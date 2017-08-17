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17 августа 2017, 15:58
интернет Минкомсвязи
Илья Карпюк

Слишком русский интернет

Марш "За свободный интернет" 23 июля 2017
Марш "За свободный интернет" 23 июля 2017
Фото Вадима Кантора / Activatica.org

В Минкомсвязи разработали поправки в закон «О связи», которые усиливают регулирование «российского национального сегмента сети Интернет». Документ уже официально опубликован. Согласно проекту, в России должна быть внедрена Государственная информационная система обеспечения устойчивости работы рунета, и затраты на это составят 112 млн рублей. При этом инициатива подразумевает ограничение иностранного участия в капитале владельцев точек обмена трафиком 20%.

Поправки предлагают регулирование «критической инфраструктуры российского сегмента интернета». К ней относятся национальная доменная зона ru и .рф, системы точек обмена трафиком, «инфраструктура автономных систем сети Интернет», а также Государственная информационная система обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования рунета (ГИС). Оператора такой системы определит правительство.

Поправки также налагают запрет на долю иностранного участия в юрлице, владеющем точкой обмена трафиком, превышающую 20%. аналогичное условие уже действует для иностранных акционеров аудиовизуальных сервисов и телеизмерителей, а также для средств массовой информации.

 
Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Кроме того, согласно инициативе, операторы связи, пропуская трафик, обязаны подключать используемые ими сети связи к точкам обмена трафиком на территории РФ, включенным в государственный реестр.

Если законопроект будет принят, то Министерство связи вместе с ФСБ будут определять порядок взаимодействия владельцев и операторов критической инфраструктуры с государством и между собой, разработают требования к ним по предотвращению нарушений функционирования «российского национального сегмента» интернета и ликвидации их последствий.

В пояснительной записке говорится, что российские власти видят «возможность вмешательства в работу инфраструктуры российской сети интернета из-за рубежа». Кроме того, сейчас отсутствует «управление и контроля пропуском интернет-трафика» на территории России, в результате чего возникают такие негативные эффекты, как «фрагментация сети и ее изоляция».

Под предложенное законопроектом толкование иностранного владения подпадают все российские федеральные сотовые операторы, обращает внимание газета «Ведомости». 25% «Мегафона» принадлежит шведской TeliaCompany Group, «Вымпелком» на 100% принадлежит голландской Veon, а у МТС 39,17% акций торгуются на бирже США в виде ADR (американских депозитарных расписок). «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) на 55% принадлежит нидерландской Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ — 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова — 40%, а еще 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука.

 
Запуск сети Tele2 в Москве
Дмитрий Ермаков / АГН "Москва"

Отметим, мэрия Москвы в среду согласовала заявку партии «Парнас» на проведение 26 августа акции «Марш за свободный интернет». Партия хотела провести митинг на Пушкинской площади, но мэрия выделила площадку на проспекте академика Сахарова.

Организаторами акции выступают «Парнас» совместно с партией «Гражданская инициатива», «Пиратской партией», «Либертарианской партией», партией «Демократический выбор», «Протестной Москвой» и общественными организациями «РосКомСвобода» и «Левый блок».

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