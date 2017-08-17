100 СЛОВ. Life сокращает сотрудников

Телеканал «Лайф» в ближайшее время сократит новостное эфирное вещание и 60% сотрудников, которые отвечали за это направление. «Мы будем стримить новости в соцсетях», — объяснил гендиректора холдинга News Media Анатолий Сулейманов.

Логика подсказывает, что за Арама Габрелянова, владельца News Media, беспокоиться не нужно: он как никто умеет перестраивать свой бизнес, искать и находить новые форматы. А это значит, что из поля зрения никуда не денется его фирменный стиль поиска и подачи информации — как к нему ни относиться.

Можно ли считать Габрелянова самым успешным медиаменеджером? Сложный и неоднозначный вопрос. Но мы еще услышим его — если не из каждого утюга, то из каждого телефона.