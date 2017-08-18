Пока журналисты следят за губернаторскими кампаниями, в столице относительно тихо и относительно спокойно проходят муниципальные выборы. Конечно, этот уровень власти еще с Лужковских времен мало что решает и мало за что отвечает. Но, во-первых, с некоторых пор именно муниципальные депутаты позволяют или нет выдвигаться кандидатам на губернаторских выбора — а мэрские выборы запланированы на сентябрь 2018 года. Во-вторых, даже учитывая мизерный объем полномочий, вряд ли найдется хоть одна региональная администрация, которая добровольно отдаст оппозиции большинство в муниципальных советах депутатов.

Партия "Яблоко" готовится к муниципальным выборам в Москве abloko.ru

При этом Москва — центр политической жизни страны, здесь десятки тысяч активных граждан, готовых не только выдвигаться в районные депутаты, но и следить за чистотой голосования. Так что московской мэрии непросто соблюсти баланс сил и интересов и обеспечить спокойное проведение муниципальной кампании. И если скандалы происходят, то это автоматически сказывается на репутации Сергея Собянина. Всеми силами он по всем направлениям посылает сигналы о том, что не претендует ни на какой федеральный пост — ни на премьерский, ни, тем более, на президентский. Но такова судьба любого столичного градоначальника: за XX век двое руководителей столицы в итоге возглавили государство, а один был буквально в половине шага от этого. Сам принцип суперцентрализации толкает столичного мэра «наверх» — поэтому так важно следить не только за всеми удачами Собянина, но просчетами.

По сравнению со многими другими регионами подготовка к выборам в столице шла достаточно тихо. Были зарегистрированы подавляющее большинство кандидатов, как от парламентских, так и от «малых» партий, также много самовыдвиженцев. Конечно, не обошлось без эксцессов: где-то администрация слишком настойчиво «пропихивала» спойлеров, на Соколе внезапно были сняты несколько «яблочных» депутатов по совершенно надуманному предлогу — якобы те неправильно сформулировали род занятий. Но, в целом, все идет достаточно тихо. По крайней мере шло.

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В четверг сайт «Открытая Россия» сообщил, что 16 августа председатель территориальной избирательной комиссии района Филевский парк Лариса Шепелева написала заявление об уходе со своей должности «в связи с оказанием административного давления».

Лариса Шепелева — не какой-то оппозиционный политик, она член «Единой России», была выдвинута на должность председателя ТИК Филевский парк в 2015 году, срок ее полномочий истекает в 2020 году. Свою отставку она подтвердила «Единой России»: «Мне сказали: "Вам лучше уйти"».

Кандидат в совет депутатов Филевского парка Денис Прокуронов рассказал, что, хотя определенные сложности при регистрации кандидатов в районе все же были, в итоге все были зарегистрированы. «У нас был случай, когда независимым кандидатам отказали в регистрации, потому что у них якобы не было каких-то данных о сборщиках подписей. Но, благодаря тому, что вмешался штаб Гудкова и Каца, решение комиссии было отменено на следующее утро. Впрочем, возможно, там вопрос был больше про некомпетентность членов комиссии, чем про какое-то намеренное препятствование. Со стороны Шепелевой все было довольно лояльно, ну при всех тех палках в колеса, которые обычно вставляются всем кандидатам. Но, по крайней мере, не было агрессии», — рассказал Прокуронов «Открытой России».

Денис Прокуронов Штаб Дмитрия Гудкова

Сам Денис Прокуронов связывает уход Шепелевой с тем, что на нее мог оказывать давление глава управы района: «Я могу предположить, что это связано лично с главой управы района Русланом Осипенко. К тому же его друг — Дмитрий Прохоров, очень влиятельный районный депутат, который баллотируется от "Единой России". Все независимые кандидаты и активные жители прекрасно понимают взаимосвязь между кандидатами от "Единой России" и главой управы. Шепелева, как председатель ТИК, довольно лояльно относилась к независимым кандидатам, всех в принципе регистрировали. Возможно, после ее ухода нам стоит ожидать каких-то не очень красивых действий со стороны комиссии».

Все выглядит так, что все произошедшее — результат некоего скрытого конфликта в районе Филевский парк, к которому мэрия отношения не имеет. Но, во-первых, мэрия имеет отношение ко всему, что происходит в городе, иначе зачем она существует. Во-вторых, Осипенко назначен Собяниным и значит за все, что он делает, так или иначе отвечает Собянин.

Еще один интересный вывод, который можно сделать из отставки Шепелевой — вертикаль избирательных комиссий, оказывается, не так уж беспрекословно подчиняется администрации, районной или городской, как это казалось ранее. Было хорошо известно, что множество независимых членов избирательных комиссий появились на нижнем, участковом уровне в 2013 году — и они доработают по крайней мере до президентских выборов, срок их полномочий составляет согласно закону пять лет. Благодаря этому работа УИКов в Москве достаточно прозрачна как для оппозиционных партий, так и для общества. Но ответственность УИКов — только проведение голосований. Районные комиссии, ТИКи, занимаются регистрацией кандидатов на муниципальных выборах и организуют работу УИКов, они традиционно не так прозрачны и, порой, сложно понять, что делает ТИК, а что — администрация соответствующего района.

Заседание Мосгоризбиркома mosgorizbirkom.ru

Если предположения кандидата Прокуронова верны, то исполнительная власть не может тихо и без скандалов проводить свою политику через ТИКи. Это, конечно, верно с точки зрения закона, но подозрительно с точки зрения организационных способностей Сергея Собянина и его команды.