Для Российской прессы тема №1 — события в Барселоне. «Коммерсантъ» описывает все произошедшее в статье «Теракт в пешей доступности», РБК вечером выпустил статью «Теракт в Барселоне: что известно на данный момент», в «Известиях» есть статья «Теперь Барселона», а в «Газете.ru» — «Теракт в Барселоне: 13 погибших». При этом, естественно, обсуждаются и другие темы.

В статье «Покупатели вернулись к готовому жилью» «Коммерсантъ» пишет про то, что спрос на вторичном рынке вырос впервые с начала года.

«Главу Северной Осетии предупредили о неполном бюджетном соответствии»: Минфину не нравится экономическая политика республики.

«Вертолеты и кандидаты»: Дмитрий Рогозин нашел время для МС-21 и место для Алексея Цыденова.

«Известия»: «ГП выявила повсеместные нарушения в эксплуатации газового оборудования». Всего по итогам проверок зафиксировано 11 тысяч нарушений.

«ЦБ начинает выпуск полимерных денег»: 200-рублевую банкноту и памятную купюру к ЧМ-2018 изготовят с использованием пластика.

«Газета.ru»: «Евреи недовольны Трампом». Беспорядки в Шарлоттсвилле раскалывают политических союзников Трампа.

«Доходы россиян: падению конца не видно»: по данным Росстата реальные денежные доходы россиян сокращаются четвертый год.

The Economist: «Как Новая Зеландия может свергнуть австралийское правительство» (How New Zealand could bring down the Australian government). В Тасмановом море назревает дипломатический скандал.

«Наводнения и политический кризис возвращаются в Новый Орлеан» (Floods and political crisis are back in New Orleans). Разрушительная буря поколебала доверие жителей к их мэру.

Bloomberg: «Фургон врезался в толпу в Барселоне, несколько человек погибли в результате теракта» (Van Mows Into Barcelona Crowd Killing Several in Terror Attack). На одной из наиболее оживленных улиц Барселоны фургон врезался в пешеходов в самый разгар туристического сезона.

«Трамповские пошлины могут уничтожить эти американские рабочие места» (Trump’s Tariffs Would Kill These American Jobs). Когда-то велосипедное производство в США нуждалось в защите. Но теперь, пожалуй, слишком поздно.

The Wall Street Journal: «Фургон врезался в пешеходов в Барселоне» (Van Plows Into Pedestrians in Barcelona). В результате есть пострадавшие и погибшие. Полиция считает этот инцидент терактом.

«Трамп защищает статуи конфедератов после насильственной акции в Шарлотсвилле» (Trump Defends Confederate Statues in Wake of Charlottesville Violence). Президент США Дональд Трамп посетовал на попытки местных властей убирать памятники, установленные в честь лидеров конфедератов.