Банковский рынок пытается осмыслить произошедший вчера скандал с рассылкой от «Альфа-капитал». С одной стороны, все чувствуют, что произошло что-то не то. Чего стоит только жест Центрального банка, который вызвал на ковер автора письма, директора по работе с состоятельными клиентами Сергея Гаврилова, и неприятный разговор длился, по слухам, до глубокого вечера. С другой стороны, ничего нового в злополучном письме сказано не было.

Дело в том, что о проблемах в указанных банках — так называемом «московском кольце», в которое входят, в том числе, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк, — не являются секретом ни для участников рынка, ни для простых клиентов, которые следят за новостями. О причинах появления проблем в этих банках писал и «Полит.ру».

В принципе, это нормально, когда компания, которая так или иначе помогает человеку управлять его деньгами и дает советы, куда инвестировать, а куда деньги лучше не вкладывать из-за непропорционально больших рисков. Тот же «Альфа-капитал» делает регулярную рассылку всем своим клиентам, даже тем, кто за пару тысяч рублей купил паи в инвестиционных фондах. В ней рассказывается, в какой сектор лучше вкладывать свои деньги, а какой в ближайшее время особого дохода не принесет.

Фото: m.ddvb.ru

Более того, в заявлении «Альфа-капитала» указано, что в отношении Гаврилова «будет проведен анализ действий на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам компании и профессиональной компетентности». Но согласно этическому кодексу Chartered financial analyst (CFA), как справедливо указывает «Коммерсантъ», менеджер действовал абсолютно корректно. В кодексе указано, что в случае важного решения, а закрытие лимитов является таковым, компания обязана проинформировать всех своих клиентов одновременно. Отдельные встречи считаются нарушением этики и созданием преференций одним клиентам перед другими, хотя они и допустимы, если остальные проиформированы письмом или еще каким-то общедоступным образом.

Другое дело, что письмо было похоже скорее на записку, если прочитать его и не знать ничего о ситуации на рынке, то складывается впечатление, что единственное, на чем основывается решение «Альф-капитала» избавляться от облигаций банков «московского кольца» — это слухи. Получается, что если бы те же самые рекомендации были сделаны не в письме на пару абзацев, а в хотя бы пятистраничном документе, в котором даются ссылки на отчетность по стандартам МСФО, анализ котировок акций и облигаций и статистику Центрального банка, то претензий ни у кого не возникло бы.

Конференция «Факторы формирования уязвимости национального банковского сектора» Сергей Киселев / АГН "Москва"

Теоретически теперь банки, упомянутые в рассылке, могут подать иск о защите чести и деловой репутации к УК «Альфа-Капитал» и сотруднику, которой распространил информацию. Тем более сама группа «Альфа», и «Альфа-банк» в первую очередь, известны своими принципами подавать в суд при любой возможности для защиты своей репутации.

Правда, тут суд может оказаться не на стороне истцов. Дело в том, что письмо было не опубликовано на сайте «Альфа-капитала», а разослано достаточно ограниченному числу клиентов компании. Которые, конечно, начали делиться письмом в социальных сетях и, в итоге, все попало в прессу — но это уже не проблема «Альфа-капитала». К тому же, когда начался скандал, УК, и входящий с ней в одну группу банк указали, что не поддерживают мнение своего менеджера.

Как бы то ни было, вся эта история не прибавляет доверия россиян к банковской системе — а с этим точно нужно что-то делать.