Правительство сообщило президенту Владимиру Путину о нецелесообразности запрещать федеральным сетям открывать новые магазины в регионах, где их совокупная доля уже превышает 50%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Минпромторга.

В Минпромторге уверены, что реализация инициативы негативно отразится не только на потребителях, но и на развитии отрасли в целом. Ограничение развития сетей может в том числе повлечь за собой «снижение инвестиционной привлекательности регионов, сокращение количества рабочих мест и налоговых поступлений».

Покупатели в гипермаркете Фото Москвы / Moscow-Live

Напомним, Владимир Путин поручил федеральному правительству рассмотреть до 20 августа 2017 года целесообразность запрета федеральным сетям открывать новые магазины в регионах, где их совокупная доля уже превышает 50%. Такое поручение было дано после апрельской встречи президента с членами Совета законодателей — органа, в который входят все спикеры региональных парламентов.

На встрече идею ограничить рост федеральных сетей до 50% озвучил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. «Мне кажется, в этом случае, что называется, и волки будут сыты, и овцы будут целы», — пояснил он, имея в виду защиту интересов региональных ритейлеров. Путин заметил, что «надо посчитать, чтобы здесь не нанести ущерба потребителям».

Проблема в том, что в ритейле, как правило, чем больше сеть — тем меньше издержки и, соответственно, тем меньшие цены могут быть выставлены для покупателей за один и тот же товар. Но снижение издержек достигается не просто так, а за счет объема закупок и достаточно жесткой работы с производителями. Именно поэтому региональные власти часто не очень довольны, когда федеральные сети приходят в их область, край или республику: местные производители часто не могут соответствовать критериям качества федерального ритейлера и проигрывают конкуренцию другим производителям, которые также работают не на один регион, а на всю страну (а то и на рынки соседних государств). В итоге в проигрыше оказываются региональный средний бизнес, который не может договориться с федеральными сетями, но обладает достаточно сильными лоббистскими возможностями у себя в регионе. При этом о том, что в выигрыше оказывается потребитель, который может покупать аналогичные товары за меньше деньги, региональные власти стараются не думать.

Грузовик федерального ритейлера ThieftRussia

Но участники рынка, как правило, стараются сопротивляться подобным инициативам, исходящим от региональных властей. Как заявил РБК председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев, подобные предложения противоречат федеральной Конституции, поскольку ведут к разрушению единства экономического пространства и ограничению свободного перемещения товаров внутри страны.

Сейчас закон «О торговле» предусматривает, что предел присутствия ритейлера в регионе — 25% рынка.

При этом не стоит думать, что в правительстве настолько любят федеральные торговые сети, что исключительно защищают их интересы. Так, управление ФАС по Московской области в среду объявило о возбуждении дела против «Дикси» и «Магнита». Антимонопольная служба считает, что ритейлеры установили в договорах поставки «различные условия по выплате вознаграждения», что ставит поставщиков в неравное положение.

В «Дикси» уже успели ответить на претензии подмосковного УФАС. Юристы компании обратили внимание, что в начале 2017 года проверка была проведена в 25 региональных филиалах сети, на все запросы был предоставлен один и тот же пакет документов по типовым договорам с поставщиками. Но о возбуждении дело заявили только в УФАС по Московской области, в остальных регионах антимонопольщики не нашли в присланных документах ничего подозрительного.