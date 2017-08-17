СМИ обсуждают сообщения о том, что США находятся в состоянии экономической войны с Китаем. Об этом, как рассказало либеральное американское издание American Prospect, заявил ему в интервью советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон.

Автор в American Prospect пишет, что Бэннон сам обратился к нему, чтобы обсудить ужесточение политики в отношении Китая. Специфика ситуации в том, что Бэннон обратился к этому изданию в самый разгар медийного скандала по итогам истории с расистами в штате Виргиния. Бэннон в этой истории был важным, хотя и закадровым персонажем. До того как стать президентским советником, Бэннон возглавлял правое издание Breitbart News, которое часто подвергалось критике за проявления нетерпимости. По итогам инцидента в Шарлотсвилле было много разговоров о тлетворном влиянии Бэннона на Трампа. Появление Бэннона в медиапространстве в такой момент показалось автору интригующим.

Стивен Бэннон Gage Skidmore

После этого предисловия автор сообщил, что, по словам Бэннона, экономическая война с Китаем уже идет и что она была неизбежной. США и Китай оказались в ситуации борьбы за гегемонию в мировой экономике. Исход этой конкуренции определит, кто будет доминировать в течение следующих 25-30 лет. У Китая есть все шансы победить, поэтому США необходимо принимать меры. Иными словами, США должны перейти в наступление. Частью этой стратегии, по словам Бэннона, как их передает автор, должно стать выдвижение против Китая претензий в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности. Также Бэннон рассказал, что у такого подхода есть внутренние противники в лице министерства финансов и госдепартамента США.

Разговоры о возможной экономической конфронтации между США и Китаем появлялись в СМИ и раньше. Неделю назад, например, один комментатор в CNBC написал, что нарастающая напряженность между Северной Кореей и США может спровоцировать экономическую войну между США и Китаем. Многие наблюдатели, объяснял автор, критикуют попытки повлиять на КНДР с помощью санкций как заведомо обреченные на неудачу, потому что какими бы ни были эти санкции, пока Китай не соблюдает их предписания, они не могут подействовать на северокорейское руководство.

Скульптурная композиция на мосту Китайско-корейской дружбы в пограничном Даньдуне duggadugdug / Flickr

Китай — это главный торговый партнер КНДР. Через корейско-китайскую границу идет мощный поток товаров и средств. В 2015 г. на долю Китая приходилось примерно 85% от общего объема северокорейской торговли. Когда против КНДР вводят очередные санкции, Китай следует им крайне избирательно. Так, например, он действительно сократил импорт северокорейской продукции, но при этом его экспорт в КНДР с начала года вырос почти на 30%.

Из-за этого критики нынешней санкционной стратегии в отношении КНДР призывают ввести также вторичные санкции — против тех стран, которые, вопреки резолюциям, поддерживают торговлю с Северной Кореей. Прежде всего, имеется в виду имеено Китай. Такие санкции могли бы ударить по крупнейшим китайским банкам. Правда Китай может со своей стороны дать чувствительный отпор, тоже в экономических термина