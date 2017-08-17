США vs. Китай: экономическая война
СМИ обсуждают сообщения о том, что США находятся в состоянии экономической войны с Китаем. Об этом, как рассказало либеральное американское издание American Prospect, заявил ему в интервью советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон.
Автор в American Prospect пишет, что Бэннон сам обратился к нему, чтобы обсудить ужесточение политики в отношении Китая. Специфика ситуации в том, что Бэннон обратился к этому изданию в самый разгар медийного скандала по итогам истории с расистами в штате Виргиния. Бэннон в этой истории был важным, хотя и закадровым персонажем. До того как стать президентским советником, Бэннон возглавлял правое издание Breitbart News, которое часто подвергалось критике за проявления нетерпимости. По итогам инцидента в Шарлотсвилле было много разговоров о тлетворном влиянии Бэннона на Трампа. Появление Бэннона в медиапространстве в такой момент показалось автору интригующим.
После этого предисловия автор сообщил, что, по словам Бэннона, экономическая война с Китаем уже идет и что она была неизбежной. США и Китай оказались в ситуации борьбы за гегемонию в мировой экономике. Исход этой конкуренции определит, кто будет доминировать в течение следующих 25-30 лет. У Китая есть все шансы победить, поэтому США необходимо принимать меры. Иными словами, США должны перейти в наступление. Частью этой стратегии, по словам Бэннона, как их передает автор, должно стать выдвижение против Китая претензий в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности. Также Бэннон рассказал, что у такого подхода есть внутренние противники в лице министерства финансов и госдепартамента США.
Разговоры о возможной экономической конфронтации между США и Китаем появлялись в СМИ и раньше. Неделю назад, например, один комментатор в CNBC написал, что нарастающая напряженность между Северной Кореей и США может спровоцировать экономическую войну между США и Китаем. Многие наблюдатели, объяснял автор, критикуют попытки повлиять на КНДР с помощью санкций как заведомо обреченные на неудачу, потому что какими бы ни были эти санкции, пока Китай не соблюдает их предписания, они не могут подействовать на северокорейское руководство.
Китай — это главный торговый партнер КНДР. Через корейско-китайскую границу идет мощный поток товаров и средств. В 2015 г. на долю Китая приходилось примерно 85% от общего объема северокорейской торговли. Когда против КНДР вводят очередные санкции, Китай следует им крайне избирательно. Так, например, он действительно сократил импорт северокорейской продукции, но при этом его экспорт в КНДР с начала года вырос почти на 30%.
Из-за этого критики нынешней санкционной стратегии в отношении КНДР призывают ввести также вторичные санкции — против тех стран, которые, вопреки резолюциям, поддерживают торговлю с Северной Кореей. Прежде всего, имеется в виду имеено Китай. Такие санкции могли бы ударить по крупнейшим китайским банкам. Правда Китай может со своей стороны дать чувствительный отпор, тоже в экономических термина