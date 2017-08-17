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17 августа 2017, 18:03

Топ новостей 17 августа

Юлия Меньшова ведет выпуск программы "Наедине со всеми"
Юлия Меньшова ведет выпуск программы "Наедине со всеми"
Скриншот передачи

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Киеве объявили о начале трансляции украинских каналов в Крым, «Свидетели Иеговы» внесены в список запрещенных в России организаций, а СМИ узнали, что Меньшова может заменить Малахова на Первом канале.

Американский неонацистский сайт заблокировали в России

Сайт американских неонацистов The Daily Stormer, днем ранее перебравшийся на российский домен, заблокирован по требованию Роскомнадзора. В четверг представитель провайдера Ru-Center получил официальное письмо от ведомства с требованием блокировки ресурса из-за экстремистского контента. В США сайт потерял контроль над доменом Dailystormer.com, после того как Google и GoDaddy отказались его обслуживать.

 
Американские неонацисты в Шарлоттсвилле
Evan Nesterak

ЕС добился вывода из-под санкций США части энергопроектов с участием России

Постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что благодаря усилиям ЕС из-под действия новых санкций США были выведены некоторые энергопроекты с российским участием. По словам Чижова, добиться определенных уступок удалось благодаря тому, что аргументы Белого дома в пользу новых антироссийских санкций не создали «однозначной картины в глазах европейцев». В результате, по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта о санкциях Евросоюзу «кое-какие углы удалось сгладить и кое-какие цифры подправить».

Юлию Меньшову рассматривают на роль ведущей «Сегодня вечером»

Программа актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» закрыта по ее просьбе. В пресс-службе Первого телеканала сообщили, что поддержали это решение и сейчас работают с ведущей над двумя новыми проектами, которые зрители увидят в новом сезоне. В свою очередь, источник в съемочной группе ток-шоу «Сегодня вечером» сообщил, что Меньшова рассматривается в качестве одного из кандидатов на роль ведущего вместо Андрея Малахова.

«Свидетели Иеговы» внесены в список запрещенных в России организаций

Министерство юстиции России внесло религиозную организацию «Свидетели Иеговы» в список запрещенных в стране. Запрет распространяется как на управляющий центр религиозной общины в России, так и на 395 местных филиалах.

 
Представители "Свидетелей Иеговы" в Верховном суде. Апрель 2017
jw-russia.org

Глаголеву похоронят 19 августа на Троекуровском кладбище

Прощание с российской актрисой Верой Глаголевой пройдет 19 августа в Центральном Доме кино в Москве. После актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Глаголева скончалась 16 августа в Германии, где лечилась от рака. Актрисе был 61 год.

В Крыму опровергли начало трансляции украинских каналов

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал заявление властей Украины о начале трансляции пяти украинских каналов в республике. По его словам, попытки украинской стороны передать сигнал на территорию полуострова пока не принесли результата. По его словам, если бы в Крыму кто-то хочет посмотреть украинские каналы, то он может сделать это в интернете или по спутнику. 

Минсельхоз предложил уничтожать не соответствующие техрегламентам продукты

Министерство сельского хозяйства РФ предложило уничтожать продукты, не соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза. В ведомстве считают, что это сократит нарушения изготовителями правил, прописанных в документах ЕАЭС. В последней версии поправок Минсельхоза предлагалось лишь конфисковывать продукты по решению суда.

 
Уничтожение импортных овощей
Пресс-служба Россельхознадзора

57 процентов опрошенных россиян уверены в виновности Улюкаева

57% опрошенных россиян верят в виновность экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки, другие 49% считают это дело показательной акцией. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ. 35% респондентов склонны считать дело Улюкаева проявлением реальной борьбы властей с коррупцией. Невиновным экс-министра называют 7% от числа всех участников опроса.

«Ростех» потратит 800 млн рублей на защиту от хакеров

Госкорпорация «Ростех» потратит в текущем году 800 млн рублей на защиту своих оборонных предприятий от киберугроз. В 2016 году бюджет «Ростеха» на кибербезопасность составил более 690 млн рублей. В рамках антихакерского бюджета специалисты отслеживают аномалии в работе компьютеров оборонных предприятий и отсекают взломщиков, передавая их данные ФСБ.

Умер создатель кодировки для кириллицы Андрей Чернов

Скончался один из пионеров российского интернета, программист Андрей Чернов. Именно Чернов создал кодировку KOI8-R — первую для кириллицы. Также он участвовал в запуске первого интернет-канала, соединившего Россию с глобальной сетью. В последние годы программист тяжело болел и почти не покидал свой дом. Прощание с Черновым состоится 19 августа в Москве.

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