«Первый канал» опроверг сообщения о предстоящем закрытии «Контрольной закупки», «Первой студии», «Давай поженимся» и «Модного приговора». Ранее об этом сообщало екатеринбургское агентство Ura.ru.

«Первый канал» действительно в последнее время часто оказывается в центре внимания: то уходит ведущий программы «Пусть говорят», то закрывается шоу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми», то из-за скандала разрывается контракт на покупку передачи «Пока все дома».

Говорили даже, что все произошедшее является «началом конца» Константина Эрнста, который уже давно «не тот» и скоро уйдет на покой. Но нет, «Первый канал» — живее всех живых и, наверняка, готовит новые проекты. Интересно, сможет ли хоть что-то заставить Константина Эрнста уйти?