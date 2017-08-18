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18 августа 2017, 15:01
газовая промышленность «Газпром»
Алексей Белогорьев

«Американский СПГ выходит на рынок очень не вовремя»

Хранилище сжиженного газа. США
Хранилище сжиженного газа. США
Bilfinger SE

США превращаются в глобальный центр торговли газом, пишет газета «Ведомости». По ее мнению, если ранее цены на газ в Henry Hub, газопроводном центре в штате Луизиана, служили ориентиром для торговли в США, то сейчас они фактически могут быть ориентиром для мировых цен.

Между тем по данным газеты «Коммерсантъ» российский холдинг «Газпром» наращивает поставки по крайней мере в Европу быстрее всех своих конкурентов. По расчетам издания, в первой половине 2017 года доля российского газа в потреблении ЕС увеличилась до уровня 30,7%.

Как утверждает газета, по итогам 2017 года «Газпром» рассчитывает поставить за рубеж 185 млрд кубометров газа. При этом главные конкуренты российской монополии на европейском рынке Норвегия, Алжир и поставщики сжиженного природного газа также увеличивают поставки, но медленнее. Тем не менее не исключено перенаправление части СПГ из Азии в Европу, что, по оценкам аналитиков, осложнит для «Газпрома» удержание позиций на рынке.

 
Газопровод «Северный поток» соединяется с европейской газовой сетью двумя газопроводами: OPAL и NEL
gazprom.ru

Прокомментировать для «Полит.ру» сложившуюся ситуацию и перспективы для российских производителей и поставщиков газа согласился Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. По его мнению, американский сжиженный природный газ не является конкурентом для российского газа и не будет им являться в краткосрочной, а возможно – и в среднесрочной перспективе.

«Основная проблема американского газа (точнее – СПГ, сжиженного природного газа) в том, что он очень не вовремя выходит на рынок. Выходит он туда в момент, когда рынок находится в довольно тяжелом положении: с одной стороны, на мировом рынке СПГ наблюдается переизбыток предложения (в основном – в силу многочисленных австралийских проектов, которые в последние годы вышли на рынок), с другой стороны, цены сильно упали, особенно в Европе. Американские СПГ-проекты были рассчитаны на более высокие цены. В итоге они оказались в таком же сложном положении, как и проекты австралийские, и отчасти – российские. Ну, российские проекты в чуть меньшей степени – у нас есть, по сути, только «Ямал-СПГ», который заранее законтрактовался, там ситуация лучше. А США попали в такую ловушку.

С одной стороны, компании-производители и, прежде всего, экспортеры рассчитывают на последующий рост цен (все эти проекты имеют большой срок окупаемости, их маркетинговая стратегия рассчитана на 5-10 лет и более, и то кратковременное снижение цен, которое сейчас наблюдается на рынке, в принципе не пугает их). С другой стороны гораздо большую сложность представляет проблема переизбытка газа. И мне кажется, что СПГ, который на деле не нужен на рынке, приходится искать ниши, не заполненные другими производителями. Причем искать эти ниши в невыгодных для себя ценовых условиях.

Поэтому здесь приходится идти на экстравагантные меры, включая попытки надавить на европейские политические круги в части блокирования строительства «Северного потока-2». Пока эта угроза как дамоклов меч висит над проектом. Будут ли введены санкции или нет, непонятно – скорее всего, что все-таки не будут. Но в целом для США российский газ – трубопроводный газ – представляет собой наибольшую проблему. Потому что в условиях низких цен трубопроводный газ из России по себестоимости поставок выигрывает у любого поставщика СПГ. Так что основная конкуренция – именно с трубопроводным газом. И здесь интересы России и США драматически сталкиваются.

 
Инфографика: gazprom.ru

Другое дело, что для «Газпрома» я пока не вижу никаких последствий этого в краткосрочной перспективе. Поскольку при текущих ценах – пока они будут оставаться меньше 120-130 долларов за тысячу кубометров в Европе – американский СПГ на рынок толком выйти не сможет. Как и любой другой. Словом, все зависит от того, какой будет динамика цен. И в принципе, с точки зрения борьбы за нишу для «Газпрома» выгодно сохранение относительно низких цен – в районе 200 долларов или ниже. Хотя с финансовой точки зрения это довольно болезненно.

В целом я бы сказал, что среднесрочная перспектива для «Газпрома» тоже достаточно благоприятная, поскольку другие поставщики трубопроводного газа в Европу не имеют свободных мощностей для наращивания поставок. За исключением Азербайджана разве что – который, на самом деле, несмотря на популяризацию этой темы не так уж много предлагает Европе. Весь газ там давно уже пересчитан и никакой серьезной угрозы для России не представляет. У Алжира тоже сейчас существенные сложности, в Норвегии произошла, по сути стагнация добычи и экспорта. Так что ближайшие нам конкуренты – это Иран и Туркмения, то есть каспийский газ, если он сможет выйти на мировой рынок. Но это может случиться не раньше 2025 года – и то США пытаются уже препятствовать поставкам иранского газа, готовят долгосрочную стратегию в этой области.

 
Ашхабад, здание товарно-сырьевой биржи
turkmenistan.gov.tm

Так что до 2025 года альтернативных поставщиков трубопроводного газа в регион нет, а СПГ может стать такому газу конкурентом только при существенном росте цен. Если цены существенно не вырастут (это не очевидный, но вполне возможный сценарий), то «Газпрому» на традиционных рынках опасаться нечего. На новые рынки при этом он, конечно, не выйдет, но на традиционных останется сильным игроком. Хотя в целом тот рост импорта газа, который будет наблюдаться в Европе за счет снижения собственной ее добычи, будет покрываться за счет роста поставок СПГ, а не за счет роста поставок российского трубопроводного газа. И общая доля российского газа будет, скорее всего, снижаться – но при этом объемы поставок будут либо оставаться прежними, либо даже расти.

При этом для СПГ остаются большие ниши, который он заполнит. Но если говорить об этих нишах, то они, во-первых, не конкурируют с российским газом, а во-вторых, в них в американцев тоже достаточно туманные перспективы. Потому что ближневосточный газ – в частности, катарский – поставлять было бы выгоднее, чем американский. Так что если говорить о тезисе, что США диктуют цены на газ, то это не так. Конечно, цены на Henry Hub были привлекательными все последние годы, но сейчас их привлекательность снизилась. И то скорее это – проблема для Юго-Восточной Азии, где разница цен была еще больше, чем между Америкой и Европой, и при этом не было развито собственно биржевое ценообразование. А если говорить о европейском рынке, то влияние Henry Hub там, конечно, тоже есть, но скорее на психологическом уровне, чем на уровне реальной передачи сигналов между двумя рынками. Ее, этой передачи, по сути, пока нет», – сказал Алексей Белогорьев.

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