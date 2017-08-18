Банковское сообщество, которое после выхода в июле из Ассоциации российских банков покинули крупнейшие ее участники, продолжает искать способы создания нового коллективного лоббиста их интересов. «Ведомости» в пятницу пишут, что новое банковское сообщество может быть организовано на базе ассоциации «Россия». Самое интересное, что, как рассказали собеседники издания, допущены к членству в новой ассоциации будут только сильные банки.

Сейчас очень сложно найти критерии, которые позволяют объективно оценить устойчивость банка. Можно разделять банки по типу лицензии — универсальная, базовая и т. д. — но, как показывают последние события, даже среди крупнейших банков есть структуры, испытывающие серьезнейшие проблемы, а наличие их представителей в организации будет тк или иначе сказываться на ее статусе.

Международный банковский форум Ассоциации «Россия» asros.ru

В итоге в банковской среде решили опираться на классификационные группы, которые определены указанием ЦБ: банки распределяются по ним исходя из оценки их финансовой устойчивости и экономического положения. Причем в какую группу какие банки определены, ЦБ, по крайней мере публично, не сообщает.

К 1-й группе относятся банки, в деятельности которых не выявлено трудностей: капитал, активы, доходность, ликвидность, качество управления определены как хорошие, процентный риск оценен как приемлемый. Во 2-й — банки без трудностей, но с недостатками, если их не устранить, могут возникнуть трудности в ближайший год. В 3-ю включены банки с недостатками, неустранение которых в ближайший год угрожает интересам вкладчиков и кредиторов: капитал, активы и ликвидность оцениваются как сомнительные, а процентный риск – как высокий. В 4-ю группу попадают банки, чье положение уже угрожает вкладчикам и кредиторам: капитал, активы, ликвидность неудовлетворительны. Попадание в 5-ю группу банков — основание для санации или отзыва лицензии.

Закрытый офис банка, лишенного лицензии Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Согласно существующей идее, в новую ассоциацию смогут войти только банки, которые определены ЦБ в 1–3-ю классификационные группы. А в совет организации, куда войдут три десятка представителей разных категорий банков, предлагается принимать представителей только банков, находящихся в 1-й или 2-й группах. Один из банкиров — членов ассоциации рассказывал «Ведомостям», что таково и пожелание председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Если участник ассоциации в какой-то момент попадет в 4-й группу, то он должен будет сообщить об этом и вопрос об их членстве будет обсуждаться советом ассоциации на основании согласованного с ЦБ плана финансового оздоровления. Фактически это означает приостановление членства.

Фактически единственное возражение против такого механизма представил бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин, он уверен, что хотя ассоциации и вправе формировать состав по своему усмотрению, но публично ссылаться на критерии, которые официально не раскрываются, нельзя. «Если объединение будет публично утверждать, что та или иная организация не принята в состав по причине недостаточной финансовой устойчивости, фактически это будет отнесено к недобросовестной конкуренции», — указал он.

«Улучшать качество участников ассоциации нужно, это правильная история. Каких-либо решений, каким образом это лучше будет делать, пока нет – ни юридических, ни понятийных. Механизмы есть разные – это могут быть классификационные группы, могут быть рейтинги. В любом случае решение должно быть общим, согласованным со всеми участниками ассоциации», — говорит зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин.

«Это предложение прежде всего касается тех банков, которые хотели бы вступить в ассоциацию: мы не хотим заведомо принимать слабых игроков, мы хотим, чтобы членство в ассоциации было знаком качества. Для действующих членов не обязательно последует исключение, если будет, например, план оздоровления банка», – говорит президент ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков. Участники обсуждения сейчас думают над вариантами критериев, которые определили бы качество игроков, продолжает он: обсуждался и вариант с рейтингами, но они нужны не всем банкам, а получить их исключительно для членства в ассоциации – лишние затраты.

Ассоциации вправе формировать состав по своему усмотрению, но публично ссылаться на критерии, которые официально не раскрываются, нельзя, считает бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин: «Если объединение будет публично утверждать, что та или иная организация не принята в состав по причине недостаточной финансовой устойчивости, фактически это будет отнесено к недобросовестной конкуренции». По мнению Вьюгина, ассоциация может обсуждать подобные идеи: «Есть мнение, что ассоциации должны заниматься очищением рынка. Вот они и обсуждают такой метод».

Представители Бинбанка и РНКБ от комментариев отказались. Представители других банков, в том числе объявивших о выходе из Ассоциации российских банков (Сбербанка, ВТБ, «ВТБ 24», РСХБ и Газпромбанка), на вопросы «Ведомостей» не ответили.

Напомним, конфликт в Ассоциации российских банков (АРБ) начался из-за того, что ее крупнейшие члены были не согласны с политикой главы организации Гарегина Тосуняна. Несогласные планируют перейти в ассоциацию «Россия», радикально реформировав ее. Нынешний глава «России» Анатолий Аксаков может поделиться руководством с Георгием Лунтовским, в сентябре уходящим с должности первого зампреда ЦБ.