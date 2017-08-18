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18 августа 2017, 13:23
Барселона «Исламское государство» Испания Каталония теракт
Анна Сакоян

Барселона. Теракты, меняющие мир

Место на бульваре Рамбла в Барселоне, где остановился фургон, въехавший в толпу
Место на бульваре Рамбла в Барселоне, где остановился фургон, въехавший в толпу
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17 августа в центре Барселоны в толпу людей въехал фургон. В результате оказалось 13 погибших и более 100 пострадавших. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Испания ужесточила стратегию по борьбе с терроризмом после теракта в 2004 г. в Мадриде, пишет Wall Street Journal. Дальнейшее ужесточение мер безопасности имело место в 2015 г. Особенное внимание уделялось областям, популярным среди туристов. В последние несколько лет испанские спецслужбы сосредоточились на выявлении исламистских радикалов, имеющих связи с ИГ. В период с 2013 по 2016 гг. власти задержали 130 человек по подозрению в террористической деятельности.

 
Арест подозреваемых в финансировании исламских радикалов. Испания, 2016

В своей внешней политике Испания тоже старалась обезопаситься от покушений террористов. После теракта в Мадриде испанские политики крайне скептически относились к операциям, которые проводили США и НАТО в странах вроде Ливии и Мали. Это мотивировалось тем, что такие интервенции играют на руку экстремистским лидерам, которые используют это как средство антизападной пропаганды. Однако теракт в четверг в Барселоне указывает на то, что все эти меры недостаточны.

Financial Times пишет, что теракт в Барселоне продолжает серию терактов с использованием транспортных средств. Самый масштабный теракт такого рода был во Франции, в Ницце, где грузовик врезался в толпу гуляющих в День взятия Бастилии (14 июля 2016 г.), в результате чего погибло не менее 84 человек. После этого, 19 декабря, был аналогичный теракт на рождественском рынке в Берлине. Тогда погибло 12 человек, и было более 50 раненых. Этот теракт стал одним из крупнейших в Германии.

 
Прохожие оказывают первую помощь пострадавшей в теракте. Барселона, 17 августа 2017
Скриншот видео из Instagram

22 марта 2016 г. пять человек погибли и более 50 были ранены в результате того, что машина врезалась в поток пассажиров на Вестминстерском мосту в Лондоне. 7 апреля грузовик врезался в толпу в центре Стокгольма (погибли четверо). 3 июня был еще один аналогичный теракт в Лондоне, на этот раз на Лондонском мосту (8 погибших, десятки раненых). 19 июня тоже в Лондоне машина ударила по группе людей возле мечети (один погиб, еще десять были получили травмы). 9 августа в пригороде Парижа автомобиль атаковал группу патрульных, в результате чего пострадали трое.

New York Times пишет, что использование транспортных средств в терактах плохо не только тем, что затрудняет предотвращение таких случаев, но и тем, что способствует нагнетанию паники. Из-за того, что в качестве орудия убийства используется не специально для этого созданное устройство, а обычное средство передвижения, это подрывает общее ощущение безопасности, основывающееся на ожидании, что водители на улице по крайней мере стараются соблюдать правила дорожного движения. Эффект усиливается тем, что такие теракты спонтанны и могут быть организованы где угодно.

Также автор счел нужным оговорить, что когда под действием такого рода страха в обществе растет отчужденность граждан между собой, и они начинают с симпатией относиться к авторитарной политике, готовые пожертвовать своими гражданскими свободами ради безопасности. В заключение автор отмечает, что последняя волна терактов в Европе уже начала сказываться на устройстве городов. Это проявляется в увеличении числа оград и барьеров, призванных защитить людей от атаки обыденными предметами.

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