался в том, сколько денег утекло от ведущих игроков на фоне общего снижения доверия.

«Известия»: «Штрафы крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения могут отменить». Минэкономразвития предлагает масштабировать норму о предупреждениях и на большие предприятия.

«Исправительные центры ФСИН заполнены лишь на 20%»: принудительные работы как гуманная альтернатива лишению свободы недоступны для большинства осужденных.

«ЦБ обяжет банки раскрыть объем потерь от хакерских атак»: с 2018 года регулятор меняет форму ежемесячной отчетности кредитных организаций о киберпреступлениях.

«Цены подрастают к школе»: подорожание рюкзаков, одежды и учебников в разы обогнало инфляцию.

«Газета.ru»: «Киев покончит с дипломатией». Минфин Украины предлагает сократить взносы в международные организации.

«Россияне откладывают биткоины на старость»: некоторые эксперты советуют накопить к старости хотя бы 10 биткоинов.

The Economist: «Эксцентричные идеи филиппинского президента не вредят экономике» (The Philippine president’s zany ideas have not hurt the economy). В вопросах создания рабочих мест и инвестирования президент Филиппин Родриго Дутерте больше реформатор, чем разрушитель.

«The Economist объясняет: Может ли Сильвио Берлускони инсценировать возвращение?» (The Economist explains: Could Silvio Berlusconi stage a comeback?). Восьмидесятилетний итальянский лидер может стать влиятельным игроком на выборах, которые состоятся в следующем году.

Bloomberg: «Новые страны присоединились к выздоравливающему коллективу еврозоны» (More Countries Join the Euro-Area Recovery Bandwagon). Экономика еврозоны во втором квартале увеличила темпы роста за счет того, что стало больше стран-участниц, где экономика начала восстанавливаться.

«Ирландия заявила, что не будет пешкой в переговорах по Brexit'у» (Ireland Says It Won’t Be Pawn in Brexit Talks). Ирландия предупредила, что она не станет играть роль пешки в переговорах об отделении Британии от ЕС.

The Wall Street Journal: «Правый экстремизм казался раздробленным — до Шарлотсвилла» (Right-Wing Extremism Appeared Fractured— Until Charlottesville). События в американском штате Виргиния показали, что движение белых расистов становится всё более монолитным и организованным.

«Как переговоры могут изменить NAFTA» (How Negotiations May Change Nafta). Материал о том, как было устроено Североамериканское соглашение о свободной торговле и как оно может измениться по итогам переговоров между Мексикой, Канадой и США.

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