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18 августа 2017, пятница, 09:57
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18 августа 2017, 09:09
Барселона деньги Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Испания Каталония недвижимость Росстат рубль Северная Осетия США теракт Центробанк
Илья Карпюк

Заголовки утра. 18 августа

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

Для Российской прессы тема №1 — события в Барселоне. «Коммерсантъ» описывает все произошедшее в статье «Теракт в пешей доступности», РБК вечером выпустил статью «Теракт в Барселоне: что известно на данный момент», в «Известиях» есть статья «Теперь Барселона», а в «Газете.ru» — «Теракт в Барселоне: 13 погибших». При этом, естественно, обсуждаются и другие темы.

В статье «Покупатели вернулись к готовому жилью» «Коммерсантъ» пишет про то, что спрос на вторичном рынке вырос впервые с начала года.

«Главу Северной Осетии предупредили о неполном бюджетном соответствии»: Минфину не нравится экономическая политика республики.

«Вертолеты и кандидаты»: Дмитрий Рогозин нашел время для МС-21 и место для Алексея Цыденова.

«Известия»: «ГП выявила повсеместные нарушения в эксплуатации газового оборудования». Всего по итогам проверок зафиксировано 11 тысяч нарушений.

«ЦБ начинает выпуск полимерных денег»: 200-рублевую банкноту и памятную купюру к ЧМ-2018 изготовят с использованием пластика.

«Газета.ru»: «Евреи недовольны Трампом». Беспорядки в Шарлоттсвилле раскалывают политических союзников Трампа.

«Доходы россиян: падению конца не видно»: по данным Росстата реальные денежные доходы россиян сокращаются четвертый год.

The Economist: «Как Новая Зеландия может свергнуть австралийское правительство» (How New Zealand could bring down the Australian government). В Тасмановом море назревает дипломатический скандал.

«Наводнения и политический кризис возвращаются в Новый Орлеан» (Floods and political crisis are back in New Orleans). Разрушительная буря поколебала доверие жителей к их мэру.

Bloomberg: «Фургон врезался в толпу в Барселоне, несколько человек погибли в результате теракта» (Van Mows Into Barcelona Crowd Killing Several in Terror Attack). На одной из наиболее оживленных улиц Барселоны фургон врезался в пешеходов в самый разгар туристического сезона.

«Трамповские пошлины могут уничтожить эти американские рабочие места» (Trump’s Tariffs Would Kill These American Jobs). Когда-то велосипедное производство в США нуждалось в защите. Но теперь, пожалуй, слишком поздно.

The Wall Street Journal: «Фургон врезался в пешеходов в Барселоне» (Van Plows Into Pedestrians in Barcelona). В результате есть пострадавшие и погибшие. Полиция считает этот инцидент терактом.

«Трамп защищает статуи конфедератов после насильственной акции в Шарлотсвилле» (Trump Defends Confederate Statues in Wake of Charlottesville Violence). Президент США Дональд Трамп посетовал на попытки местных властей убирать памятники, установленные в честь лидеров конфедератов.

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