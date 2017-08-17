Юридическая битва российских мегакорпораций: иноСМИ о процессе «Роснефти» и «Системы»

Судебный процесс между корпорацией «Роснефть» и АФК «Система» широко освещается в зарубежных СМИ.

Слушания продолжатся завтра в столице Башкортостана Уфе, где региональная нефтяная фирма «Башнефть» и ее материнская компания «Роснефть» будут доказывать, что конгломерат «Система» систематически уменьшал стоимость «Башнефти», когда владел ей до 2014 г.

Как напоминает корреспондент EU Today Джеймс Уилсон, «Башнефть» подала иск против «Системы этой весной, и, согласно истцу, отняла у предприятия активы, вернув государству практически одну пустую оболочку. Сегодняшний мажоритарный владелец нефтяной компании, крупнейшая российская НК «Роснефть», присоединился к жалобе.

Компании требуют возмещения убытков на сумму 3 млрд долл. - именно столько, якобы, потеряла «Башнефть» по вине АФК. Глава «Системы» Владимир Евтушенков настаивает, что его команда руководила предприятием эффективно и повысила его капитализацию, а реорганизация является обычной корпоративной практикой.

Издание EU Today обращает внимание, что эти разговоры не имеют ничего общего с реальностью, и иностранные инвесторы давно поняли, что скандал их затронет. Акции МТС - ключевого актива «Системы», косвенно затронутого в ходе тяжбы, - стремительно теряют в цене, но все понимают, что это нормальная реакция акционеров на новости о судебном разбирательстве и мнение о том, что инвестиционный климат плох, находит все меньше сторонников.

Также неубедительно звучит и идея о том, что кровожадная нефтяная госкомпания старается задушить прогрессивную европейскую фирму, лидера на IT-рынке России, отмечает автор статьи, подчеркивая, что неважно, что мы думаем о прокремлевских олигархах, олигархи 90-х тоже не лучше. Или Европа забыла о ворах и мошенниках из ельцинской бандитской России, которые были одержимы жадностью?

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков - классический пример олигарха 90-х, счиатет Джеймс Уилсон. После распада СССР он возглавил «Московский комитет по науке и технологиям», который превратился в коммерческую организацию с идентичным названием. В 1993 г. Евтушенков официально покинул городскую администрацию и начал активно участвовать в приобретении активов. «Интурист», «Детский мир», Московский НПЗ и московские АЗС стали его собственностью.

Маловероятно, что скромный чиновник смог бы стать миллиардером без участия тогдашнего всесильного мэра столицы Юрия Лужкова - Евтушенков женат на сестре его жены.

Занимав пост председателя правления «Московского комитета по науке и технологиям» и основанной им корпорации «Система», Евтушенков фактически передал право собственности сам себе. Корпоративный стиль «Системы» - это манипуляция активами. Сложные реорганизации свелись к банальному рэкету, предприятия были превращены в частные активы, из которых выжималось все, чтобы получить кратковременную колоссальную прибыль.

Издание отмечает, что классическим примером стало установление контроля над телекоммуникационным бизнесом российской столицы. В 1995 г. инвестиционный тендер на блокирующий пакет Московской городской телефонной сети был выигран товариществом на вере, крупнейшим инвестором которого являлось ЗАО «Московский комитет по науке и технологиям» (МНТЦ), в котором городу принадлежало 80%. В то время Евтушенков все еще был Председателем Совета директоров этой компании. В течение года все инвесторы, кроме МНТЦ, были заменены на организации, входившие в АФК «Система». Через год уставный капитал товарищества увеличился с 30 до 180 млн руб., доля города уменьшилась с 22 до 3,6%, а акции без права голоса, принадлежавшие инвесторам, не имевшим права управлять партнерством, внезапно стали полноправными управленческими голосами.

В качестве окончательного шага товарищество с ограниченной ответственностью было преобразовано в открытое акционерное общество, 94% которого принадлежало «Системе». Однако очевидно, что такое преобразование представляется мошенничеством, поскольку, согласно закону, ограниченное партнерство может быть преобразовано либо в полное партнерство, либо должно быть ликвидировано. В результате этой конкретной реорганизации город потерял контроль над московской телекоммуникационной системой.

Наряду с МГТС, «Система» получила акции быстрорастущих мобильных и интернет-компаний, ключевой в которых являлась МТС. Вначале существовал еще один крупный акционер МТС - провайдер услуг АСВТ. Однако уже в 1996 г. компания АСВТ обменяла 19% акций МТС от АФК «Система» на долю в «Ноэле», но позже выяснилось, что данные активы были заранее выведены. Спустя 10 лет АСВТ подала в суд на АФК «Система» с требованием компенсации за убытки в размере 1,7 млрд долл. после того, как они потеряли МТС. В итоге АСВТ получила компенсацию в размере 160 млн долл.

Аналогичные процедуры приватизации также использовались АФК «Система» для захвата инновационного и технологического центра в городе Зеленограде, после которого микросхемы и городские АТС нового поколения для «Системы» стали производить АО «Ангстрем» и ОАО «Микрон».

Уже к 2010 г. Евтушенков занимал 13-ю строчку рейтинга самых богатых предпринимателей страны (его состояние оценивалось в 7,5 млн долл.).

Сейчас «Система» уверяет нас, что владела «Башнефтью» на законных основаниях и потому могла проводить с ее активами любые операции. На самом деле «Система» забирала себе почти всю чистую прибыль, лишая НК основного источника инвестиционного финансирования. Захват прибыли за определенные годы происходил через вывод дивидендов: в 2014 г. в адрес «Системы» было выплачено 51 млрд руб., что равняется приблизительно 150% чистой прибыли за 2013 г.

«Система» существенно изменила холдинговую структуру «Башнефти» и захватила ее важные активы, включая офшорные и дочерние предприятия, за время владения «Башнефти» «Системой» ее чистая прибыль в баррелях нефтяного эквивалента сократилась на 36%. Административные затраты выросли на 40%. НПЗ «Башнефти» находятся в критическом состоянии из-за экономии на обслуживании.

В результате реорганизации чистые активы «Башнефти» были сокращены на 54 млрд руб. Зато увеличились долги - почти на 41 млрд руб. Внезапно суммы по долгосрочным займам поднялись более чем вдвое - до 141 млрд руб.

Заинтересовалось процессом и издание EU Reporter. В статье «Юридическая битва российских мегакорпораций» отмечается, что на карту поставлено 2 млрд фунтов стерлингов по стоимости активов, которые, как утверждает «Роснефть», были во времена главенствования «Системы» выведены из региональной нефтяной компании «Башнефть».

«Система» в последние годы часто упоминается как редкий пример хорошего корпоративного управления, однако, отмечает издание, критики утверждают, что публичный лоск компании — лишь чистый PR, большая часть которого была скопирована с британских и американских банкиров, референтов и PR-консультантов.

Вся эта работа была проведена аккурат к запуску дочерней компании мобильной связи «МТС» на Нью-Йоркскую фондовую биржу в 2000 году. До этого момента АФК «Система» с ее эклектичным сочетанием холдингов, включающих в себя страховые компании, банки, сеть детских универмагов и «Интурист», была всего лишь еще одним постсоветским конгломератом, чахнувшим в мраморном особняке в центре Москвы.

В течение следующих полутора десятилетий компания привлекала высокооплачиваемых независимых директоров, среди которых был лорд Мандельсон из Великобритании, полировала свою деятельность в области PR и IR, и в целом делала все возможное, чтобы показать себя современной, прогрессивной и прозрачной.

Но за глянцем лежал постсоветский шлак, и юридический спор с «Роснефтью» вращается вокруг одного аспекта этого наследия.

История, напоминает автор статьи, восходит к временам Бориса Ельцина, когда «спонтанные приватизации» были обычными и инсайдерскими сделками. Правительство Ельцина передало несколько нефтяных месторождений и нефтеперерабатывающих заводов региону — республике Башкортостан, чей губернатор Муртаза Рахимов был союзником Ельцина. Годы спустя, в 2002 году, Рахимов распорядился приватизировать компании, и большая часть акций попала в руки одной фирмы, бенефициарным владельцем которой был сын Рахимова, Урал, впоследствии — гендиректор «Башнефти».

Несколько лет спустя новые владельцы продали миноритарную долю в «Башнефти» компании Евтушенкова за 600 млн долл, а в 2009 году, Система получила уже полный контроль, заплатив 2 млрд долл.

В течение всего процесса то появлялись, то исчезали подозрения в коррупции, что спровоцировало в 2014 году расследование, в результате которого Евтушенкова арестовали — невероятное тогда событие — и в конечном счете к передаче спорной компании обратно государству.

В 2016 году «Роснефть» купила «Башнефть» на аукционе, но, приступив к интеграции, обнаружила, что ее части (а это целые дочерние компании) якобы отсутствуют, после этого корпорация возбудила иск против «Системы», заявив, что компания выводила активы из «Башнефти» с 2009 по 2014 года. Она также утверждала, что выкуп миноритарных акционеров «Системой» привел к упущенной выгоде. В целом иск требовал возмещения убытков в размере 170,6 млрд рублей (2 млрд. фунтов стерлингов по текущим расценкам).

Издание также приходит к выводу, чт во многих отношениях это серьезное напоминание о лихих 1990-х годах в России, и напоминает, что Евтушенков действительно начал вести дела в этот период, став московским бюрократом среднего звена, а точнее, председателем Московского комитета по науке и технологиям.

В начале 90-х он создал частную компанию с похожим названием и перевел туда большую часть своих активов, а в 1995 году частное товарищество приобрело большую долю в Московской городской телефонной сети. Крупнейшим партнером в партнерстве была компания «Московский комитет по науке и технологиям» — компания-клон из частного сектора, принадлежащая Евтушенкову. В течение года все остальные частные инвесторы были отстранены или заменены организациями, ставшими впоследствии частями АФК «Система». Собственная доля муниципалитета в муниципалитете была размыта с 22 % до 3,6%. И на данный момент общество с ограниченной ответственностью является открытым акционерным обществом, 94% которого принадлежит АФК «Система».

В последующие годы конгломерат продолжал активно развиваться. Евгений Чичваркин, бывший владелец сети магазинов мобильных телефонов в России, недавно рассказал в интервью о личной причастности Евтушенкова к попытке «отбить» у него бизнес безо всяких выплат и компенсаций. Вместо этого Чичваркин решил продать свою сеть другим покупателям.

Менеджеры «Роснефти» считают, что их случай следует аналогично мутной схеме. Дело все еще находится в суде, но, уже основываясь на процессуальных решениях, можно предположить, что дела у «Системы» плохи.

Текущая тактика Системы — попробовать всеми силами смягчить судопроизводство. На последнем слушании в Башкирском арбитражном суде адвокаты АФК «Система» потребовали передать дело в другое место, утверждая, что председательствующий судья был предвзятым.

АФК «Система» также пытается в целом сойти с юридического пути решения конфликта, обращаясь скорее к средствам массовой информации и другим каналам. Это подтвердилось на прошлой неделе, когда адвокат «Системы» на заседании сказал: «Моя речь предназначена для СМИ, но не для суда».

Выступая перед журналистами после слушания, представитель «Роснефти» заметил: «Когда одна из сторон больше не имеет юридических аргументов, она использует критику и оскорбление. «Система» продемонстрировала бездоказательность своих юридических позиций».