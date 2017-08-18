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18 августа 2017, 19:11
Bitcoin Росстандарт ФСБ
Симон Жаворонков

Федеральная служба блокчейна

Шифровальщик
Шифровальщик
_dChris / Flickr.com

В комитет для разработки стандарта технологии блокчейн, который созданный при Международной организации по стандартизации (ISO), вошли представители от России, в том числе и сотрудник ФСБ Григорий Маршалко. Об этом в пятницу пишет газета «Ведомостям» со ссылкой на источники, знакомые с работой комитета.

Сам Маршалко подтвердил изданию, что представляет ФСБ в российском комитете Росстандарта по стандартизации криптографии, но насчет своей работы в ISO говорить отказался, посоветовав обращаться в центр общественных связей ФСБ.

Замначальника лаборатории компании «Инфотекс» Максим Шевченко, который входит в комитет ISO, пояснил, что российская делегация, участвующая в разработке стандартов блокчейна, состоит из членов российского комитета Росстандарта по стандартизации криптографии. ФСБ руководит работой этого комитета, в положении о нем сказано, что комитет возглавляет сотрудник ФСБ. Задача российских представителей в комитете ISO состоит в том, чтобы в международный стандарт блокчейна вошли российские криптографические алгоритмы, говорит один из экспертов комитета и член комитета Алексей Уривский.

 
Образец лицензии на криптографию

В ближайшее время, по информации «Ведомостей», в России будет создан отдельный комитет по блокчейну — Росстандарт уже начал набирать в него экспертов.

Люди, которые наблюдают за развитием событий, понимают, что интерес Федеральной службы безопасности к технологии блокчейн неслучаен и, более того, закономерен. Для этого стоит понимать, что это за технология и как ее, в перспективе, будут применять.

Блокчейн, по сути своей, является способом подтверждения сделок: информация о передаче некоей ценности от одного пользователя к другому шифруется и сохраняется таким образом, что новый собственник, да и кто угодно, может отследить историю владения этой ценностью.

Что именно таким образом передается, не так важно — это может быть столь популярный сейчас биткоин или любая другая криптовалюта. Но это может быть, например, информация об участке земли. Сейчас для подтверждения того, что человек получил участок земли законным способом, а не украл, или просто захватил, существует Росреестр, который ведет кадастровый учет всей недвижимости. Никто в здравом уме не будет покупать у человека землю без справки Росреестра о том, что она действительно принадлежит продавцу. Росреестр, как представитель российского государства на этом рынке, пользуется доверием абсолютного большинства его участников и удостоверяет все сделки. Но если вести реестр недвижимости при помощи технологии блокчейн, то Росреестр в современном виде, фактически, можно будет упразднять, ему будет просто нечем заниматься.

Таким образом применение технологии блокчейн может привести к тому, что государство утратит часть своих функций и полномочий, они просто растворятся из-за того, что люди начнут больше друг другу доверять благодаря технологии, которая защищена не только от коррупции, но и от хакерских атак. Естественно, ФСБ желает контролировать эту технологию, и ее логику понять можно. Если уж государство может потерять функции удостоверения сделок, то нужно хотя бы оставить за ним полномочия контроля за технологией, которая теперь будет выполнять эту функцию. А криптографией в России занимаются именно спецслужбы.

 
Институт криптографии, связи и информатики
need4study.com

Но новыми технологиями интересуются далеко не только спецслужбы. Так, 15 августа появилась информация, что гигантская по мощности ферма для майнинга биткоинов может появиться в совместном дата-центре «Ростелекома» и концерна «Росэнергоатом» возле Калининской атомной электростанции. С таким предложением выступил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, сейчас он ведет переговоры с «Росэнергоатомом».

Майнинг — способ получения определенного количества криптоновы взамен на предоставление системе вычислительных возможностей, уходящих на шифрование огромного объема данных, которое и обеспечивает защиту от повторного расходования одних и тех же единиц, например биткоинов.

То есть огромные государственные корпорации уже думают над тем, чтобы зарабатывать деньги не традиционным путем, а при помощи участия в распределенных вычислениях. Конечно, ФСБ не может проходить мимо этого процесса — уж контролировать его, как минимум, хочется.

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